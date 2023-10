La PS5 Slim dévoilée : un modèle compact avec lecteur de disque amovible

Contents





Découvrez la spectaculaire PS5 Slim et ses caractéristiques innovantes

Le géant du gaming, Sony, vient de lever le voile sur sa nouvelle console de salon, la PlayStation 5 (PS5) Slim. Cette version amincie de la populaire PS5 a beaucoup à offrir aux joueurs grâce à des fonctionnalités exclusives telles que sa capacité de stockage SSD interne de 1 To, une réduction de volume de 30% par rapport au modèle précédent et surtout, un lecteur de disque détachable. Les amateurs de jeux vidéo pourront donc profiter d’une expérience immersive et hors du commun, dans un format plus compact et original.

30% de volume en moins , idéal pour les petits espaces ou si vous souhaitez emmener votre console partout avec vous.

, idéal pour les petits espaces ou si vous souhaitez emmener votre console partout avec vous. Un vrai SSD interne de 1 To , ce qui permettra aux joueurs de stocker encore plus de contenu numérique.

, ce qui permettra aux joueurs de stocker encore plus de contenu numérique. Un lecteur de disque amovible, offrant la possibilité d’ajouter ultérieurement un lecteur optique ou de remplacer facilement celui-ci en cas de problème technique.

Une autre grande surprise est l’annonce d’un bundle comprenant cette fameuse PS5 Slim équipée d’un lecteur de disque dur, accompagné d’une copie numérique du tant attendu Call of Duty : Modern Warfare III. Ce pack sera disponible dès le 10 novembre prochain et inclut également le Lockpick Operator Pack DLC, exclusif temporairement aux joueurs PlayStation.

Un mariage entre disque physique et numérique avec la PS5 Slim

Ce qui rend cette nouvelle console d’autant plus intéressante est sa capacité à évoluer en fonction des besoins et préférences des joueurs. Ainsi, ceux qui auront opté pour la version dématérialisée pourront par la suite ajouter un lecteur de disques s’ils le souhaitent ou vice versa. Par ailleurs, il est possible de lire sur l’emballage de cette version amovible que « une connexion internet est nécessaire pour coupler le lecteur de disque et la console PS5 lors de l’installation ». Il semblerait donc qu’une vérification soit nécessaire pour associer le lecteur optique à la carte mère et l’utiliser.

Potentiel impact sur les futurs rétro-gamers

L’un des points soulevant quelques interrogations concerne la durabilité de cette fonctionnalité et son impact sur les futures générations. En effet, dans le cas où le serveur responsable de cette vérification serait fermé par Sony, cela pourrait impacter les amateurs de rétro-gaming souhaitant jouer à leurs anciens jeux au format disque. Néanmoins, ces nouveaux modèles semblent être conçus comme des versions intermédiaires pour la PS5, ce qui laisse planer le doute sur l’arrivée d’une version plus puissante avant la PS6.

Où acheter la PS5 Slim et quel prix attendre ?

Pour ceux qui hésitent à investir dans cette nouvelle version de la PS5 par crainte d’évolutions futures, sachez qu’il est toujours possible de se procurer le modèle actuel doté d’un lecteur de disque pour un prix avoisinant les 494,99€ sur Amazon. Néanmoins, il faudra patienter jusqu’au 10 novembre prochain pour découvrir et profiter pleinement des avantages offerts par cette prometteuse PlayStation 5 Slim.

En définitive, cette annonce a de quoi ravir les fans de la console et ceux qui souhaitent renouveler leur équipement pour une expérience de jeu toujours plus fluide et immersive. Entre réduction du volume, intégration facilitée d’un lecteur optique et amélioration de la capacité de stockage, Sony continue à innover afin de proposer des solutions gaming toujours plus performantes et adaptées aux attentes des joueurs du monde entier.