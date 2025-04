IRIS², OneWeb, data centers nationaux : l’Europe propose une souveraineté spatiale clés en main à l’Ukraine

Et si l’indépendance numérique passait carrément par l’espace ?

L’Europe, et plus précisément l’Ukraine, se retrouve face à un choix pas évident du tout. Continuer à bosser avec Starlink, le géant américain qui a bien aidé jusqu’ici ? Ou alors parier sur une solution maison, genre Eutelsat, portée par le programme européen IRIS² ?

Parce que ouais, maîtriser ses communications depuis l’espace, c’est plus qu’un simple délire de geek : c’est une question de survie, surtout en pleine guerre.

🌍 L’Ukraine envisage de réduire sa dépendance à Starlink pour préserver sa souveraineté numérique et éviter les risques géopolitiques liés à une technologie étrangère.

pour préserver sa et éviter les risques géopolitiques liés à une technologie étrangère. 🚀 Le programme européen IRIS² , porté par Eutelsat , propose une infrastructure satellitaire souveraine et sécurisée, conforme aux standards de l’Union européenne.

, porté par , propose une et sécurisée, conforme aux standards de l’Union européenne. 🔐 L’indépendance numérique passe par un contrôle local des données sensibles , une cybersécurité renforcée et des alliances technologiques intra-européennes fiables.

, une et des alliances technologiques intra-européennes fiables. 📡 Maîtriser l’espace, c’est garantir la résilience stratégique des communications, en particulier pour les pays en situation de crise comme l’Ukraine. Ce que vous devez retenir 🛰️ [indépendance numérique & souveraineté spatiale]

Pourquoi l’Ukraine veut lâcher un peu Starlink

Starlink, on va pas mentir, ça a sauvé la mise à l’Ukraine. Mais maintenant que les enjeux montent, y a des doutes. Genre :

Et si demain les USA coupent le robinet à cause d’un clash diplomatique ?

Les données, elles partent où ? Elles restent pas en Europe, ça c’est sûr.

Et cette dépendance à une techno étrangère, c’est risqué à long terme.

En gros : quand t’as besoin de satellites pour faire la guerre ou gérer des crises, t’as pas envie que ce soit quelqu’un d’autre qui appuie sur les boutons.

Eutelsat débarque avec une solution made in Europe

Voilà qu’Eutelsat entre en scène. Ce n’est pas le petit nouveau du coin : c’est un opérateur franco-british qui connaît bien le game. Et surtout, il est à fond sur IRIS², le programme européen qui veut créer une infra satellite 100% souveraine.

Le deal ? Connectivité ultra-sécurisée, indépendance stratégique, et un vrai partenariat avec les pays de l’UE, dont l’Allemagne. Forcément, ça parle à l’Ukraine.

Ce qu’Eutelsat met sur la table (et c’est pas rien)

Des satellites géostationnaires déjà en orbite, et des LEO avec OneWeb qui arrivent.

Un réseau conçu pour résister même en temps de guerre.

Une gestion des données conforme aux règles européennes, pas celles d’un autre continent.

Une vraie logique de partenariat, pas juste un fournisseur de service.

Petit comparo entre les géants du ciel

Opérateur Origine Type de constellation Avantages Limites Starlink États-Unis LEO (orbites basses) Rapide, bonne latence, couverture globale Dépendance politique, sécurité floue, pas européen Eutelsat / OneWeb France / UK Géostationnaires + LEO Souveraineté, soutien de l’UE, IRIS² inside LEO pas encore totalement opérationnel Amazon Kuiper États-Unis LEO (en construction) Promesse de déploiement massif Pas encore actif, dépendance US aussi

L’Europe balance du lourd pour faire exister IRIS²

L’Union européenne, avec un gros coup de pouce de l’Allemagne, met les moyens pour que ce virage spatial se fasse bien. Objectif ? Avoir un réseau de satellites à soi, sécurisé, costaud, et libre des caprices des autres continents.

C’est pas juste un projet technique, c’est une vision stratégique. On veut pas dépendre des GAFAM pour nos communications critiques.

Et maintenant, que peut faire l’Ukraine concrètement ?

Pour vraiment prendre le virage européen, Kiev va devoir bouger vite :

Mettre en place un réseau modulable et compatible avec l’Europe.

Former ses équipes à bosser avec les protocoles spatiaux made in UE.

Créer ses propres data centers, sur son sol, bien sécurisés.

Renforcer la collaboration avec l’UE pour tout ce qui touche à la cyber et la logistique satellite.

L’indépendance numérique, ça se joue au-dessus de nos têtes

Ce n’est pas un film de science-fiction. Aujourd’hui, maîtriser l’espace, c’est maîtriser sa souveraineté. Et l’Ukraine semble bien partie pour prendre ce virage, en misant sur l’Europe plutôt que sur un Elon Musk un peu trop imprévisible.

Alors ouais, ce n’est pas le chemin le plus rapide. Mais c’est sans doute celui qui permet de dormir un peu plus tranquille. Et toi, t’as déjà réfléchi à qui contrôle tes satellites ?