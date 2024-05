les applications pour apprendre à coder : de Grasshopper à Mimo

Dans le monde numérique d’aujourd’hui, savoir coder est devenu une compétence recherchée et très utile. Que vous vouliez créer votre propre site web, développer des applications mobiles ou simplement acquérir de nouvelles compétences professionnelle, apprendre à coder est un choix judicieux. Pour faciliter votre apprentissage, de nombreuses applications existent sur le marché, comme Grasshopper et Mimo. Dans cet article, découvrons les principales applications pour apprendre à coder de manière ludique et efficace.

Grasshopper : apprenez les bases du JavaScript

Grasshopper est une application gratuite disponible sur Android et iOS qui permet d’apprendre à coder en utilisant le langage JavaScript. Conçue par Google, cette application se base sur la méthode pas à pas (ou « step by step ») et propose des exercices interactifs pour progresser rapidement dans l’apprentissage.

Pourquoi choisir Grasshopper ?



Simplicité : L’interface utilisateur est intuitive et épurée, rendant l’apprentissage agréable et facile à suivre.

Contenu : Les cours sont bien structurés et abordent différents niveaux de difficulté. Ils sont également complétés par des exemples concrets et des conseils pratiques.

Efficacité : Les exercices sont nombreux et variés, permettant de mettre en pratique régulièrement les notions abordées dans les cours.

Flexibilité : L’application est accessible sur mobile et tablette, idéal pour apprendre à coder n’importe où et à tout moment.



Grasshopper est donc une solution très intéressante pour les débutants souhaitant se familiariser avec les concepts de base du langage JavaScript et ainsi démarrer un parcours d’apprentissage en programmation.

Mimo : élargissez vos horizons en matière de code

Mimo est une autre application permettant d’apprendre à coder, disponible sur Android et iOS. Elle propose d’apprendre plusieurs langages de programmation tels que JavaScript, Python, Swift, HTML, CSS, ainsi que des notions liées aux bases de données ou encore à la cybersécurité.

Pourquoi opter pour Mimo ?



Polyvalence : Contrairement à Grasshopper, qui se concentre principalement sur le JavaScript, Mimo offre la possibilité d’apprendre différents langages et technologies en fonction de vos intérêts et projets professionnels.

Personnalisation : L’application Mimo propose un parcours d’apprentissage adaptatif, basé sur vos connaissances, compétences et objectifs personnels. De plus, elle vous permet de suivre uniquement les modules qui vous intéressent.

Interactivité : Les exercices sont variés et interactifs, alternant quiz, jeux et défis ludiques pour faciliter votre progression.

Suivi : Mimo propose également un tableau de bord et des statistiques pour vous permettre de suivre votre progression et de mesurer vos performances.



Mimo est donc une application très complète et adaptable, idéale si vous souhaitez approfondir vos compétences en programmation au-delà du JavaScript ou vous spécialiser dans un domaine précis.

Sololearn : dédiez-vous à l’apprentissage collaboratif

Sololearn est une plateforme d’apprentissage en ligne qui propose également une application mobile (iOS et Android) pour apprendre à coder sur plusieurs langages tels que C++, Python, Java, JavaScript, PHP, Ruby, etc. La particularité de Sololearn réside dans sa démarche communautaire, où les utilisateurs peuvent échanger ensemble et partager leurs connaissances.

Les atouts de Sololearn



Entraide et partage : L’application intègre une messagerie instantanée ainsi qu’un forum pour poser des questions, demander conseil ou partager vos réalisations avec d’autres élèves.

Bibliothèque : Vous pouvez consulter et sauvegarder les codes sources créés par d’autres utilisateurs pour les étudier ou les utiliser comme base de travail.

Défis et compétitions : Sololearn organise régulièrement des challenges et compétitions de code entre ses membres, une façon ludique et stimulante d’apprendre et de progresser.

Certification : À la fin de chaque module d’apprentissage, vous pouvez obtenir un certificat validant vos compétences en code.



Avec son approche collaborative et ses nombreux outils, Sololearn est donc une application particulièrement adaptée si vous souhaitez apprendre à coder tout en échangeant avec une communauté de passionnés.

Programming Hub : développez votre culture du code

Programming Hub est une autre ressource intéressante pour ceux qui souhaitent apprendre le codage. Cette plateforme inclut des cours théoriques sur plus de 20 langages de programmation (Python, Java, C++, Ruby, Swift, etc.) ainsi que des exercices pratiques et des tutoriels pour mettre en œuvre des projets concrets.

Trois bonnes raisons de choisir Programming Hub



Ressources : L’application comprend une vaste bibliothèque de modules et de supports pédagogiques pour progresser dans l’apprentissage du code.

Accessibilité : Les contenus sont accessibles gratuitement et peuvent être suivis en fonction de votre rythme, sans engagement ni pression.

Multiplicité : En optant pour cette application, vous avez la possibilité de découvrir plusieurs aspects du codage, de la conception web aux applications mobiles en passant par la data science et plus encore.



Programming Hub est ainsi un excellent choix pour ceux qui souhaitent développer une solide culture générale autour du code et travailler sur des projets variés.

En résumé, il existe aujourd’hui un large choix d’applications pour apprendre à coder, chacune présentant ses propres avantages et spécificités. Que vous soyez débutant ou expérimenté, curieux ou spécialiste, il existe forcément une application faite pour vous !