Honor annonce l’arrivée du Magic6 équipé de Snapdragon 8 Gen 3 et d’une IA générative

Le successeur du Magic5 sous Snapdragon 8 Gen 3

Au lendemain de l’annonce de Xiaomi concernant la sortie prochaine de son premier smartphone équipé du processeur mobile Snapdragon 8 Gen 3, Honor confirme également l’arrivée imminente du Magic6, le digne successeur du Magic5. Durant le dernier Snapdragon Summit de Qualcomm, plusieurs marques ont été invitées à partager leurs projets concernant l’utilisation des dernières nouveautés telles que le Snapdragon 8 Gen 3, le Snapdragon X Elite ou encore les puces S7/S7 Pro.

Ce nouveau modèle signé Honor promet non seulement des performances accrues grâce au processeur Snapdragon 8 Gen 3 mais aussi une intégration révolutionnaire avec l’introduction de XiaoAI, un modèle d’intelligence artificielle générative développé par Xiaomi.

Une IA générative pour différencier le Magic6 de ses concurrents

L’inclusion d’un modèle d’intelligence artificielle générateur comme XiaoAI était permise par la puissance du Snapdragon 8 Gen 3. Ce composant permet notamment d’exécuter un modèle d’IA génératif sans assistance cloud, offrant ainsi des fonctionnalités inédites en termes d’apprentissage automatique et d’analyse des données.

Il reste cependant à connaître les détails exacts sur cette intelligence artificielle proposée par Honor. Le PDG de la marque, Georges Zhao, a simplement indiqué que le modèle supporte 7 milliards de paramètres, ce qui le met au même niveau que bon nombre de modèles IA génératifs actuels. Ainsi, Honor pourrait soit suivre une stratégie similaire à celle de Xiaomi en développant son propre modèle d’IA, soit utiliser un modèle existant tel que Llama 2 ou ChatGPT avec une interface adaptée par la marque.

Quelle stratégie pour se démarquer de la concurrence ?

Nous devrons patienter avant de connaître les modalités exactes qui permettront à Honor de se différencier des concurrents et quel sera le positionnement tarifaire de ce premier produit équipé du Snapdragon 8 Gen 3 et de l’intelligence artificielle générative intégrée. Toutefois, il est certain que ces avancées technologiques promettent à Honor de se démarquer sur un marché de plus en plus compétitif.

Honor annonce également l’arrivée d’un produit sous Snapdragon X Elite en 2024

Outre le Magic6, Honor fait également part de ses plans pour l’avenir avec l’annonce de l’arrivée d’un premier produit sous Snapdragon X Elite dès 2024. Cette nouvelle gamme de produits vise à offrir des performances de haut niveau pour séduire les utilisateurs les plus exigeants, notamment dans le domaine du gaming mobile ou encore du streaming vidéo de haute qualité.

Des nouveautés côté tablette, smartphone et PC

Lors de cette conférence, Honor a également annoncé vouloir améliorer l’interopérabilité entre tablette, smartphone et PC. Cette démarche vise à faciliter les communications entre ces différents appareils afin de simplifier leur utilisation, tant pour les professionnels que pour les particuliers.

En somme, ces annonces faites par le PDG d’Honor, Georges Zhao, attestent de l’ambition de la marque sur un marché très concurrentiel, avec des nouveautés prometteuses en termes de puissance et de fonctionnalités. Il ne reste plus qu’à attendre les premières présentations officielles de ces nouveaux produits pour découvrir les détails techniques qui permettront aux utilisateurs de profiter pleinement des innovations proposées par Honor.