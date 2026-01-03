One UI 8.5 : la mise à jour Android de Samsung accélère le rythme

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La dernière version de l’interface logicielle de Samsung fait parler d’elle. One UI 8.5 débarque en version bêta sur les appareils Galaxy, et elle ne se contente pas d’un simple lifting. Au programme : des nouveautés axées sur la productivité, une utilisation simplifiée et un focus renforcé sur la sécurité. Basée sur Android 16 QPR2, cette édition marque un tournant dans la stratégie logicielle du géant coréen, qui affine chaque année son expérience mobile pour placer la barre toujours plus haut.

Entre outils optimisés, ergonomie revue et personnalisation poussée, cette version promet confort d’utilisation et efficacité sans compromettre la discrétion ni la sécurité. On passe au crible une mise à jour attendue par tous ceux qui veulent garder leur appareil au sommet, côté technique comme côté fonctionnalités.

Ce que change réellement one ui 8.5

Samsung va droit au but avec One UI 8.5. Les utilisateurs de Galaxy S25 ou modèles compatibles découvrent une interface utilisateur encore plus cohérente et homogène, pensée pour gagner du temps et booster la productivité, même quand tout s’accélère autour de soi.

Cette version bêta cible trois grands axes : optimisation du système, sécurité renforcée et intégration améliorée dans l’écosystème Galaxy. Résultat ? Lancement d’applications plus rapide, multitâche fluide, et synchronisation des paramètres entre appareils connectés. La volonté est claire : simplifier chaque geste sans jamais perdre le contrôle sur ses données personnelles.

Nouvelles fonctionnalités grand public et modules améliorés

Bonne nouvelle pour les utilisateurs : One UI 8.5 ne se limite pas à peaufiner l’existant. Cette mouture introduit aussi de nouvelles fonctionnalités pensées pour alléger le quotidien. Samsung continue d’enrichir Good Lock avec des mises à jour majeures sur les modules phares tels que QuickStar ou Display Assistant, désormais taillés pour ce nouvel environnement.

L’application Reminder évolue : il suffit de quelques gestes pour classer, prioriser ou relancer un rappel grâce à une interface entièrement repensée. Les interactions deviennent limpides – preuve que les retours des utilisateurs sont pris au sérieux dans la démarche produit.

Nouvelle organisation des notifications interactives

Personnalisation avancée des raccourcis rapides via QuickStar

Sirius Assistant pour optimiser l’affichage

pour optimiser l’affichage Mise à jour complète de Reminder et simplification d’usage

Productivité et simplicité au rendez-vous

La refonte ne s’arrête pas à l’ajout de gadgets inutiles. Plusieurs fonctionnalités intelligentes visent à réduire le nombre d’étapes nécessaires pour accomplir chaque tâche. Répondre aux messages depuis la notification ? C’est possible. Programmer plusieurs événements en simultané ? Aussi.

Chaque option conçue pour fluidifier l’expérience contribue à installer cet effet “zéro friction”. Sur les écrans interconnectés de l’écosystème Samsung, la transition entre chaque usage – prise de notes, consultation d’agenda, etc. – devient instantanée. Tout converge vers un accès direct à l’essentiel.

Confidentialité et sécurité sous haute surveillance

Le volet confidentialité prend du muscle : gestion fine des permissions données aux applications tierces, alertes immédiates lors de toute modification sensible, et contrôle historique accessible à tout moment. L’utilisateur garde la main sur sa vie privée.

Avec un chiffrement renforcé des données, y compris pendant la synchronisation cloud, la tranquillité d’esprit monte d’un cran. Vérification biométrique améliorée et historique d’accès détaillé viennent compléter l’arsenal sécurité.

Les appareils et régions concernés

Pas question de forcer la main : One UI 8.5 arrive progressivement, d’abord sur certains marchés et sur les derniers fleurons de la gamme Samsung Galaxy. La phase bêta vise avant tout la série Galaxy S25, vitrine technologique de 2025, puis s’étendra selon la stabilité constatée.

