Trenitalia en France, entre course à la rentabilité et défi de la concurrence

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Depuis quatre ans sur les rails français, Trenitalia s’impose comme le principal challenger étranger face à l’opérateur historique. L’entreprise italienne multiplie les investissements stratégiques pour étoffer ses services, attirer plus de voyageurs et viser un vrai cap : la rentabilité. Mais malgré un trafic en hausse et des ambitions affichées, décrocher des profits reste une bataille acharnée.

Une offensive soutenue par une injection massive de fonds

La montée en puissance de Trenitalia sur le marché français n’a rien d’une improvisation. Pour rivaliser avec la SNCF et lorgner sur Eurostar, la filiale française s’appuie désormais sur des partenaires prêts à peser dans la guerre du rail. En première ligne : Certares, fonds américain expert de la mobilité, qui injecte 300 millions d’euros pour booster la dynamique italienne. Objectif clair : donner à Trenitalia le carburant pour renforcer sa flotte, explorer de nouvelles dessertes et affiner sa stratégie commerciale.

Ce soutien massif renforce l’ambition de Ferrovie dello Stato, maison-mère de Trenitalia, bien décidée à transformer l’essai tricolore tout en tissant des liens solides avec d’autres marchés transfrontaliers. Avec cette enveloppe, la compagnie prévoit d’étendre sa flotte à 19 rames minimum et de consolider ses connexions avec le Royaume-Uni. Dans le viseur : une présence musclée face à des acteurs déjà bien installés, alors que la libéralisation du rail européen redistribue les cartes.

Extension prévue de la flotte à 19 trains minimum

de la flotte à 19 trains minimum Accélération de l’activité sur plusieurs marchés européens

sur plusieurs marchés européens Recherche active de nouveaux partenariats stratégiques

Des chiffres en hausse mais une rentabilité toujours hors de portée

Le pari Trenitalia commence à produire des résultats concrets côté commercial. En 2025, la société affiche plus de 4,7 millions de passagers transportés depuis son arrivée en France. Les revenus suivent : ils grimpent à 90 millions d’euros, soit le double de 2024. Pourtant, l’équation reste délicate. Malgré ces progrès, la rentabilité se fait attendre, freinée par un taux de remplissage plafonnant à 65 % sur l’axe Paris-Lyon-Marseille.

Dans les comptes, ce seuil agit comme un plafond de verre coriace. Les coûts fixes restent élevés : entretien des rames, énergie, péages ferroviaires… Même avec plus de voyageurs, l’équilibre financier n’est pas encore là. Résultat : Trenitalia intensifie ses efforts pour séduire de nouveaux clients et fidéliser ceux déjà conquis.

Année Revenus (M€) Voyageurs (millions) Taux de remplissage (%) 2024 45 ~2,8 60 2025 90 4,7 65

Stratégies de conquête et obstacles encore présents

Pour remplir ses trains et booster sa rentabilité, Trenitalia sort l’artillerie lourde côté marketing : offres tarifaires ajustées, programmes de fidélité taillés pour convaincre les indécis ou détourner ceux tentés par la concurrence. Chaque détail compte. L’accent est mis sur l’expérience voyageur et la qualité de service, considérés comme des leviers clés pour changer durablement les habitudes de déplacement.

En parallèle, la compagnie affine en continu sa grille horaire pour coller aux besoins réels des voyageurs. Ajustements des fréquences, adaptation aux pics de fréquentation : cette flexibilité optimise le remplissage et améliore la satisfaction des habitués du train rapide.

Renforcement de l’offre commerciale

L’innovation tarifaire tient le haut du pavé : offres attractives pour les jeunes, promotions saisonnières, réductions ciblées selon les créneaux… Toutes les cartouches sont utilisées pour faire préférer le train à la voiture, au bus ou à l’avion low cost. Rien n’est laissé au hasard dans cette bataille pour chaque siège vendu.

Côté services, Trenitalia mise sur la diversité : confort amélioré, options numériques dernier cri, restauration revisitée. Autant d’atouts pour se démarquer dans une compétition où chaque détail peut basculer la décision du client.

Difficultés structurelles et adaptation nécessaire

Malgré la motivation et le soutien massif des investisseurs, quelques freins résistent. Le réseau ferroviaire impose ses règles : accès aux infrastructures, gestion des sillons, relations parfois tendues avec la SNCF pour la logistique gare à gare. À cela s’ajoutent les incertitudes économiques et une demande post-pandémie encore fluctuante.

Résultat : Trenitalia France doit s’adapter en permanence, jonglant entre développement, contraintes réglementaires et attente d’un retour sur investissement concret. Sur ce marché ultra-concurrentiel, chaque choix pèse lourd pour bâtir la solidité de demain.

Questions fréquentes sur l’avenir de Trenitalia en France

Pourquoi Trenitalia peine-t-elle à atteindre la rentabilité en France ? Plusieurs facteurs expliquent cette difficulté. Le taux de remplissage moyen de 65 % reste insuffisant pour couvrir les frais de fonctionnement importants générés par le matériel roulant, le personnel et les taxes d’accès aux lignes ferroviaires françaises. De plus, la concurrence féroce rend difficile l’augmentation des prix sans perdre de clients. Coûts fixes élevés (matériel, entretien, énergie)

(matériel, entretien, énergie) Part de marché limitée face à la SNCF

face à la SNCF Sensibilité forte au pouvoir d’achat des voyageurs Info à lire : Comment augmenter son pouvoir d'achat en 2022 ? Quelles sont les stratégies utilisées par Trenitalia pour remplir davantage ses trains ? Trenitalia ajuste ses offres pour attirer de nouveaux clients : réduction des tarifs à certaines périodes, programmes de fidélité dynamiques, communication renforcée et adaptation constante des horaires selon la demande. Améliorer l’expérience client à bord reste un axe prioritaire. Promotions ciblées pour segments spécifiques

pour segments spécifiques Offres groupées avec d’autres modes de transport

avec d’autres modes de transport Modernisation du confort à bord des trains Quel est l’impact de l’investissement du fonds Certares sur le développement de Trenitalia ? L’arrivée de Certares permet à Trenitalia de financer l’extension de sa flotte, le lancement de nouvelles liaisons et des campagnes commerciales ambitieuses. Ce soutien donne à la compagnie les moyens de rivaliser avec la SNCF et de préparer une croissance sur d’autres axes européens. Objectif Moyens apportés Extension du parc de trains Investissements dans 19 rames Campagnes marketing puissantes Budget publicitaire dédié Amélioration de la compétitivité Déploiement de nouveaux services Quelle place occupe Trenitalia sur le marché ferroviaire français aujourd’hui ? Trenitalia est le premier opérateur grande vitesse alternatif à concurrencer sérieusement la SNCF sur l’axe Paris-Lyon-Marseille. Sa part de marché progresse grâce à l’élargissement régulier de son offre et aux investissements réalisés. Présence renforcée sur les axes stratégiques

sur les axes stratégiques Plus de 4,7 millions de voyageurs transportés en 4 ans

transportés en 4 ans Croissance rapide du chiffre d’affaires, progression attendue en 2026

Sources