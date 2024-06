IKEA Place : visualisez des meubles IKEA dans votre espace grâce à la réalité augmentée

Vous êtes en quête de nouveaux meubles pour aménager et décorer votre intérieur ? Vous hésitez entre plusieurs modèles et vous aimeriez avoir un aperçu du rendu final avant de prendre une décision d’achat ? La réalité augmentée est là pour vous aider ! Découvrez comment, avec l’application IKEA Place, vous pouvez visualiser les meubles IKEA directement dans votre espace.

Qu’est-ce que l’application IKEA Place ?

La célèbre enseigne suédoise a développé son propre outil de réalité augmentée baptisé IKEA Place. Cette application permet aux utilisateurs de voir ce que donnerait un meuble de la marque IKEA dans leur espace en temps réel. Une façon innovante d’aider les clients dans leurs choix d’aménagement et d’optimiser leur expérience d’achat en ligne ou en magasin.

Comment fonctionne la réalité augmentée ?

La réalité augmentée est une technologie qui permet de superposer des éléments virtuels sur une image du monde réel capturée par un dispositif, comme un smartphone ou une tablette. Dans le cas de l’application IKEA Place, cela permet d’afficher un meuble de la marque sur l’écran de l’appareil tout en conservant l’image de la pièce où il serait installé.

Les atouts de l’application IKEA Place

L’utilisation de la réalité augmentée dans le domaine de la décoration d’intérieur offre un certain nombre d’avantages pour les consommateurs. Voici les principaux atouts de l’application IKEA Place.

Un large choix de meubles et objets de décoration

L’application dispose d’un vaste catalogue de produits avec plus de 2000 meubles et accessoires disponibles. Les utilisateurs peuvent ainsi trouver des modèles pour toutes les pièces de leur maison, quelle que soit leur envie déco.

Une expérience intuitive et conviviale

IKEA Place a été pensée pour être facile à utiliser et offrir une expérience utilisateur agréable. Il suffit de sélectionner un produit dans le catalogue, puis de pointer l’appareil vers l’endroit où l’on souhaite le placer. Le meuble s’affiche alors en taille réelle, permettant de se rendre compte de son rendu esthétique et de sa compatibilité avec l’espace disponible. On peut également changer la couleur ou la texture du meuble, ajuster la luminosité et partager le résultat avec des amis ou des proches via les réseaux sociaux.

Facilité et gain de temps

Avec cette appli, finies les heures passées en magasin à essayer d’imaginer si tel ou tel modèle irait bien dans votre salon. Vous pouvez désormais visualiser directement ce que donnerait le meuble chez vous, sans avoir à sortir de chez vous ! De plus, grâce aux dimensions affichées sur l’écran, vous êtes sûr que le meuble rentrera parfaitement dans votre espace.

Comment utiliser l’application IKEA Place ?

Pour profiter de cette expérience en réalité augmentée, voici les différentes étapes à suivre :

Téléchargez l’application sur votre smartphone ou tablette. Elle est disponible sur IOS et Android. Autorisez l’accès à la caméra de votre appareil. Naviguez dans le catalogue pour choisir le meuble ou l’objet de décoration que vous souhaitez visualiser. Pointez votre appareil vers l’endroit où vous voulez placer le meuble et ajustez sa position en utilisant les fonctionnalités tactiles de l’application. Sauvegardez vos projets et partagez-les avec vos proches si vous le souhaitez.

Quelques conseils pour une utilisation optimale

Pour tirer le meilleur parti de cette application, il est important de bien préparer votre espace avant de commencer :

Nettoyez l’espace : Assurez-vous qu’il n’y a pas d’obstacles ou d’objets pouvant gêner la reconnaissance par l’application et fausser le rendu final.

Assurez-vous qu’il n’y a pas d’obstacles ou d’objets pouvant gêner la reconnaissance par l’application et fausser le rendu final. Sélectionnez un point de repère : Définissez une surface plane comme point de départ pour mieux positionner le meuble dans l’espace.

Définissez une surface plane comme point de départ pour mieux positionner le meuble dans l’espace. Pensez aux détails : Pour être sûr de faire le bon choix, n’hésitez pas à prendre en compte tous les aspects du meuble (couleur, texture, dimensions) et à les comparer avec votre décoration actuelle.

En suivant ces conseils, vous serez en mesure de visualiser des meubles IKEA dans votre espace avec précision et de faire le bon choix pour aménager votre intérieur selon vos envies. L’application IKEA Place est ainsi une véritable révolution dans l’univers de la décoration, offrant aux clients une expérience d’achat simplifiée et adaptée à leur besoin d’anticipation.