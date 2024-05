les meilleures applications pour les parents : de Baby Tracker à Life360

Dans notre ère numérique, les parents sont de plus en plus amenés à utiliser des applications pour simplifier leur quotidien. Nombreuses sont les applications destinées aux parents pour suivre la croissance de leurs enfants, assurer leur sécurité et faciliter la communication familiale. Parmi ces applications, on retrouve Baby Tracker et Life360, qui offrent des fonctions essentielles pour s’organiser au mieux dans la vie de famille.

Baby Tracker : une aide précieuse pour les nouveaux parents

Lorsqu’on devient parent, suivre le rythme de son enfant peut rapidement devenir un casse-tête. Les jeunes parents sont souvent débordés par les pleurs, les tétées, les couches et l’évolution rapide de leur petit bout. C’est là que Baby Tracker entre en scène, avec son interface facile d’utilisation et ses fonctionnalités adaptées aux besoins des parents.

Tenir un journal de bébé avec Baby Tracker

Avec Baby Tracker, vous pouvez aisément tenir un journal de bord pour votre enfant. L’application permet de consigner les repas (sein ou biberon), les siestes, les changes et les poids et tailles lors des visites chez le médecin. Il est également possible d’y ajouter des notes concernant les premiers mots de bébé, ses premiers pas, et autres moments importants à immortaliser.

Analyser l’évolution de bébé grâce aux graphiques

Grâce aux données enregistrées, Baby Tracker génère des graphiques pour visualiser l’évolution de votre enfant, et vous aide ainsi à mieux comprendre ses besoins. Vous pourrez par exemple identifier les périodes où bébé réclame plus souvent à manger ou distinguer des schémas préférentiels dans son sommeil.

Partager le suivi avec d’autres membres de la famille

Une autre fonctionnalité intéressante est la possibilité de partager les données avec d’autres utilisateurs, tels que le conjoint ou les grands-parents. Ainsi, chacun peut contribuer au suivi de bébé et être informé des grandes étapes de son évolution.

Life360 : un outil pour renforcer la sécurité familiale

Life360 est une application qui permet aux familles de sef eréunir virtuellement sur une carte. Chacun y dispose d’un profil personnel, avec les informations importantes concernant sa localisation, la batterie de son téléphone, et éventuellement son véhicule (pour les conducteurs).

Localiser les membres de la famille grâce au GPS

Le cœur de Life360 repose sur la géolocalisation par GPS. Cela permet de facilement situer vos proches sur une carte lorsqu’ils sont sortis, et d’avoir ainsi l’esprit tranquille quant à leur sécurité. De même, il est possible de définir des « lieux » (maison, école, travail…) pour recevoir automatiquement des notifications lorsque les membres de la famille arrivent ou quittent ces endroits.

Communiquer avec sa famille par messages ou appels

Outre la localisation, Life360 met également à disposition des options de communication pour les membres de la famille. Chacun peut envoyer des messages groupés ou individuels, partager des photos et vidéos, ou encore passer des appels gratuits via l’application (avec le forfait premium).

D’autres fonctionnalités pour assurer la sécurité familiale

Life360 propose en outre diverses fonctionnalités destinées à améliorer la sécurité des membres de la famille :



Alertes SOS : les utilisateurs peuvent envoyer une alerte rapide en cas d’urgence, prévenant ainsi leur famille et déclenchant une action immédiate pour leur porter secours.

Aide routière : si un conducteur rencontre un problème mécanique sur la route, il peut demander assistance via l’application.

Moniteur de conduite : Life360 suit et analyse les comportements de conduite (accélérations, freinages brusques…) et récompense les bons conducteurs.



D’autres applications intéressantes pour les parents

Baby Tracker et Life360 sont deux exemples parmi d’autres d’applications qui facilitent la vie des parents au quotidien. Voici quelques suggestions d’applications similaires :



Family Wall : similaire à Life360 dans ses fonctions de partage familial, Family Wall permet aussi de créer un calendrier commun et d’échanger des listes de courses.

AppyKids : cette application contient des ressources pédagogiques adaptées aux enfants en bas âge, avec des jeux, des vidéos et des activités pour apprendre tout en s’amusant.

Quoi de Neuf ? : dédiée à la communication entre parents d’élèves et enseignants, cette application est pratique pour échanger rapidement sur les événements scolaires, les absences et les performances des enfants.

My Data santé enfant : cette application permet de suivre l’évolution médicale de votre enfant (vaccins, maladies…), afin de vous tenir informé et d’être prêt en cas de besoin.



Avec toutes ces applications, les parents peuvent se faciliter grandement la vie, transformer leur smartphone en véritable outil d’organisation et de sécurité. N’hésitez pas à tester ces applications et à choisir celles qui répondent le mieux à vos besoins et ceux de votre famille.