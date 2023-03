Podcast et SEO : comment améliorer votre référencement web ?

Depuis quelques années, Google indexe les podcasts dans son moteur de recherche. En effet, le géant d’Internet a décidé d’offrir une meilleure visibilité aux podcasts en 2018.

Il a donc développé une application Google Podcast, qui permet d’accéder aux formats audio du monde entier. Autrement dit, si un podcast est bien référencé, il peut apparaître dans les SERP de Google.

Cela constitue une véritable opportunité pour les marques, car ces dernières peuvent utiliser le podcast pour gagner en visibilité. Ce guide vous détaille tout à ce propos.

Comment booster le référencement de son site Internet grâce au podcast ?

Pour bien référencer votre site Internet, il existe de nombreuses techniques, qui sont bien connues. Entre la structuration des articles, l’utilisation des mots-clés ou encore le maillage interne, vous avez une multitude de solutions pour travailler votre référencement et apparaître dans les SERP de Google. Cependant, en plus de ces méthodes, vous avez une nouvelle, Google et le podcast, qui vous permet d’améliorer votre visibilité et d’être plus audible : en savoir plus.

Très pratique et efficace, le podcast constitue un bon moyen d’améliorer votre référencement naturel. Si vous utilisez cette forme de contenu judicieusement, elle peut s’implémenter dans une stratégie SEO. Pour ce faire, vous pouvez appliquer une panoplie de méthodes de Marketing Digital.

Rédiger un script pour chacun de vos épisodes

À chaque fois que vous sortez un épisode de podcast, prenez le temps pour écrire un script afin de l’utiliser comme article de blog. Comme vous savez, l’une des techniques pour apparaître dans les SERP Google consiste à rédiger des articles non seulement optimisés, mais aussi fluides pour vos lecteurs. Cette méthode peut être également utilisée dans la solution de podcast pour aider votre référencement naturel.

Ici, il s’agit principalement de retranscrire vos formats audio pour en faire des articles de blogs. Toutefois, en plus de la retranscription, il faudra rédiger des contenus optimisés et fluides sur la base des éléments de votre épisode. Vous pouvez même rédiger, pour un épisode, plusieurs articles qui traitent des éléments de votre épisode. En effet, un épisode dure souvent entre 30 à 50 min. Pendant un épisode, vous pouvez aborder des sujets variés.

Ainsi, vous avez la possibilité de rédiger un article qui reprend totalement ce qui a été prononcé dans le format audio ou encore écrire un article pour chaque sujet abordé.

Si vos articles sont bien optimisés et fluides, enrichis avec des liens externes utiles, ils vont apparaître dans la première place des résultats de Google.

De cette façon, votre site Internet gagne en visibilité grâce au contenu enregistré sur votre podcast. De plus, si votre article est bien rédigé, cela donne envie aux lecteurs d’écouter votre podcast.

Rediriger les lecteurs vers le podcast

Le netlinking est un incontournable pour améliorer votre référencement naturel. Vous pouvez également l’utiliser dans ce cadre pour augmenter la visibilité de votre site Internet et celle de votre podcast. Concrètement, il s’agit d’ajouter des liens entre vos articles de blog et vos épisodes de podcast. Néanmoins, les articles et les épisodes liés doivent évoquer les mêmes sujets. Cela va enrichir non seulement vos articles de blog, mais aussi votre podcast.

Comment bien référencer son contenu audio sur Google podcast ?

Maintenant, vous savez comment utiliser le podcast pour booster votre référencement naturel organique gratuit. Néanmoins, il est important que vous sachiez les méthodes pour référencer le podcast lui-même.

Respecter les spécifications de Google

L’une des particularités de Google Podcast, c’est que vous ne pouvez inscrire vous-même le podcast de votre marque. C’est l’algorithme de l’entreprise américaine qui décide de référencer un contenu, en tenant compte des spécifications du flux RSS (Rich Site Summary). Ceci désigne un fichier texte au format ouvert utilisé pour la syndication de vos contenus web.

Pour un meilleur référencement naturel de votre podcast, vous devez d’abord être présent sur la plateforme Google podcast. Ensuite, vous devez diffuser un flux RSS en adéquation avec les spécifités de Google.

Employer des mots-clés

Comme pour les formats textes, ciblez en amont les mots-clés pour le contenu audio de podcast. Cela consiste à intégrer non seulement des mots-clés à l’oral lors de l’enregistrement, de préférence dans l’introduction, mais aussi dans le titre et le descriptif de votre épisode.

C’est pour cette raison qu’il est crucial de préparer votre contenu audio et sa structure avant l’enregistrement. Pour rechercher des mots-clés, vous pouvez utiliser des outils comme Google Keyword Planner ou Neil Patel’s Ubersuggest tool.

Créer une page podcast sur votre site Internet

Créer une page à votre podcast sur votre site Internet permet de booster la visibilité de votre podcast et celle de votre entreprise. Ne sous-estimez donc pas l’intérêt d’avoir une page podcast optimisée sur votre site web, même si vos contenus sont disponibles sur Spotify ou Apple podcast. Pour créer une page podcast optimisée, vous devez suivre les règles basiques SEO. ICI

Écrire et publier assez d’articles ;

Rédiger des contenus fluides et de qualité qui reprennent clairement les sujets évoqués dans votre podcast ;

Choisir un mot-clé principal pour la page podcast ;

Enrichir la page avec d’autres mots-clés du même champ lexical ;

Soigner votre titre et vos sous-titres.

En appliquant ces règles, Google comprend aisément de quoi traite votre page et référence votre site.