Partenariat stratégique entre les deux opérateurs Ericsson et Intel autour de la 5G Open RAN

Association entre les deux opérateurs sur la technologies 5G

Ericsson annonce une nouvelle collaboration stratégique avec son partenaire Intel, qui concevra un SoC spécifiquement pour les équipements réseaux 5G de l’équipementier télécoms suédois.

Ce SoC sera basé sur le procédé de gravure 18A de l’américain, qui sera mis en production fin 2024 ou début 2025. Ericsson fera partie des premiers clients d’Intel à recourir à cette technologie.

Objectifs du partenariat entre Ericsson et Intel

Ce partenariat vise à développer conjointement des technologies avancées pour le secteur des télécommunications et renforcer leur position respective sur le marché. Le projet de développement de circuits intégrés spécifiques aux applications (ASIC) permettra d’accélérer la transition vers la 5G et améliorera la performance des équipements réseaux.

Les deux entreprises travailleront également ensemble pour promouvoir et soutenir l’adoption de l’Open RAN, une initiative visant à créer des réseaux plus flexibles, efficaces et interopérables.

Le rôle d’Intel dans le partenariat

Intel sera chargé de concevoir le SoC (System on Chip) dédié aux équipements réseaux 5G d’Ericsson. Ce composant électronique intégrera plusieurs fonctions liées au traitement, à la gestion et à la connectivité des signaux dans un seul circuit intégré. La conception du SoC sera basée sur le procédé de gravure 18A d’Intel, une technologie avancée qui permettra de réduire la taille des transistors et d’augmenter leur performance. Cette nouvelle génération de processeurs sera mise en production à la fin de l’année 2024 ou au début de l’année 2025.

Production de processeurs Xeon pour les infrastructures cloud RAN d’Ericsson

En plus du développement du SoC, le partenariat entre Ericsson et Intel inclut également la production par Intel de processeurs Xeon pour les infrastructures cloud RAN d’Ericsson. Le cloud RAN est une architecture de réseau télécom de nouvelle génération qui promet une meilleure flexibilité, une réduction des coûts et une amélioration des performances. Les processeurs Xeon d’Intel seront essentiels pour la gestion et le traitement des données dans ces infrastructures.

L’importance de l’Open RAN dans le partenariat

L’Open RAN est un concept clé dans cette collaboration stratégique entre Ericsson et Intel. Il s’agit d’une initiative visant à normaliser et ouvrir les interfaces entre les différents éléments des réseaux mobiles, afin de faciliter l’interopérabilité entre les équipements de différents fournisseurs et de favoriser l’innovation. L’adoption de l’Open RAN est considérée comme essentielle pour soutenir le déploiement rapide et efficace de la 5G et répondre aux besoins croissants en connectivité.

Interopérabilité : L’Open RAN facilite l’intégration des équipements de différents fournisseurs, ce qui permet aux opérateurs de télécommunications de choisir les solutions les plus adaptées à leurs besoins.

L’Open RAN facilite l’intégration des équipements de différents fournisseurs, ce qui permet aux opérateurs de télécommunications de choisir les solutions les plus adaptées à leurs besoins. Innovation : En ouvrant les interfaces entre les éléments du réseau, l’Open RAN encourage la concurrence et stimule l’innovation dans le développement de nouvelles technologies et services.

En ouvrant les interfaces entre les éléments du réseau, l’Open RAN encourage la concurrence et stimule l’innovation dans le développement de nouvelles technologies et services. Flexibilité : Grâce à l’Open RAN, les opérateurs peuvent déployer et gérer leurs réseaux de manière plus flexible et efficace, en s’appuyant sur des solutions virtualisées et des architectures cloud.

Les bénéfices attendus du partenariat pour Ericsson et Intel

Ce partenariat stratégique entre Ericsson et Intel devrait permettre aux deux entreprises de renforcer leur positionnement sur le marché des équipements réseaux 5G et de contribuer activement au développement et à l’adoption de l’Open RAN. Les principaux bénéfices attendus sont :

Amélioration des performances : Le SoC développé par Intel pour les équipements réseaux 5G d’Ericsson permettra d’améliorer significativement les performances et l’efficacité énergétique des dispositifs.

Le SoC développé par Intel pour les équipements réseaux 5G d’Ericsson permettra d’améliorer significativement les performances et l’efficacité énergétique des dispositifs. Accélération de la transition vers la 5G : Grâce à cette collaboration, Ericsson et Intel pourront proposer des solutions innovantes pour soutenir le déploiement rapide et efficace des réseaux 5G.

Grâce à cette collaboration, Ericsson et Intel pourront proposer des solutions innovantes pour soutenir le déploiement rapide et efficace des réseaux 5G. Promotion de l’Open RAN : En travaillant ensemble sur l’adoption de l’Open RAN, Ericsson et Intel participeront activement à la création de réseaux plus flexibles, interopérables et innovants.

En somme, ce partenariat stratégique entre Ericsson et Intel va permettre d’accélérer le développement et l’adoption de technologies clés pour la 5G et l’Open RAN, tout en renforçant la position des deux entreprises sur le marché des équipements télécoms.