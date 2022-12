Pourquoi se former à la gestion de projets ?

En entreprise, piloter un projet ne peut en aucun cas s’improviser. En tant que dirigeant, vous savez sans doute que cela met en jeu directement la performance de votre organisation.

Une formation dans ce secteur s’impose alors.

Cela vous permettra de guider efficacement vos collaborateurs afin qu’ils viennent à bout de n’importe quelle mission, et ce, en obtenant les résultats en conformité avec les critères de réussite établis au début du projet.

Vous ne voyez toujours pas l’importance de se former à la gestion de projet ? Cet article est fait pour vous.

Une formation en gestion de projet : est-ce vraiment nécessaire ?

Le plus grand défi en gestion de projet est d’atteindre tous les objectifs du projet tout en respectant les contraintes (notamment de temps et de budget) qui ont été établies. Et le seul moyen pour y arriver est de suivre une formation à la gestion de projet par Skills4All. Voici les principaux atouts que confère une telle formation.

Bénéficier d’un avantage concurrentiel important

Aujourd’hui, la compétence gestion de projet est très recherchée par les employeurs dans plusieurs domaines, que ce soit dans le secteur de la santé, le droit, l’ingénierie, la technologie et les services financiers. En effet, lorsqu’une entreprise a à sa tête une personne ayant un haut niveau de compétences organisationnelles et de leadership, sa prospérité est garantie.

Fort de sa formation, le manager peut faire en sorte que toutes les tâches menées pour l’atteinte de plusieurs objectifs soient maintenues et respectées. Ils améliorent la communication et la cohésion au sein des équipes, augmentent leurs compétences professionnelles. Tout cela permet d’être en avant sur les concurrents.

Améliorer sa gestion des budgets

En matière de gestion de projet, le budget occupe une place clé. En suivant une bonne formation, vous allez acquérir les compétences nécessaires pour visualiser votre projet sous toutes ses formes. Vous allez appréhender plus aisément les différents domaines (marketing, communication ou e-commerce par exemple) dans lesquels il faut allouer votre budget pour l’atteinte de vos objectifs.

En outre, en améliorant la cohésion entre vos équipes, vous pourrez minimiser les coûts si besoin. Ce n’est pas tout, vous allez également optimiser la comptabilité de votre entreprise. Un avantage non négligeable, surtout quand on sait que les budgets sont de plus en plus restreints.

Fournir une production de haute qualité

La gestion de projet est une stratégie qui consiste à transformer des idées en réalité. Avoir des compétences en gestion de projet vous permet d’avoir des résultats de qualité optimale. Grâce à cette formation, vous serez en mesure de suivre l’évolution du projet dans sa globalité. Ainsi en cas de soucis, vous pourrez rapidement intervenir pour trouver une solution.

Mieux, vous pouvez aussi bien gérer les ressources et les outils mis à votre disposition pour atteindre facilement vos objectifs. Ce type de formation vous permet également d’apprendre à mettre en valeur les projets et à éviter les procrastinations. Tout ceci permet d’améliorer la qualité du travail et augmente la satisfaction à l’égard du résultat final.

Être en mesure de bien diriger

Le leadership est capital quand on entreprend. Il n’est pas inné, mais s’acquiert pendant la formation en gestion de projet. Cette compétence offre l’atout majeur de fédérer plus facilement une équipe. Le développement de votre leadership est donc primordial pour motiver, coacher, faire accepter plus facilement votre vision et votre stratégie à chacun de vos collaborateurs.

Cela est donc indispensable pour mener à bien le projet en cours. Vous gagnez également un temps précieux à chaque étape de la mission.

Quelle formation en gestion de projets choisir ?

Faire le choix d’une formation en gestion de projet n’est pas facile, notamment pour les novices dans le domaine. Pour vous aider à vous en sortir, découvrez les principales formations en gestion de projet disponibles :

La certification PM² : il s’agit d’une méthodologie de gestion de projet généraliste développée par la Commission Européenne. Elle est composée d’un modèle de gouvernance et d’organisation de projet et d’un ensemble détaillé de processus ;

La certification PMP : le Project Management Professional consiste en un ensemble de terminologies et de directives pour la gestion de projet ;

La certification AgilePM : cette formation allie les standards, la rigueur et la visibilité nécessaires à une gestion de projet efficace ;

La certification PRINCE2 (Projects IN Controlled Environment) : elle fournit un langage commun que l’on peut utiliser durant un projet et fournit des points d’arrêt dans un cadre structuré.

Où acquérir les fondamentaux de la gestion de projets ?

Pour avoir les fondamentaux de la gestion de projets, il existe de nombreuses formations en Management de projet accessible via un cabinet de conseil en management ou un organisme de formation digital. Chacune des formations que vous allez choisir va vous permettre d’obtenir une certification qui vous permettra de devenir un professionnel en matière de gestion de projets