Moteurs PureTech : Stellantis engage un vaste rappel pour risque d’incendie

Le groupe automobile Stellantis fait la une de l’actualité avec une nouvelle campagne de rappel massif concernant plusieurs modèles équipés du moteur 1.2 PureTech. Ce dispositif, lancé en raison d’un risque d’incendie détecté sous le capot, concerne non seulement le marché français mais aussi d’autres pays européens. De nombreux véhicules des marques Peugeot, Citroën, Opel et DS sont touchés par cette mesure jugée urgente dans le secteur automobile.

Quels véhicules et dates de production sont concernés ?

Les modèles visés embarquent des motorisations PureTech, déjà connues pour quelques soucis techniques antérieurs. Cette fois, ce sont principalement les versions trois cylindres 1.2 turbo, notamment la génération récente (Gen-3), qui sont concernées. D’après les informations relayées par divers médias spécialisés, près de 238 000 véhicules ont été identifiés à travers la France et l’Europe.

La liste des modèles impactés inclut des citadines, berlines et SUV produits entre 2023 et 2025. Certaines séries d’Opel Corsa, Citroën C3 et C4, Peugeot 208 et 2008, ainsi que d’autres modèles issus de huit marques différentes du groupe, figurent parmi les véhicules concernés. Cette diversité fait de ce rappel massif l’une des opérations les plus étendues jamais menées par Stellantis.

D’où vient le défaut identifié ?

L’analyse technique met en cause un défaut moteur au niveau d’un composant sensible du circuit carburant. Un problème de fabrication sur une pièce pourrait entraîner une fuite de carburant dans certaines conditions, exposant directement le moteur à un risque d’incendie. Ce dysfonctionnement est attribué à une buse de refroidissement défectueuse ou à un souci d’étanchéité dans le système d’alimentation essence, situé près du compartiment moteur.

Ces irrégularités ne se manifestent pas toujours immédiatement mais peuvent causer progressivement une usure prématurée de pièce et une défaillance accrue à l’usage. Pour anticiper tout incident, Stellantis a mis en place une procédure de vérification et de réparation préventive, basée sur l’analyse des dossiers d’entretien collectés auprès des clients.

Élément défectueux Conséquence potentielle Mesure corrective proposée Circuit d’alimentation carburant Fuite de carburant, risque d’incendie Remplacement ou réfection de la pièce Joint d’étanchéité spécifique Montée en température anormale Révision complète, contrôle qualité

Comment se déroule la procédure de rappel ?

Dès la détection du défaut moteur, Stellantis a rapidement élaboré un plan d’action afin de limiter les désagréments pour les conducteurs. Les propriétaires de véhicules concernés reçoivent un courrier recommandé détaillant la marche à suivre pour prendre rendez-vous dans un atelier agréé. La prise en charge est totalement gratuite pour les clients.

L’intervention nécessaire varie selon les modèles, allant généralement d’une à trois heures. Le constructeur recommande aux automobilistes de rester vigilants face à toute anomalie, comme une odeur inhabituelle ou un voyant d’alerte sur le tableau de bord, et de cesser d’utiliser leur véhicule en cas de doute.

Quelle coordination avec les concessions ?

Pour éviter la saturation des ateliers, Stellantis a organisé des plages horaires adaptées et renforcé ses stocks de pièces détachées. Plusieurs établissements bénéficient également d’un soutien logistique supplémentaire afin d’absorber le pic d’activité généré par cette campagne de rappel.

En parallèle, des équipes spécialisées assurent le suivi via un numéro dédié et la plateforme officielle du groupe. Les informations sont mises à jour régulièrement, accompagnant ainsi les propriétaires dans leurs démarches liées au rappel massif.

Quelles recommandations pour les automobilistes ?

Il est vivement conseillé de consulter sans attendre la notice envoyée par Stellantis et de ne pas repousser le passage en atelier. Les experts recommandent également un contrôle visuel sous le capot avant la visite, tout en évitant toute intervention hasardeuse sur le moteur PureTech.

Si un symptôme inhabituel apparaît, tel qu’une fuite apparente ou une forte odeur de carburant, il convient d’arrêter immédiatement le véhicule et de contacter une assistance spécialisée. Cela permet d’éviter tout risque d’incendie ou aggravation du défaut moteur.

Quel précédent pour Stellantis et quelles implications ?

Ce rappel massif intervient alors que Stellantis gérait déjà d’autres campagnes nationales, notamment liées à des airbags défectueux sur divers modèles des années précédentes. L’accumulation de correctifs à apporter sur plusieurs familles de véhicules constitue un défi organisationnel inédit pour le groupe.

Du point de vue des autorités et associations de consommateurs, la rapidité de diffusion de l’information et la mise en œuvre des réparations restent des critères essentiels. Dans ce contexte, la direction de Stellantis insiste sur la transparence de sa démarche et la priorité donnée à la sécurité des usagers circulant chaque jour à bord de ses voitures.