Côté disponibilité, l’Europe ouvre le bal, suivie de près par l’Asie et l’Amérique du Nord selon les versions linguistiques. Un calendrier précis accompagne chaque vague de déploiement, histoire d’offrir un suivi technique digne de ce nom.

Modèle concerné Pays/région Date de disponibilité (bêta) Galaxy S25 / S25+ Belgique, Corée, USA décembre 2025 Galaxy S24 Series Europe, Asie début 2026 (prévisionnel)

Au fil des semaines, les versions stables vont intégrer l’ensemble du parc compatible, assurant une uniformisation rapide de l’expérience utilisateur sur tous les appareils.

L’évolution de l’écosystème galaxy avec android 16

L’arrivée de One UI 8.5 s’inscrit dans le nouveau cycle de mises à jour logicielles Samsung, couplé cette année à Android 16 QPR2. Ce duo apporte non seulement une stabilité accrue, mais aussi des fonctionnalités développées main dans la main avec Google, notamment sur la gestion de l’autonomie et des ressources internes.

Les optimisations système profitent autant aux smartphones haut de gamme qu’aux modèles milieu de gamme retenus : performances globales boostées, meilleure gestion des tâches en arrière-plan, compatibilité étendue avec les objets connectés signés Samsung.

Questions fréquentes sur one ui 8.5 et android 16 chez samsung

Quels sont les principaux changements apportés par One UI 8.5 ? One UI 8.5 met le paquet sur la facilité d’utilisation, la sécurité renforcée et la personnalisation avancée. Parmi les nouveautés marquantes : nouvelle organisation des notifications, compatibilité étendue des modules Good Lock, actualisation de Reminder et contrôle affiné des permissions. Ces ajouts s’accompagnent d’une optimisation générale des performances. Refonte ergonomique de nombreux menus

de nombreux menus Notifications adaptées aux usages multitâches

aux usages multitâches Intégration fluide avec les autres produits Galaxy met le paquet sur la, laet la. Parmi les nouveautés marquantes : nouvelle organisation des notifications,, actualisation deet contrôle affiné des permissions. Ces ajouts s’accompagnent d’une Quels smartphones reçoivent la mise à jour One UI 8.5 en premier ? série Galaxy S25 dans plusieurs régions : Belgique, Corée, États-Unis. Ensuite, une extension progressive vers d’autres gammes et marchés est prévue, selon la stabilité observée durant la phase bêta. Modèle Pays pilote Période Galaxy S25 Belgique, Corée du Sud, USA Décembre 2025 Le déploiement commence avec ladans plusieurs régions : Belgique, Corée, États-Unis. Ensuite, une extension progressive vers d’autres gammes et marchés est prévue, selon la stabilité observée durant la phase bêta. Quels sont les apports spécifiques pour la confidentialité ? Samsung renforce le contrôle des permissions accordées aux applications, ajoute des alertes automatiques lors de changements d’accès sensibles et propose un suivi historique des autorisations. Le chiffrement des données s’intensifie, surtout pour la synchronisation cloud, tandis que la vérification biométrique gagne en robustesse. Alertes instantanées en cas d’accès critique

en cas d’accès critique Gestion affinée des droits application par application renforce le contrôle desaccordées aux applications, ajoute deslors de changements d’accès sensibles et propose un. Les’intensifie, surtout pour la synchronisation cloud, tandis que lagagne en robustesse. Comment profiter de la bêta One UI 8.5 sous Android 16 ? version bêta, il faut posséder un appareil éligible (ex : Galaxy S25) et s’inscrire via l’application Samsung Members lorsque le programme est disponible dans votre pays. Il suffit alors d’enregistrer son compte, d’attendre l’invitation, puis d’obtenir la mise à jour OTA. Télécharger Samsung Members S’inscrire au programme bêta Installer la mise à jour OTA si éligible Pour accéder à la, il faut posséder un appareil éligible (ex :) et s’inscrire via l’applicationlorsque le programme est disponible dans votre pays. Il suffit alors d’enregistrer son compte, d’attendre l’invitation, puis d’obtenir la mise à jour OTA.

Sources