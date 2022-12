Quel type de distributeur savon choisir pour des toilettes d’entreprise ?

Quel type de distributeur savon ou de porte savon choisir pour des toilettes d’entreprise ?

Les différents types de distributeurs de savon disponibles sur le marché peuvent vous sembler complexes et vous rendre perplexe quant à quel modèle choisir.

Cet article a pour but de vous aider à y voir plus clair !

Pourquoi est-il important de fournir du savon dans les toilettes d’une entreprise ?

Le savon est un élément essentiel du maintien d’une bonne hygiène dans tout environnement, mais il est particulièrement important dans les toilettes des entreprises.

De plus, le savon peut aider à éliminer la saleté et les bactéries des mains, prévenant ainsi la propagation des maladies. Une bonne hygiène est essentielle pour toute entreprise, et le savon est un moyen simple et efficace de la promouvoir.

En mettant du savon à disposition dans les toilettes, les entreprises peuvent contribuer à créer un environnement de travail sain et productif.

Savon en barre ou savon liquide ? Que choisir en entreprise ?

Pendant des années, le pain de savon a été la norme en matière d’hygiène à la maison et dans les lieux publics.

Cependant, le savon liquide est devenu de plus en plus populaire ces dernières années, et de nombreuses entreprises optent désormais pour ce type de savon dans leurs salles de bains.

Quelques raisons essentielles expliquent ce changement. Premièrement, le savon liquide est moins susceptible d’abriter des bactéries que le pain de savon.

Cela est dû au fait qu’il est distribué directement dans les mains, plutôt que d’être partagé entre les utilisateurs. Deuxièmement, le savon liquide est généralement plus esthétique que le pain de savon.

Il existe dans une grande variété de couleurs et de parfums, et peut être distribué dans des récipients attrayants. Enfin, le savon liquide est souvent moins cher que le pain de savon, surtout lorsqu’il est acheté en vrac. Pour ces raisons, le savon liquide est en train de devenir le choix préféré de nombreuses entreprises.

Distributeur de savon automatique : le bon choix ?

De nombreux lieux publics, tels que les bureaux, les écoles et les hôpitaux, utilisent désormais des distributeurs automatiques de savon dans le but de promouvoir l’hygiène. Toutefois, la question de savoir si ces distributeurs sont réellement plus efficaces que les distributeurs à pompe traditionnels fait débat.

Certains experts affirment que les distributeurs automatiques de savon sont plus susceptibles de propager des germes, car ils sont souvent équipés de capteurs qui sont déclenchés par des objets qui ne sont pas nécessairement sales.

De plus, le savon distribué par ces machines est souvent de moins bonne qualité que celui distribué par les distributeurs à pompe. Cependant, d’autres affirment que les distributeurs automatiques de savon contribuent à réduire les risques de contamination croisée, car ils distribuent une petite quantité de savon à chaque utilisation.

En définitive, la décision d’utiliser un distributeur de savon automatique ou un distributeur à pompe traditionnel dépend des besoins de chaque établissement.

En savoir plus sur : Savon automatique ou distributeur de savon manuel ?

L’hygiène, un facteur essentiel à respecter pour les locaux d’une entreprise

Le maintien d’une bonne hygiène est essentiel pour toute entreprise. Les employés doivent se laver les mains régulièrement, notamment avant de manipuler de la nourriture ou des clients. L’entreprise doit également mettre à disposition des installations de lavage des mains dans toutes les zones où des aliments sont préparés ou servis.

En outre, toutes les surfaces doivent être maintenues propres et exemptes de saleté et de débris. Les employés doivent également être encouragés à éternuer et à tousser dans leurs coudes pour éviter de propager les germes.

Le nettoyage et la désinfection réguliers de toutes les surfaces, y compris les poignées de porte, les comptoirs et les équipements. De bonnes pratiques d’hygiène contribueront à créer un environnement propre et sûr pour les employés comme pour les clients.

Les employés doivent se laver les mains en entrant sur le lieu de travail. Ils doivent également se laver les mains après être allés aux toilettes et avant de manipuler de la nourriture. Il s’agit de normes d’hygiène de base qui doivent être suivies afin de respecter les locaux d’une entreprise.

En outre, les travailleurs doivent éviter de se toucher le visage et doivent éternuer ou tousser dans leurs coudes. Si une personne est malade, elle doit rester à la maison. En suivant ces simples directives, les employés peuvent contribuer à créer un lieu de travail sûr et sain pour tous.

En fournissant du savon mais aussi un distributeur savon et un porte savon de qualité, les entreprises peuvent contribuer à promouvoir un environnement propre et sanitaire pour leurs employés et leurs clients.

Pour conclure

Les distributeurs de savon constituent une partie importante de l’arsenal de produits de toilette de toute entreprise, et il y a quelques éléments à prendre en compte pour choisir celui qui convient à vos besoins.

Nous avons décrit les différents types de distributeurs de savon et ce à quoi ils conviennent le mieux, afin que vous puissiez prendre la décision la plus éclairée possible. Vous avez des questions sur le type de distributeur de savon qui conviendrait le mieux à votre entreprise ? Faites-nous en part dans les commentaires !