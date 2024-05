L’essentiel à savoir sur SEIITRA, l’éditeur de logiciel de gestion immobilière

Seiitra est spécialisée dans les logiciels pour professionnels de l’immobilier, offrant des outils pour la gestion locative, syndic et plus.



Powimo, le produit phare, permet la gestion de millions de lots et intègre des fonctionnalités complètes pour l’administration immobilière.



Seiitra fournit un accompagnement expert à ses utilisateurs, avec des options de pilotage d’activité et d’analyse statistique.



Quelles sont les solutions que propose Seiitra ?

Les assemblées générales et le logiciel frais de gestion



les éléments juridiques ;



les listings des copropriétaires ;



la gestion du vote en ligne ;



l’espace dédié au conseil syndical, etc.



La mise en location et la gestion des interventions

La visite d’immeuble et l’état des lieux

La gestion des mandats syndic et l’espace client

Le back-office & comptabilité et la consultation comptable

La dématérialisation des documents et la conformité fournisseur

Le pilotage d’activité et la plateforme de services

Qu’en est-il de l’accompagnement sur le logiciel Powimo ?

La mise à disposition d’un directeur de projet et d’un comité projet

Un comité de pilotage

PGRpdiBjbGFzcz0ibHdkLWNvbnRhaW5lciIgaWQ9Imx3ZF9ib3R0b21fc2VjdGlvbiI+DQogICAgPGRpdiBpZD0ibHdkX2NvbnRhaW5lcl9sb2dvIj4NCiAgICAgICAgPGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vdm9vbmUtYWN0dS5jb20vd3AtY29udGVudC9wbHVnaW5zL3dwLWxlZ2Etd2l6YXJkLWZpbGV6aWxsYSAtIENvcGllL3ZpZXdzLy4uL2ltYWdlcy9sd2QtbG9nby1tZW50aW9ucy5wbmciIGFsdD0iIiB3aWR0aD0iNDAiPg0KICAgIDwvZGl2Pg0KICAgIDxkaXYgaWQ9Imx3ZF9jb250YWluZXJfbGlzdCI+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDxwIHN0eWxlPSJmb250LXNpemU6IDExcHg7bWFyZ2luLWJvdHRvbTo1cHg7Ij48c3Bhbj5Db250ZW51IGNvbsOndSBldCBwcm9wb3PDqSBwYXIgI0UyMDI0XzQwNzU1My4gTGEgcsOpZGFjdGlvbiBkZSBWb29uZSBBY3R1IG4nYSBwYXMgcGFydGljaXDDqSDDoCBsYSByw6lhbGlzYXRpb24gZGUgY2V0IGFydGljbGUuPC9zcGFuPjwvcD4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8cCBzdHlsZT0iZm9udC1zaXplOiAxMXB4O21hcmdpbi1ib3R0b206NXB4OyI+PHNwYW4+LSBDcsOpZGl0cyBpbWFnZXMgOiAjRTIwMjRfNDA3NTUzPC9zcGFuPjwvcD4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC9kaXY+DQo8L2Rpdj4=

Certifiée Qualiopi, Seiitra est une entreprise spécialisée dans l’édition de solutions logicielles destinées aux professionnels de l’immobilier. Son objectif est de vous accompagner dans votre transition numérique, en vous fournissant des outils puissants, intuitifs et ouverts pour créer de la valeur ajoutée et simplifier vos activités. Voici l’essentiel à savoir sur cette entreprise !Le produit phare de Seiitra est Powimo, un logiciel complet et performant utilisé quotidiennement par près de 400 cabinets pour gérer 4 millions de lots immobiliers.Cette suite logicielle novatrice intègre toutes les fonctionnalités essentielles pour vous permettre de piloter efficacement l’ensemble de votre activité immobilière.La solution adb que propose Seiitra vous aide àde copropriété de manière optimale. Cette possibilité se concrétise à travers leur interface ergonomique qui intègre toutes les composantes nécessaires à savoir :Retenez par ailleurs que le même logiciel vous permet d’. Vous gagnez ainsi un précieux temps que vous pouvez consacrer à d’autres occupations plus importantes.Le logiciel Powimo facilite votre gestion locative en vous permettant d’accompagner efficacement les propriétaires et les locataires. De façon plus concrète, vous pouvez valoriser vos biens tout au long de leur projet locatif.De plus, vous pouvez centraliser toutes les demandes et déclarations d’incidents de vos clients (gardiens, locataires, copropriétaires ou propriétaires) pourQue vous gériez la location d’immeubles ou le syndic , vous pouvez effectuer aisément le suivi des contrôles immobiliers et des équipements grâce à l’outil Powimo. Recensement des participants, comptes rendus, constats, tout est prévu !Notez également que cetteproposée par Seiitra peut être dédiée à la réalisation de vos états des lieux. Elle vous aide notamment pour l’édition de comptes rendus, l’ajout de photos, l’envoi instantané par mail, etc.L’outil Powimo facilite, avec une saisie simplifiée accessible à tous vos intervenants et gestionnaires. Pour ce qui est du second volet, Seiitra vous offre la possibilité de mettre à la disposition de vos locataires et propriétaires, un portail en ligne dédié qui leur donne un accès direct à toutes leurs informations pertinentes.et facilite également la communication.Pour une gestion de votre activité à 360°, Seiitra vous propose un module qui intègre. Quant à la seconde manche, notez que cet outil vous donne un accès facilité à la consultation de vos comptes et mouvements comptables pour un suivi optimal.Seiitra vous propose une solution pour gagner un temps précieux automatisant le traitement de vos factures et relevés bancaires. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur vos tâches à valeur ajoutée. De plus, cet outil vous aide à identifier sans erreur les fournisseurs qui répondent aux exigences réglementaires liées à votre devoir de vigilance.Powimo vous permet d’à l’aide des indicateurs statistiques précis générés par le logiciel. Vous pouvez ainsi repérer vos axes d’optimisation pour des progrès continus.Cette solution vous permet également d’intégrer et de centraliser vos données issues des solutions numériques tierces utilisées par votre cabinet. Vous pouvez ainsi visualiser et manipuler vos informations depuis cette plateforme.Que vous envisagiez d’adopter Powimo ou que vous soyez déjà un utilisateur confirmé, Seiitra met à votre disposition une équipe d’experts réactifs pour vous épauler sur toutes vos problématiques. Ils vous guident étape par étape, avec un suivi régulier et sur mesure.Seiitra nomme un chef de projet dédié qui. Cette méthodologie reste éprouvée à travers la plupart des clients de l’entreprise sur ces dernières années.Mieux, Seiitra peut s’appuyer sur des experts métiers chevronnés, parfaitement formés aux enjeux de la transformation numérique dans l’immobilier, pourSeiitra met en place un comité de pilotage pourpour vous apporter une solution sur mesure et performante. Les jalons sont ainsi encadrés et planifiés de façon rigoureuse.