organiser vos voyages avec TripIt : de la planification à la réalisation

Que vous soyez un voyageur occasionnel ou un globe-trotter aguerri, la planification et l’organisation d’un voyage peuvent parfois se révéler fastidieuses. Entre les réservations de vols, d’hôtels, de locations de voiture et les diverses activités à prévoir, il est facile de se sentir débordé. C’est là qu’intervient TripIt, une application conçue pour vous aider à gérer tous ces aspects en toute simplicité. Dans cet article, nous vous présentons comment cette plateforme peut vous accompagner tout au long de votre voyage, depuis sa planification jusqu’à sa réalisation.

La création de votre itinéraire personnalisé avec TripIt

Avant même de commencer votre voyage, TripIt vous permet de créer un itinéraire sur-mesure en fonction de vos envies et de votre budget. Pour ce faire, vous n’aurez qu’à transmettre vos confirmations de réservation (vols, hôtels, etc.) à l’application qui se chargera de les organiser dans un planning clair et chronologique. Vous aurez ainsi accès à toutes ces informations au sein d’une même interface, facilitant grandement leur suivi.

Un agenda de voyage toujours à jour

En cas de changement de programme ou d’imprévu, inutile de paniquer : TripIt mettra automatiquement à jour votre itinéraire et vous en informera. De plus, l’application synchronise également votre planning avec votre calendrier préféré (Google Calendar, Outlook, etc.) pour que vous ayez toujours une vision globale de vos disponibilités.

Sauvegarde et partage de vos informations de voyage

Un autre avantage non négligeable de TripIt est la possibilité d’enregistrer toutes les informations liées à votre voyage directement au sein de l’application. Cela inclut notamment les détails de vos vols et réservations, mais aussi des documents importants tels que photocopies de vos passeports, cartes d’identité, visas ou encore vaccins. Ainsi, en cas de perte ou de vol de vos effets personnels, vous disposerez toujours d’une copie numérique.

De plus, si vous voyagez en groupe ou souhaitez simplement tenir vos proches informés de votre périple, TripIt permet également de partager facilement ces informations avec les personnes concernées. Un vrai gain de temps pour tous les membres du voyage !

Gérer vos réservations et dépenses grâce à TripIt

Au-delà de la simple planification, TripIt vous accompagne lors de la réalisation de votre voyage en vous aidant à optimiser la gestion de vos réservations et dépenses.

Trouver le meilleur rapport qualité/prix pour vos réservations

Pour vous faciliter la tâche lors de la réservation de vols, hôtels ou autres services, TripIt recherche et compare les différentes offres disponibles selon vos critères personnels. Qu’il s’agisse du prix, de la durée, de la localisation ou d’autres facteurs, faites le choix qui vous convient le mieux en un clin d’œil.

Un suivi simplifié de vos dépenses

Pour vous aider à garder un œil sur votre budget voyage, TripIt propose également des outils pratiques permettant de suivre et classifier vos dépenses. Vous pourrez ainsi connaître précisément combien vous avez dépensé par catégorie (transport, hébergement, nourriture, loisirs, etc.) et ajuster éventuellement vos choix en cours de séjour.

Des informations utiles et contextuelles au service de votre voyage

En tant que plateforme axée sur l’accompagnement des voyageurs, TripIt s’attache également à vous informer tout au long de votre périple concernant différents aspects importants.

Météo, devise locale et conseils pratiques

Avant même que vous ne décolliez, l’application vous indiquera la météo prévue sur place pour vous aider dans vos derniers préparatifs. De même, elle fournit des informations sur la devise locale et les taux de conversion actuels pour faciliter vos transactions une fois sur place.

TripIt propose également des conseils pratiques personnalisés en fonction de votre destination et de votre itinéraire. Par exemple, si vous devez conduire à l’étranger, l’application vous donnera quelques astuces sur les règles de conduite locales et l’étiquette à adopter afin d’éviter toute mauvaise surprise.

Alertes en temps réel pour ne rien manquer

Durant votre voyage, TripIt vous tient informé des possibles perturbations qui pourraient impacter votre planning, telles que les retards ou annulations de vol. Vous recevrez également des notifications pour vous rappeler des événements importants au cours de votre séjour (début d’une activité réservée, heure d’enregistrement à l’hôtel…), vous permettant ainsi de vivre votre voyage en toute sérénité.

Une expérience de voyage connectée avec TripIt Pro

Pour aller encore plus loin dans l’optimisation de vos voyages, TripIt propose une option payante appelée TripIt Pro. Cette version enrichie inclut notamment :



Des alertes avancées concernant les changements de gate, retard de vol, et autres informations cruciales;



Des suggestions d’itinéraires bis en cas de perturbations importantes sur votre trajet initial;



Un suivi de vos miles, points et autres récompenses auprès des différents programmes de fidélité auxquels vous êtes inscrit;



Des offres exclusives auprès de partenaires sélectionnés pour économiser sur vos prochains voyages.



Ainsi, grâce à toutes ces fonctionnalités, TripIt s’impose comme une solution complète pour simplifier et optimiser votre expérience de voyage. De la planification à la réalisation, cette application sera toujours à vos côtés pour vous aider à profiter pleinement de chaque instant passé à explorer le monde.