Un Partenariat Épique Renouvelé entre le Groupe APICIL et emlyon : Préparez-vous à être Étonné

Renouvellement du partenariat entre le Groupe APICIL et emlyon : une collaboration prometteuse

Le Groupe APICIL, acteur majeur de la protection sociale en France, et emlyon business school, grande école de commerce reconnue internationalement, annoncent le renouvellement de leur partenariat. Ce partenariat vise à soutenir les étudiants dans leur cursus, développer des projets innovants et promouvoir l’inclusion dans l’enseignement supérieur.

Les grands axes du partenariat Groupe APICIL x emlyon

Ce partenariat s’articule autour de plusieurs axes stratégiques :

Au cœur de la pédagogie pour accompagner les étudiants : Le Groupe APICIL et emlyon mettent en place des actions concrètes pour faciliter l’intégration des jeunes talents et favoriser leur réussite professionnelle.

Le Groupe APICIL et emlyon mettent en place des actions concrètes pour faciliter l’intégration des jeunes talents et favoriser leur réussite professionnelle. L’inclusion comme valeur commune : Les deux partenaires œuvrent ensemble pour développer une culture inclusive au sein des équipes et des programmes d’études.

Les deux partenaires œuvrent ensemble pour développer une culture inclusive au sein des équipes et des programmes d’études. Une marque employeur forte : Le Groupe APICIL et emlyon collaborent pour renforcer leur image de marque employeur et attirer les meilleurs talents sur le marché du travail.

Deux sociétés : Groupe APICIL et emlyon

Le Groupe APICIL est un acteur incontournable de la protection sociale en France. Il propose une offre complète de solutions en santé, prévoyance, épargne et retraite pour les particuliers, les entreprises et les professionnels. Le groupe compte plus de 2 millions d’assurés et gère près de 10 milliards d’euros d’encours. Sa mission est de protéger et d’accompagner ses clients dans tous les moments de leur vie. Emlyon business school est une grande école de commerce française qui forme des managers, des entrepreneurs et des leaders responsables, capables d’évoluer dans un environnement complexe et international. Elle propose des programmes de formation initiale et continue, allant du Bachelor au Doctorat, en passant par le Master Grande École, l’Executive MBA ou encore les Mastères Spécialisés. L’école dispose de campus en France (Lyon, Saint-Étienne, Paris) et à l’international (Shanghai, Casablanca).

Au cœur de la pédagogie pour accompagner les étudiants

Le partenariat entre le Groupe APICIL et emlyon vise à soutenir les étudiants tout au long de leur cursus. Les deux partenaires mettent en place des actions concrètes pour faciliter l’intégration des jeunes talents et favoriser leur réussite professionnelle :

Mise en place de bourses d’études pour les étudiants en situation de handicap.

Organisation de conférences et d’ateliers sur des thématiques liées à la protection sociale, la santé au travail ou encore la préparation à la retraite.

Soutien à la création d’entreprises et accompagnement des projets étudiants.

L’inclusion comme valeur commune

Le Groupe APICIL et emlyon partagent la même volonté de promouvoir l’inclusion dans l’enseignement supérieur. Les deux partenaires œuvrent ensemble pour développer une culture inclusive au sein des équipes et des programmes d’études :

Intégration des enjeux liés à la diversité et à l’égalité des chances dans les cursus académiques.

Mise en place d’une politique de recrutement inclusive, favorisant la diversité des profils et des parcours.

Création d’un label “école inclusive” pour valoriser les initiatives et les bonnes pratiques en matière d’intégration.

Une marque employeur forte

En renouvelant leur partenariat, le Groupe APICIL et emlyon souhaitent également renforcer leur image de marque employeur et attirer les meilleurs talents sur le marché du travail. Ils mettent en commun leurs expertises et leurs ressources pour développer des actions de communication ciblées et innovantes :

Valorisation des parcours professionnels et des opportunités de carrière au sein du Groupe APICIL et emlyon.

Organisation de forums de recrutement et de job dating pour faciliter la rencontre entre les entreprises et les étudiants.

Développement d’une plateforme digitale dédiée à la mobilité professionnelle et à l’accompagnement des talents.

En conclusion, le renouvellement du partenariat entre le Groupe APICIL et emlyon business school témoigne de la volonté commune des deux acteurs de soutenir les étudiants dans leur parcours académique et professionnel, de promouvoir l’inclusion et de renforcer leur attractivité sur le marché du travail. Cette collaboration promet de belles réalisations pour les années à venir.