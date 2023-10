Les meilleurs imprimantes photo pour smartphones : notre top 3

Il est désormais possible de donner vie à vos photos prises avec votre smartphone grâce aux imprimantes dédiées. Nous avons sélectionné pour vous les trois meilleures imprimantes photo pour smartphones, qui vous permettront d’imprimer rapidement et en haute qualité vos souvenirs préférés.

1. KODAK PD460 : La référence en matière de qualité d’image et de praticité

La KODAK PD460 se distingue par sa station d’accueil intégrée, qui vous permet de poser directement votre smartphone sur l’imprimante, facilitant ainsi le processus d’impression. Cette fonctionnalité la rend particulièrement pratique et conviviale.

L’application KODAK, disponible sur iOS et Android, offre une expérience de paramétrage avancée. Grâce à son spectre de plus de 16 millions de couleurs, cette imprimante offre des résultats impressionnants en termes de fidélité des couleurs. De plus, une couche protectrice vient recouvrir les impressions pour les rendre résistantes aux empreintes digitales et à l’humidité.

Station d’accueil intégrée pour faciliter l’impression

Application KODAK offrant de nombreuses options de personnalisation

Impressions résistantes aux empreintes digitales et à l’humidité

2. Xiaomi Mi Portable Photo Printer : La meilleure option pour des photos instantanées

Cette imprimante de la marque Xiaomi mise sur l’instantanéité. En effet, son interface permet non seulement d’ajuster les paramètres d’impression, mais également d’animer vos photos grâce à la technologie AR. Compatible avec l’application Xiaomi Home, elle se positionne comme le compagnon idéal pour immortaliser vos moments précieux en famille ou entre amis.

La vitesse d’impression de cette machine atteint 45 secondes par photo et elle peut produire jusqu’à 20 photos avec une seule charge de batterie.

Animez vos photos grâce à la technologie AR

Compatible avec l’application Xiaomi Home

Vitesse d’impression rapide et autonomie satisfaisante

3. AgfaPhoto Realipix Moments : Des impressions professionnelles en un instant

Avec l’AgfaPhoto Realipix Moments, fini l’attente interminable pour obtenir des tirages de qualité professionnelle. Il vous suffit de connecter votre smartphone ou tablette en Bluetooth pour obtenir des impressions de 10 x 15 cm en un rien de temps.

Cette imprimante offre des résultats nets et réalistes, grâce à sa capacité d’imprimer dans plus de 16 millions de couleurs. Les possibilités de créativité sont presque infinies avec l’application AgfaPhoto Realipix, compatible avec les plateformes iOS et Android.

Connexion Bluetooth pour faciliter le transfert de données

Impressions de qualité professionnelle

Nombreuses options de personnalisation avec l’application AgfaPhoto Realipix

Conclusion : Quelle imprimante choisir ?

En conclusion, le choix de votre imprimante photo pour smartphone dépendra de vos besoins spécifiques. Si vous recherchez une imprimante qui offre des résultats professionnels et une grande facilité d’utilisation, la KODAK PD460 est une option de choix.

Pour les amateurs de photos instantanées et d’animation en réalité augmentée, la Xiaomi Mi Portable Photo Printer saura répondre à leurs attentes. Enfin, si vous privilégiez la rapidité d’impression et la qualité des couleurs, l’AgfaPhoto Realipix Moments pourrait vous séduire.

Quel que soit votre choix, ces trois modèles d’imprimantes vous permettront d’immortaliser vos souvenirs en un clin d’œil et d’obtenir des tirages de qualité supérieure directement depuis votre smartphone.