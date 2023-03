La pierre travertin : connaître ses caractéristiques avant de l’acheter

De nombreuses pierres précieuses servent aujourd’hui au revêtement d’une maison.

L’ardoise, le marbre ou encore les pierres sont quelques exemples parmi tant d’autres. Toutefois, elles ne sont pas toujours à la portée de toutes les bourses.

La pierre de travertin, quant à elle, constitue une très bonne alternative vers laquelle vous pouvez vous tourner.

Elle est en effet très accessible. Découvrez cette pierre dans le corps de cet article.

La pierre en travertin : qu’est-ce que c’est ?

La pierre travertin est une roche sédimentaire. Elle se compose majoritairement de calcite et présente une surface irrégulière avec de nombreuses cavités.

Ces dernières, bien que faisant la particularité du travertin, sont rebouchées lorsque ce matériau sert de revêtement.

Il faut noter que le travertin est originaire de l’Italie. Cependant, il est de plus en plus importé en Turquie, un fournisseur de taille dans le monde.

Si la pierre naturelle de travertin a généralement une couleur blanche, elle peut devenir grise, beige ou marron au fil du temps.

La pierre en travertin : quels sont les usages ?

Le travertin est une pierre naturelle qui a deux caractéristiques principales. Elle est antidérapante et ne se brise pas sous l’effet du gel (caractère ingélif).

Il peut donc servir à l’extérieur ou à l’intérieur de votre maison afin d’être en harmonie avec votre décor.

À l’intérieur de votre maison, vous pouvez poser le travertin dans :

La cuisine ;

La salle de bain ;

Les chambres ;

Le salon ;

La salle à manger.

En extérieur, vous pouvez utiliser le travertin terrasse ou le travertin piscine. Il s’utilise aussi pour le dallage.

La pierre en travertin : quels sont les avantages et les inconvénients ?

Opter pour un carrelage travertin comporte plusieurs avantages et quelques inconvénients.

Les avantages de la pierre en travertin

La pierre calcaire de travertin vous offre plusieurs choix de finitions. Avec ses nombreuses formes et la multitude de motifs, vous pouvez obtenir un rendu de qualité. La présence de cavités vous laisse des options de remplissage infinies.

Le travertin est également un matériau accessible contrairement aux autres pierres naturelles. Son prix de vente, que ce soit chez un grossiste ou un détaillant, est toujours plus avantageux que le granit par exemple.

Vous pouvez obtenir tout type de style avec cette pierre naturelle. Elle s’adapte parfaitement à votre décor sans un grand effort. La multitude de nuances vous permet de trouver la pierre idéale pour concorder avec votre intérieur.

Le travertin se distingue également par la multitude de formats. Les plus populaires sont le travertin opus romain et le 40 x 60 cm. Vous pouvez également opter pour le format 20 x 20 cm ou le format en mosaïque. Tout dépend du projet que vous avez. Dans tous les cas, vous aurez un rendu de qualité.

La résistance et la durabilité sont deux avantages du travertin. Il peut servir pendant des dizaines d’années en raison de son caractère naturel.

L’un des derniers avantages avec le travertin et pas des moindres, c’est sa praticité. Le travertin extérieur ou en intérieur est toujours une bonne idée pour la décoration.

Les inconvénients de la pierre en travertin

Le travertin est une pierre qui n’a pas que des avantages. Elle a également des inconvénients.

La surface poreuse du travertin est l’un de ses tout premiers inconvénients. En effet, même si ce matériau est antidérapant, il faut noter qu’il absorbe rapidement les liquides avec lesquels il entre en contact. Sa détérioration peut donc intervenir plus tôt que prévu. Dans ce cas de figure, il serait intéressant de protéger votre carrelage en travertin avec des produits hydrofuge et oléofuge.

Le travertin est très sensible aux produits d’entretien comme l’eau de javel, les détergents chimiques ou encore les désinfectants. Ces derniers sont très agressifs et fortement acides. La détérioration de votre pierre naturelle se fera rapidement au contact de ces derniers.

La lourdeur du travertin figure également sur la liste de ses inconvénients. Plus lourd que le carrelage classique, ce matériau est difficile à manipuler au cours du transport ou de la pose. Vous risquez de faire appel à des professionnels pour les transporter. Cela vous reviendra un peu plus cher que le transport d’un carrelage classique.

La pierre en travertin : quel est le prix d’achat ?

Comme indiqué au niveau des avantages, le travertin est une pierre décorative moins coûteuse en comparaison aux autres matériaux classiques. Son prix est généralement compris entre 20 et 70 euros le m2. Il faut noter que les prix varient en fonction de la qualité et du type de travertin. L’opus romain coûte entre 20 et 60 euros le m2. Un travertin premium est moins cher et le prix oscille entre 20 et 25 euros/m2. La vente du travertin pavé se fait généralement entre 20 et 70 euros par mètre carré.

Au prix d’achat du travertin, il faut ajouter le coût de la pose. Ce dernier dépend entièrement du professionnel, si vous faites appel à un spécialiste en carrelage. Il peut vous facturer entre 25 et 50 euros par m2. Par contre, lorsque vous avez des notions de bricolage, vous pouvez faire la pose par vous-même.

La pierre de travertin existe depuis longtemps et représente un matériau naturel. Elle s’utilise de plusieurs façons dans une maison. Les inconvénients du travertin sont moindres face aux nombreux avantages qu’il vous offre. L’un d’eux étant notamment son prix, qui le place au-dessus des autres matériaux.