Quel professionnel contacter pour obtenir des services de gestion financière ?

Lorsqu’il s’agit de gérer ses finances personnelles ou de diriger une entreprise, il est important de disposer des connaissances et des compétences nécessaires pour naviguer dans les eaux troubles du système financier canadien.

Dans ce contexte, il est courant d’avoir recours aux services de certains professionnels tels que les fiscalistes, les comptables et les conseillers financiers.

Bien que ces 3 professions évoluent dans le même secteur, elles ont toutes un rôle différent à jouer dans la gestion financière des particuliers et des entreprises.

Pour pour aider à y voir plus clair, voici sans plus tarder les différences entre les fiscalistes, les comptables et les conseillers financiers au Canada.

Le rôle du fiscaliste

Un fiscaliste est un spécialiste du droit qui se spécialise dans les questions fiscales. Il est considéré comme le professionnel ultime des impôts, puisqu’il maîtrise les subtilités des lois fiscales de fond en comble.

Le rôle et les missions d’un fiscaliste à Montréal ou ailleurs au Canada peuvent varier en fonction de son domaine d’expertise, mais en général, voici quelques-unes de ses principales responsabilités :

Au même titre que les comptables, les fiscalistes peuvent préparer et déposer les déclarations de revenus pour les particuliers et les entreprises. Toutefois, leur expertise en matière de droit fiscal leur permet d’apporter leur soutien aux comptables sur les dossiers plus complexes.

Les fiscalistes peuvent aider les clients à mettre en place une stratégie efficace de manière à minimiser les impôts tout en respectant les règles fiscales en vigueur. Ils peuvent également faire preuve de pédagogie auprès de leurs clients en les aidant à comprendre les avantages fiscaux de différents types de structures d’entreprise.

La plupart des particuliers n’ont pas d’intérêt à recourir aux services d’un fiscaliste.

En effet, pour les personnes qui ont des déclarations d’impôts relativement simples, il est plutôt recommandé de faire directement appel à un comptable.

Les fiscalistes sont principalement sollicités par les entreprises, les entrepreneurs et les organisations qui ont des besoins fiscaux plus complexes.

Le rôle du comptable

Le comptable joue un rôle important dans la gestion financière d’une entreprise ou d’une organisation. Il est chargé d’assurer la tenue des comptes, c’est-à-dire la saisie et l’enregistrement des opérations comptables. Il s’occupe également de l’établissement des états financiers tels que le bilan, l’état des résultats, le tableau de flux de trésorerie et l’état des bénéfices non répartis.

Le comptable a pour mission de veiller à ce que toutes les transactions financières soient correctement enregistrées dans les comptes de l’entreprise, conformément aux normes comptables. Il est responsable de la vérification de la concordance entre les factures fournisseurs et les paiements effectués, ainsi que de la facturation et du recouvrement des créances clients.

En plus de la tenue des comptes, le comptable est également chargé de la préparation et de la déclaration des taxes et impôts pour les entreprises et les particuliers. Il doit donc être au courant des lois fiscales en vigueur et s’assurer que tout est en conformité avec celles-ci.

Dans l’exercice de ses fonctions, notamment lorsque le client est une entreprise, le comptable peut travailler en étroite collaboration avec le fiscaliste pour assurer une gestion financière optimale et efficace.

Le rôle du conseiller financier

Le rôle d’un conseiller financier est de fournir des conseils et des recommandations financières pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

Contrairement aux fiscalistes et aux comptables, les conseillers financiers travaillent principalement avec les particuliers plutôt qu’avec les entreprises.

Ils peuvent aider à élaborer des plans d’investissement personnalisés pour les clients en fonction de leur profil de risque et de leur tolérance au risque, tout en tenant compte de facteurs tels que les impôts et l’inflation.

Les conseillers financiers peuvent également aider les clients à planifier leur retraite, à assurer leur avenir financier et à protéger leur patrimoine. C’est bien souvent les mieux placés pour répondre à toutes les questions qui concernent le REER ou le CELI.

En outre, contrairement aux comptables et aux fiscalistes, les conseillers financiers ne sont pas spécifiquement formés pour traiter des questions fiscales complexes ou pour effectuer des audits financiers.

Pour bien gérer votre fiscalité, soyez bien entouré

En conclusion, il est important de comprendre les différences entre un fiscaliste, un comptable et un conseiller financier afin de savoir à qui s’adresser pour répondre à ses besoins financiers spécifiques.

Alors que les fiscalistes sont les experts en matière de lois fiscales, les comptables fournissent des services de tenue de livres et d’audit financier, tandis que les conseillers financiers sont des experts en gestion de patrimoine et en investissement pour les particuliers et les familles.

Bien que ces professions aient des domaines de spécialisation distincts, elles sont toutes essentielles pour aider les individus et les entreprises à gérer leurs finances efficacement et à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.