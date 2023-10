La veille technologique : un outil essentiel pour rester compétitif

Dans le monde technologique en constante évolution, s’informer des dernières innovations dans son secteur d’activité est fondamental pour rester compétitif.

Cela permet de rester à jour et de pouvoir répondre aux besoins actuels du marché. L’une des meilleures techniques pour y arriver est la veille technologique.

Elle est très importante pour les professionnels et les entreprises, notamment les start-ups. Voulez-vous en apprendre plus sur cette méthode de surveillance des tendances de son domaine ? Si oui, lisez attentivement cet article.

Veille technologique : de quoi s’agit-il concrètement ?

Pour mieux comprendre la définition de ce concept, il est important de connaître comment s’est développée la technique. Née dans les années 80 en France, la veille technologique doit son origine au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Bien qu’il ait défini le terme en 1988, il lui manque des précisions.

François Jakobiak va apporter ces précisions quelques années plus tard. La veille technologique se définit alors comme « l’observation et l’analyse de l’environnement scientifique, technique, technologique, suivies de la diffusion bien ciblée, aux responsables, des informations sélectionnées et traitées, utiles à la prise des décisions stratégiques. »

Aujourd’hui, le terme est élargi à d’autres domaines au point qu’il existe de nombreux types de veilles :

Veille concurrentielle ;

Veille commerciale ;

Veille marketing ;

Veille juridique, etc.

Toutes ces expressions sont dérivées de veille technologique, un outil essentiel pour une activité pérenne.

Avantages de la veille technologique

La veille technologique présente de nombreux avantages pour les professionnels et les entreprises. D’abord, elle permet de suivre les technologies naissantes. Ce qui permet de soutenir la prise de décision en entreprise. Elle aide les entreprises axées sur l’innovation d’identifier les nouvelles avancées ou les inventions à fort potentiel dans leur domaine. Néanmoins, cela repose sur l’étude d’un certain nombre d’éléments :

L’application technologique ;

Les brevets pertinents ;

L’état de l’innovation ;

La mise en œuvre, etc.

En outre, la veille technologique permet de renforcer le portefeuille technologique. En effet, vous auriez certainement des propriétés intellectuelles qui ne vous rapportent pratiquement rien. Avec un bon rapport de veille technologique, vous pouvez remplacer celles-ci par celles qui affichent un bon potentiel de rentabilité.

De plus, la technique permet de sécuriser de nouvelles opportunités de marché. En surveillant les tendances et les innovations, les entreprises peuvent repérer des marchés inexploités. Elles peuvent même trouver des voies technologiques jamais explorées. Bien entendu, cela nécessite parfois de voir au-delà des perturbations passagères. Ce qui est important pour se développer ou pour résister à la concurrence.

Enfin, la mise en œuvre d’un système de veille technologique contribue à la réduction des coûts en entreprise. Grâce à des alertes, elle minimise les risques.

Astuces pour réussir son processus de veille technologique

L’un des meilleurs moyens de réussir votre processus de veille technologique est de collaborer avec des entreprises spécialisées comme TKM dont le site internet est https://tkminnovation.io/. La plupart de ces entreprises peuvent vous accompagner dans ce processus de maîtrise de l’information technologique, scientifique, économique et concurrentielle.

De même, vous pouvez utiliser les outils de surveillance pour optimiser votre veille technologique. Il existe de nombreux outils de surveillance en ligne qui facilitent la veille. On note entre autres Google Alertes qui est un excellent outil qui est en plus gratuit.

Il suffit d’avoir un compte Google pour avoir accès au service. Vous pouvez donc suivre les mises à jour et les nouvelles informations pertinentes dans votre domaine. Il existe d’autres solutions comme Feedly, Meltwater, Twitter ou encore Cloud Computing World Expo qui sont excellentes.

Par ailleurs, vous pouvez participer à des événements et des conférences pour réussir votre veille technologique. Le fait d’assister à des conférences peut vous aider à rester à jour sur les dernières tendances. Il en est de même des salons professionnels et des événements technologiques.

Les grands défis de la veille technologique

L’un des grands défis de la veille technologique est le temps. La documentation nécessite beaucoup de temps et une bonne organisation. Vous devez bien vous organiser pour faire les recherches, pour analyser et pour partager des informations. Ce qui est parfois difficile si vous avez d’autres responsabilités. Heureusement, vous pouvez vous servir de l’intelligence artificielle pour automatiser la tâche. (ici)

Un autre défi de taille est la surcharge d’informations. Il existe des tonnes d’informations sur internet. Il est donc très difficile de distinguer les informations pertinentes des moins pertinentes, des sources fiables des moins fiables. Parfois, certaines d’entre elles sont déjà obsolètes. Cette surcharge d’informations complique la prise de décision en entreprise.

De plus, l’analyse des tendances peut être parfois difficile. Le tout ne suffit pas à collecter des informations pour parler de la veille technologique. La détection des tendances émergentes est un autre défi qui importe énormément. Vous devez mener une analyse approfondie des données pour comprendre les implications et les impacts potentiels des nouvelles technologies.

Pour terminer, la veille technologique nécessite de respecter les droits de la propriété intellectuelle. Lors de la collecte d’informations technologiques, vous devez éviter toute violation de droits d’auteur, de brevets ou de secrets commerciaux. À cela s’ajoute l’adaptation des informations aux besoins technologiques spécifiques de l’organisation.