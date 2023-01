Kit WC japonais : quand la technologie rime avec hygiène !

Grâce aux différentes évolutions technologiques, l’Homme est toujours à la recherche du confort au quotidien.

Il procède donc à la création d’accessoires et kits pour répondre à ses multiples besoins. En ce qui concerne par exemple les toilettes, elles sont de plus en plus innovantes.

C’est ainsi que le kit wc japonais a été créé, pour satisfaire ceux qui recherchent plus de confort et de fonctionnalités. À quoi sert cet équipement, et quelles sont ses particularités ?

À propos du WC japonais

Un WC japonais comme le bidet Boku a en apparence tout d’une toilette ordinaire.

Cependant, la différence concerne les technologies embarquées, et grâce auxquelles l’utilisateur se nettoie à l’eau.

En fonction des modèles et marques de WC japonais, vous pouvez même définir :

La température de l’eau de rinçage ;

La puissance des jets d’eau ;

Etc.

En somme, le WC japonais possède de nombreuses fonctionnalités qui permettent de bénéficier d’un confort incomparable. Les plus courantes sont :

Le réglage de la pression d’eau ;

La ventilation anti-odeur ;

La lunette chauffante ;

Etc.

Comme vous le constatez, ces toilettes associent les particularités du bidet et celles du WC traditionnel. En plus, elles sont plus hygiéniques et comportent de nombreuses touches de modernité. Toutes ces raisons expliquent pourquoi les WC japonais sont appréciés dans le monde, et se vendent énormément.

Quelles sont les différentes déclinaisons ?

Comme vous pouvez vous en douter, il n’existe pas qu’une seule forme de WC japonais. Voici les principaux types parmi lesquels faire votre choix :

Le bloc WC japonais

Ce modèle de bidet boku embarque dans la céramique qui constitue la cuvette, l’ensemble des fonctions utiles. Il est possible de suspendre le bloc WC japonais, ou directement le poser au sol. L’intervention d’un plombier sera donc nécessaire pour les travaux. Le budget à prévoir est compris entre 2.000 et 10.000 euros en fonction des modèles de WC japonais.

L’abattant japonais

Il n’est pas toujours nécessaire de procéder à de lourds travaux pour installer un WC japonais ( ici ). La solution consiste alors à remplacer l’abattant ordinaire par un modèle japonais. Ce dernier est composé d’une douchette, et de fonctionnalités intéressantes. Ce sont d’ailleurs elles qui impactent le prix, et ce dernier est rarement en dessous des 200 euros.

Le kit de douchette japonaise

Lorsque vous ne disposez pas d’un gros budget, le kit de douchette japonaise est assurément le meilleur choix à opérer. La mise en place se fera entre l’abattant des toilettes et la cuvette. Il n’est même pas nécessaire de solliciter l’intervention d’un plombier. En ce qui concerne les fonctionnalités, elles sont généralement assez basiques. Il s’agit surtout de jets d’eau dont vous pouvez ajuster :

La pression ;

La température.

Des modèles plus avancés fournissent un souffle chaud grâce auquel vous pourrez vous sécher. Avec un budget inférieur à 100 euros, vous n’aurez aucun mal à vous procurer un kit de douchette japonaise.

Pourquoi choisir un kit WC japonais ?

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous devriez songer à acquérir un kit WC japonais. Voici quelques arguments en sa faveur :

L’automatisation

Le fonctionnement de l’abattant est rendu possible par un capteur de mouvement. Lorsque vous êtes proche de votre WC japonais, son ouverture se produit. La chasse d’eau se déclenche automatiquement, ce qui vous évite de vous pencher pour l’actionner. Puisque tout est automatisé avec l’équipement, vous ne touchez à rien. Cela vous évite par conséquent d’être en contact des bactéries.

Une bonne hygiène

Les personnes qui ont un problème de mobilité ne peuvent pas toujours veiller à leur hygiène. Ce n’est plus vraiment un problème avec le WC japonais, car il est doté de bras de pulvérisation. Vous pouvez vous nettoyer de façon optimale après chaque usage des toilettes. Il n’est donc plus nécessaire de vous ravitailler en papier toilette, ce qui évite aussi de nombreuses déconvenues comme :

Les fissures anales ;

Les marisques ; surtout chez les personnes âgées.

Le confort

C’est certainement le principal atout des kits WC japonais. Après quelques usages, vous vous rendrez compte que c’est véritablement une expérience unique. Elle est d’ailleurs fortement accentuée par des fonctions comme :

Le siège chauffant ;

Les jets de lavage ;

Au quotidien, utiliser un WC japonais devient un véritable plaisir grâce à toutes ces particularités.

La personnalisation

De nombreuses options existent pour rendre unique votre kit WC japonais. Les marques équipent leurs modèles d’un panneau qui permet d’activer différentes commandes à distance. Vous pouvez même les actionner depuis votre smartphone, ce qui facilite vraiment l’usage quotidien.

La faible maintenance

Vous n’aurez pas besoin de déployer de gros efforts pour entretenir vos WC japonais. En effet, ces équipements sont recouverts d’un matériau antiadhésif particulier. Les taches ont donc peu de chances de s’y incruster.

Les nombreuses fonctionnalités

Ceux qui souhaitent avoir un bidet dans leur salle de bain seront ravis de posséder un kit WC japonais. C’est un équipement qui possède les fonctions d’un WC, mais aussi celles du bidet. Il vous épargne donc la nécessité d’installer les deux matériels, surtout si la salle de bain n’est pas grande.