Vélo elliptique ou cross-trainer 2023 : avis, avantages et inconvénients

Les vélos elliptiques ou cross-trainers sont devenus les équipements de fitness les plus recherchés.

Ce n’est pas trop une surprise quand on considère à quel point ils sont efficaces pour développer les muscles et améliorer les performances cardiovasculaires.

Ces appareils permettent aussi de brûler les graisses pour un équilibre corporel parfait. Cependant, ils présentent quelques inconvénients dont il faut également être conscients. Découvrez-les !

Quels sont les principaux avantages et inconvénients du vélo elliptique ?

Le vélo elliptique est un appareil de fitness idéal pour l’amélioration de l’endurance. Il combine un mouvement similaire à la marche nordique (qui s’effectue avec des bâtons) et à celui du vélo. Vous pouvez alors effectuer des entraînements aérobiques en alternant la course à pied et le vélo.

Ce type de vélo a pour avantage de faire travailler les muscles des jambes et des bras ainsi que les muscles abdominaux. Il aide aussi à améliorer votre posture, car la machine vous obligera à maintenir une bonne posture. De plus, le cross-trainer ou vélo elliptique réduit le stress. Néanmoins, la plupart des modèles de vélos elliptiques proposés sur le marché sont généralement volumineux et lourds.

Qu’est-ce qu’un vélo elliptique ou cross-trainer ?

Le vélo elliptique est un équipement principalement utilisé pour l’entraînement cardiovasculaire. Sa structure est un peu différente de celle des vélos d’appartement normaux. En effet, le vélo elliptique est formé de deux supports latéraux pour les pieds. Ceux-ci s’appuient à leur tour sur deux tiges reliées à la roue magnétique du vélo d’appartement.

La principale différence entre les vélos d’exercice normaux et les vélos elliptiques est que ces derniers ne sont équipés d’aucune selle. L’entraînement se déroule en position verticale et cela permet d’éviter la sollicitation de la zone lombaire. De plus, grâce aux vélos elliptiques, vous pourrez entraîner vos bras.

Le vélo elliptique est un équipement idéal pour réaliser un entraînement complet qui aura de nombreux bienfaits sur votre corps. De plus, il convient aux personnes en rééducation ou atteintes de problèmes de dos, d’articulations.

Autres articles :

Avantages du vélo elliptique ou cross-trainer

Outre les principaux avantages susmentionnés, le cross-trainer présente de nombreux autres bienfaits pour la santé.

Aider à brûler des calories

Le vélo elliptique est une machine qui aide à améliorer le système cardiovasculaire, à soulager les tensions et, bien sûr, à brûler des calories. Cet appareil vous sera donc utile si vous souhaitez perdre du poids. Il en est de même si vous voulez combiner vos séances d’entraînement avec une alimentation appropriée.

Acquérir une certaine habitude d’entraînement

Les changements physiques et mentaux liés à l’exercice sont beaucoup plus perceptibles lorsque vous vous entraînez fréquemment. L’utilisation d’un vélo elliptique à la maison ou au gymnase vous aidera à rester en forme, peu importe le temps qu’il fait. Vous prendrez probablement l’habitude.

Améliorer l’équilibre

C’est probablement l’un des avantages les plus importants et pourtant les plus sous-estimés de la machine elliptique ! Il est facile de garder votre équilibre lorsque vous tenez les deux poignées, car la machine vous maintiendra droit et stable. Progressez jusqu’à faire 15 minutes complètes sans saisir les poignées. Au moment où vous atteignez ce point, vous remarquerez d’énormes améliorations dans votre posture ainsi que votre équilibre.

L’entraînement au vélo elliptique fait-il perdre du poids ?

Selon les experts, l’entraînement au vélo elliptique fait effectivement perdre du poids. Plus précisément, il est possible de brûler entre 270 et 378 calories en 30 minutes. La machine aide à maintenir l’habitude de faire de l’exercice, car elle est plus facile à utiliser et plus divertissante que les autres. Si vous augmentez la durée de votre entraînement à 1 heure, vous pouvez brûler jusqu’à 700 calories.

Est-il bon de faire du vélo elliptique tous les jours ?

Vous avez la possibilité de faire du cross-trainer tous les jours. L’entraînement présente de nombreux avantages et est de faible impact. Alors, vous n’avez pas à craindre pour vos articulations. Plus vous faites du vélo elliptique, plus vous acquerrez l’habitude et plus vous obtiendrez de meilleurs résultats.

Pour tirer le meilleur parti de votre séance de vélo elliptique, vous devez bouger tous vos membres. N’oubliez donc pas de faire travailler vos bras ainsi que vos abdominaux en incluant un entraînement qui consiste à reposer vos bras sur vos hanches. Faites des séries d’exercices, tenez les poignées de votre machine et évitez de vous tenir sur la pointe des pieds. Il est important de laisser toute source de distraction.

Quel est le moment idéal pour faire du vélo elliptique ?

Vous pouvez vous entraîner sur votre vélo elliptique à toutes les heures prévues pour vos séances de sport. Par exemple, si vous avez l’habitude de faire un exercice physique tous les matins, vous pouvez penser à inclure le cross-trainer.

Pour perdre du ventre grâce au vélo elliptique, le secret réside dans l’intensité et la durée de vos séances. Le temps minimum est de 30 min. Aussi, comme énoncé, vous devez intégrer des exercices pour les abdominaux.

Quelle partie du corps le vélo elliptique fait-il travailler ?

Le vélo elliptique permet de travailler les muscles du bras ainsi que ceux du bas du corps (fesses, jambes). Il permet aussi de faire travailler les abdominaux.

Inconvénients du vélo elliptique ou cross-trainer

Les vélos elliptiques prennent assez d’espace. En outre, certains modèles ne sont pas réglables suivant la taille de l’utilisateur, ce qui peut provoquer des blessures. De plus, ils ne sont pas très adaptés pour certains sportifs habitués aux exercices intenses ou qui souhaitent atteindre des objectifs très spécifiques. Les cross-trainers sont aussi très coûteux.