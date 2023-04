Le marché de la crypto-monnaie continue de croitre en France malgré la crise sanitaire

Le marché de la crypto-monnaie connait une évolution remarquable depuis quelques années. C’est un secteur en plein essor qui attire davantage les investisseurs de toutes les catégories.

En France, le trading de crypto-monnaie est également en constante progression, et cela, malgré la crise sanitaire qui a gravement touché le contexte économique du pays. Un sondage réalisé en début de l’année 2023 a d’ailleurs démontré qu’1 français sur 10 investit sur le marché de la crypto-monnaie.

Ceci s’explique avec les offres de profit attrayantes pour les investisseurs et aussi sur le fait que les actifs numériques commencent à intervenir de plus en plus sur de nombreux secteurs économiques.

L’évolution du marché de la crypto-monnaie

Le trading sur le marché des crypto-monnaies figure parmi les évolutions les plus remarquables sur les transactions des monnaies numériques. En effet, il s’agit d’une forme de monnaies virtuelles qui ne nécessite pas de centrale d’émission ou encore de régulation institutionnelle. C’est un marché de traders qui se repose essentiellement sur la technologie de la blockchain.

La première cryptomonnaie qui a vu le jour était Bitcoin. Créé en 2009, le marché évoluait progressivement, tout en restant sur un seuil tangible, mais moins évident. D’une certaine manière, le secteur a connu une stabilité sur ses valeurs. En 2021, le crypto Bitcoin a atteint un record de 67.000 USD, contre une valeur initiale qui a débuté avec 1 USD en 2011.

Par ailleurs, les cours de la cryptomonnaie évoluent en fonction de nombreux critères, dont la confiance et l’engouement des investisseurs sur le marché. D’après ce que nous avons pu noter, de plus en plus de Français sont maintenant des acteurs majoritaires dans le développement de ce secteur.

L’impact de la crise sanitaire sur l’économie

Durant la crise sanitaire qui a touché pratiquement le monde entier, de nombreux secteurs ont été contraints de faire face à des difficultés, surtout au niveau du contexte économique. C’était en effet une crise qui a également déstabilisé les actifs de la bourse, rendant encore plus vulnérable le marché de la crypto-monnaie, déjà considéré comme volatile.

En ce qui concerne les cours des crypto-monnaies, ils ont été touchés par la crise sanitaire de la même manière que les autres secteurs.

Le marché financier a effectivement baissé considérablement, notamment durant les premiers retombés de la crise sanitaire.

Avec l’alerte générale lancée à la suite de la propagation du virus, le prix de la crypto-monnaie a aussi chuté, rien qu’en quelques heures. À titre indicatif, les cours de Bitcoin ont baissé de plus de 38.12% durant les premières heures suivant l’annonce des confinements en mi-mars 2020.

Les investissements sur les monnaies numériques sont devenus risqués et incertains. Par ailleurs, de nombreux investisseurs ont voulu vendre leur actif le plus rapidement et avec des offres très peu rentables. C’étaient des inquiétudes compréhensives qui ont entraîné des répercussions négatives sur le trading de crypto-monnaies.

Investir après la crise sanitaire

Dans un premier temps, la crise sanitaire a déstabilisé le marché de la crypto-monnaie. Cependant, le secteur a su se relever rapidement, plus vite même que les autres marchés boursiers. Dans l’instance de la transition post-covid et confinement oblige, un grand nombre de Français s’est retrouvé en train d’étudier sur les investissements à fort potentiel auxquels ils peuvent s’orienter.

Les plateformes de trading de crypto-monnaies deviennent un sujet qui attire les investisseurs de tous les niveaux, particuliers, institutionnels ou encore professionnels. Des sites spécialisés comme crypto-neet.fr ont aussi immergé sur le web afin de guider et d’accompagner les nouveaux utilisateurs qui souhaitent investir dans la cryptomonnaie. De la même manière, la valeur des monnaies virtuelles a grimpé considérablement et a explosé en un temps record.

Les experts financiers estiment que le marché de la cryptomonnaie a enregistré une performance remarquable, et cela, pendant même la période de crise due à la covid-19.

Les perspectives attrayantes sur le marché de la crypto-monnaie

À ce jour, les cryptomonnaies sont en passes de devenir un moyen de paiement popularisé et incontournable en France. Pour cela, de plus en plus d’entreprises et de secteurs privés commencent à adopter ce système, et sont en train d’innover leur activité en acceptant les paiements via les monnaies numériques comme Bitcoin, Ethereum, et plus encore. Depuis 2021, notamment après la première crise sanitaire, l’univers de la cryptomonnaie s’étend davantage sur de nombreux domaines, incluant les technologies, les finances, les assurances, les produits de luxe, les voitures, etc.

Étant soumis à l’équilibre entre l’offre et la demande, l’intérêt massif que les Français porte sur le marché de la crypto-monnaie ne fait que renforcer sa valeur. À ce jour, plus de 8% des Français possèdent un placement sur les cryptomonnaies et 2% sur les NFT ou les jetons non fongibles. C’est un taux qui continue de croître et peut assurer une perspective de rentabilité plus que prometteuse pour les investisseurs, jeunes, adultes ou même les seniors qui sont encore en quête d’un meilleur rendement dans un futur proche ou lointain.

Un investissement pour l’avenir

Au vu de sa croissance et de sa popularité auprès des Français, le marché de la crypto-monnaie reste à ce jour un terrain d’investissement fiable pour l’avenir. Après qu’il a résisté si impeccablement à la crise sanitaire, les investisseurs peuvent être rassurés. L’univers de la crypto-monnaie semble être forgé pour résister à tous les aléas du marché boursier. Certes, on ne peut prédire le futur. Néanmoins, les plateformes de trading continuent d’enregistrer une hausse considérable d’investissement, que ce soit en France ou n’importe où dans le monde entier.