Realtor.com : trouvez votre prochaine maison avec l'application officielle de l'association des agents immobiliers

Vous êtes à la recherche d’une nouvelle maison ou d’un appartement et vous souhaitez faciliter cette démarche ? L’application officielle de l’association des agents immobiliers, Realtor.com, est faite pour vous. Cette application regorge de fonctionnalités qui vous aideront à trouver le bien immobilier idéal. Dans cet article, nous vous présenterons les principales caractéristiques de Realtor.com et comment elle peut vous accompagner dans la recherche de votre nouvelle maison.

Une large sélection de biens immobiliers à portée de main

Avec Realtor.com, vous avez accès à une vaste sélection de propriétés à travers tout le pays. Que vous soyez à la recherche d’appartements, de maisons individuelles ou de terrains, cette application met à disposition des milliers de biens immobiliers issus du réseau des agences membres. Vous pouvez ainsi consulter facilement les fiches détaillées de chaque propriété, incluant :

Le prix demandé

La surface habitable et celle du terrain

Les impôts fonciers annuels

Le nombre de pièces (dont chambres et salles de bain)

Grâce à ces informations complètes, vous pouvez comparer rapidement les propriétés qui correspondent à vos critères et orienter efficacement votre recherche de maison ou d’appartement.

Des outils de recherche efficaces

Surtout, Realtor.com propose divers outils pour trier les annonces et affiner votre recherche. Parmi ces outils :

Les filtres personnalisables

Vous pouvez appliquer une série de filtres à vos recherches pour ne consulter que les annonces correspondant à vos critères spécifiques :

Type de bien (maisons, appartements, terrains…)

Prix maximal et minimal

Nombre de chambres et salles de bain

Surface habitable et terrain

Date de mise en vente

Ces paramètres vous aident à cibler rapidement les propriétés qui répondent à vos besoins.

La géolocalisation et la recherche par région

L’application permet également d’affiner vos recherches sur une carte interactive. Cette fonctionnalité est particulièrement utile si vous souhaitez acheter un bien immobilier dans une zone géographique précise. Grâce à la géolocalisation, vous pouvez explorer les environs proches de votre position actuelle ou entrer l’adresse d’un lieu pour obtenir toutes les annonces disponibles à proximité.

Des annonces mises à jour régulièrement

Afin de vous proposer des annonces toujours d’actualité, l’équipe de Realtor.com met à jour régulièrement sa base de données. Ainsi, lorsque vous consultez les fiches détaillées des biens immobiliers sur l’application, vous êtes certain de bénéficier d’informations à jour et d’éviter les déceptions.

Un agenda pour suivre vos visites

Realtor.com propose également un outil très pratique : l’intégration d’un agenda personnalisé. En effet, lorsque vous organisez une visite avec une agence immobilière, vous avez la possibilité d’enregistrer cette date et heure dans l’application. » Cet outil vous assistera lorsqu’il s’agira de coordonner les nombreuses visites d’appartements ou de maisons que vous pourrez planifier. »

Rester en contact avec l’agent immobilier

Grâce au numéro de téléphone et aux informations de contact présents sur chaque fiche descriptive des biens, vous pouvez facilement entrer en contact avec les agents immobiliers en charge des propriétés qui attirent votre attention. L’application facilite ainsi le dialogue entre l’acheteur et l’agent immobilier, créant un lien privilégié qui peut être crucial lors de la négociation des prix et des conditions de vente.

Des conseils pour vous accompagner tout au long du processus d’achat

En plus de vous proposer des propriétés correspondant à vos critères, Realtor.com met à disposition divers articles et guides qui peuvent vous conseiller durant le processus d’acquisition de votre bien immobilier. Par exemple :

Des astuces pour bien préparer sa visite

Des éléments à prendre en compte lors de l’évaluation d’une propriété

De l’aide pour comprendre les documents et les démarches administratives

Ces ressources s’avèrent précieuses pour vous accompagner pas à pas dans votre achat immobilier, notamment si vous êtes un premier acquéreur.

En résumé : une application complète pour faciliter la recherche de votre prochaine maison

Realtor.com se distingue par la richesse des fonctionnalités qu’elle offre aux futurs acheteurs. En combinant un large choix de propriétés, des outils de recherche avancés, des informations régulièrement mises à jour et des conseils pratiques, l’application officielle de l’association des agents immobiliers est un allié de taille pour trouver votre prochaine maison !