Pourquoi recourir aux prestations d’un imprimeur professionnel ?

L'ORÉAL PROFESSIONNEL Mythic Oil Shampooing aux huiles - cheveux épais 250 ML

Découvrez les secrets anciens des magnifiques chevelures. Le shampoing pour cheveux épais et indisciplinés L’Oréal Professionnel Mythic Oil est inspiré de la tradition indienne des bains d’huile. Sa composition, enrichie en substances rares, nettoie parfaitement les cheveux tout en leur apportant brillance et hydratation. Vos mèches les plus rebelles retrouveront de la discipline et deviendront aussi belles que faciles à coiffer. Profitez d’un soin des cheveux professionnel tout en restant confortablement installé chez vous. Caractéristiques : hydrate et nourrit les fibres capillaires en profondeur laisse vos cheveux parfaitement brillants, doux et faciles à coiffer pour profiter d’une chevelure douce et souple Ingrédients : huile d’argan – issue du commerce équitable, elle contient de la vitamine E,nourrit profondément et facilite le coiffage des cheveux extrait de myrrhe – très apprécié déjà dans la Grèce et l’Égypte anciennes,présente des propriétés régénératrices et réparatrices Utilisation :Appliquez une petite quantité de shampoing sur les cheveux mouillés et massez pendant environ 2 minutes. Rincez ensuite abondamment. Pour de meilleurs résultats, continuez en utilisant le masque de la gamme L’Oréal Professionnel Mythic Oil.