Protégez votre entreprise contre les cyberattaques : commencez par ces mesures

Chaque entreprise est unique, mais toutes méritent d’être protégées contre les cyberattaques. Mais comment protéger votre entreprise ? Par où commencer ?



Protégez votre entreprise contre les cyberattaques en sauvegardant régulièrement vos fichiers importants et en activant l’authentification à plusieurs facteurs pour renforcer la sécurité des connexions.



Assurez-vous que tous les appareils sont à jour en activant les mises à jour automatiques et en installant un logiciel antivirus sur tous les appareils du réseau.



Apprenez à reconnaître les tentatives de phishing en prêtant attention aux signes tels que les messages non sollicités, les URL incorrectes et les demandes d’informations personnelles sensibles.



Préparez-vous aux situations d’urgence en imprimant une liste de contacts d’urgence et envisagez d’utiliser un VPN pour crypter les données, garantir des connexions sécurisées et contourner les restrictions géographiques.



Sauvegardez vos fichiers les plus importants

Une sauvegarde de vos données d’entreprise, telles que les données clients et les dossiers, peut être une bouée de sauvetage en cas d’attaque contre votre entreprise. Assurez-vous donc d’avoir une ou plusieurs copies de ces données. Copiez les fichiers importants sur un disque dur externe, déconnectez-le et rangez-le dans un endroit sécurisé. Conservez au moins une sauvegarde dans un autre endroit pour minimiser les risques.

Activez l’authentification à plusieurs facteurs

L’authentification à plusieurs facteurs (AMF) ajoute une couche de sécurité supplémentaire au processus de connexion. Cela empêche l’abus des comptes. Par exemple, en plus d’un mot de passe, un utilisateur peut également avoir besoin d’un code d’une application d’authentification ou d’un SMS sur son smartphone pour se connecter. Mettez en place l’AMF sur les systèmes importants tels que les comptes de messagerie professionnelle et autres applications critiques.

Activez les mises à jour automatiques

Les mises à jour logicielles contiennent souvent des améliorations et des correctifs de sécurité importants. En différant ces mises à jour, vos systèmes peuvent devenir vulnérables aux attaques. Activez donc les mises à jour automatiques pour tous les appareils connectés, y compris les ordinateurs, les smartphones, les imprimantes et les serveurs, afin de garantir que vos systèmes restent à jour et protégés contre les vulnérabilités connues.

Utilisez un logiciel antivirus

Les logiciels antivirus protègent contre les virus et les logiciels malveillants qui pourraient compromettre la sécurité de vos systèmes. Assurez-vous que votre logiciel antivirus est à jour et installé sur tous les appareils de votre réseau d’entreprise. Cela réduit le risque de dommages causés par des attaques de logiciels malveillants.

Apprenez à reconnaître le phishing

Le phishing est une méthode courante d’attaques cybernétiques où les attaquants tentent de voler des informations sensibles en se faisant passer pour une entité de confiance. Assurez-vous que vous et vos employés êtes formés pour reconnaître les tentatives de phishing et savez comment y réagir pour éviter que des données ne soient compromises. Il existe plusieurs indices qui peuvent indiquer une tentative de phishing comme :



Messages non sollicités : Soyez prudent avec les e-mails, les SMS ou les appels téléphoniques que vous recevez de manière inattendue, surtout s’ils demandent des informations personnelles ou des actions de votre part.



URL incorrectes : Vérifiez toujours l’URL des liens dans les messages suspects. Les liens de phishing conduisent souvent à de faux sites Web qui ressemblent à des sites légitimes, mais qui sont conçus pour voler des données.



Fautes d’orthographe et de grammaire : Les e-mails de phishing contiennent souvent des fautes d’orthographe, des erreurs grammaticales ou des constructions de phrases illogiques. Cela peut indiquer que le message ne provient pas d’une source fiable.



Langage urgent et menaces : Les tentatives de phishing cherchent souvent à susciter la peur en prétendant qu’une action immédiate est nécessaire, comme bloquer un compte ou payer une amende. Soyez sceptique à l’égard des messages qui exigent une action urgente.



Demande d’informations personnelles : Les organisations légitimes demandent rarement des informations sensibles par e-mail. Soyez donc prudent lorsque vous fournissez des données personnelles telles que des mots de passe, des codes PIN ou des informations de carte de crédit par e-mail ou d’autres canaux en ligne.



En cas d’attaque cybernétique entraînant une perte d’accès aux systèmes d’information, il est important de pouvoir contacter rapidement les bonnes autorités pour obtenir de l’aide.

Assurez-vous que les coordonnées de votre fournisseur de services informatiques, de votre fournisseur de logiciels ou de votre société de sécurité sont à portée de main, par exemple dans des listes imprimées pour les situations d’urgence.

L’utilisation du VPN contre les menaces

Maintenant que nous avons discuté de ces mesures importantes, examinons comment un VPN peut protéger votre entreprise contre les menaces cybernétiques.

Un réseau privé virtuel (VPN) est devenu un outil crucial pour les entreprises qui souhaitent protéger leur infrastructure numérique contre un paysage de menaces cybernétiques de plus en plus complexe. Un VPN de

Surfshark

, par exemple, offre plusieurs avantages qui contribuent à la sécurité globale d’une organisation:

Cryptage des données

Une des fonctions les plus importantes d’un VPN est le cryptage de toutes les données envoyées via le réseau. Cela signifie que même si un hacker parvient à accéder aux données, elles seront illisibles sans la clé de déchiffrement appropriée. Cela est particulièrement important lorsque les employés ont besoin d’un accès externe aux ressources de l’entreprise, telles que les fichiers d’entreprise ou les systèmes internes.

Connexions réseau anonymes

En utilisant un VPN, les employés peuvent se connecter en toute sécurité au réseau de l’entreprise depuis des emplacements externes, sans révéler leur véritable adresse IP. Cela renforce la confidentialité et l’anonymat de l’utilisateur et empêche les acteurs malveillants de découvrir la localisation ou l’identité des employés.

Protection contre les risques des réseaux Wi-Fi publics

Lorsque les employés sont en déplacement et se connectent à des réseaux Wi-Fi publics, ils risquent que leurs données soient interceptées par des tiers malveillants utilisant le même réseau. Un VPN crée un tunnel sécurisé entre l’appareil de l’utilisateur et le réseau de l’entreprise, protégeant ainsi toutes les communications, même sur des réseaux non sécurisés.

Contournement des restrictions géographiques

Pour les entreprises opérant à l’échelle mondiale, il peut être nécessaire d’accéder à des données et à des ressources géographiquement restreintes. Un VPN permet aux utilisateurs de masquer leur emplacement et d’accéder aux informations comme s’ils se trouvaient à un autre endroit

Protéger votre entreprise contre les cyberattaques est une priorité absolue dans le monde numérique d'aujourd'hui. En commençant par des mesures simples telles que la sauvegarde régulière des données importantes et l'activation de l'authentification à plusieurs facteurs, vous renforcez la sécurité de votre entreprise. Les mises à jour automatiques et l'utilisation d'un logiciel antivirus constituent également des étapes cruciales pour maintenir vos systèmes à jour et protégés. De plus, être conscient des tentatives de phishing et avoir une liste de contacts d'urgence imprimée peut vous aider à réagir rapidement en cas d'attaque. Enfin, l'utilisation d'un VPN offre une protection supplémentaire en cryptant les données, en assurant des connexions réseau anonymes et en contournant les restrictions géographiques, ce qui en fait un outil essentiel dans la défense contre les menaces cybernétiques.