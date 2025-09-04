Rappel massif du moteur 1.5 BlueHDi : Peugeot, Citroën et Opel au cœur de l’alerte

5/5 - (112 votes)

Le groupe Stellantis doit gérer l’une des plus vastes campagnes de rappel massif de ces dernières années. Plus de 900 000 véhicules diesel équipés du moteur 1.5 BlueHDi, circulant sous les marques Peugeot, Citroën, Opel, mais aussi Fiat et DS Automobiles, sont concernés par une opération de vérification en atelier. Ce rappel fait suite à un défaut mécanique jugé critique, suscitant l’inquiétude tant chez les particuliers que chez les professionnels du secteur automobile. Voici un état des lieux complet sur ce dossier sensible.

Quels véhicules sont touchés par le rappel du 1.5 BlueHDi ?

La campagne concerne principalement des véhicules commercialisés entre 2017 et 2022. Les modèles impactés couvrent plusieurs gammes très populaires, de la citadine à l’utilitaire régional, répartis chez différentes marques du portefeuille Stellantis.

La présence potentielle du défaut n’épargne pas les berlines comme Peugeot 308 et Citroën C4, ni les SUV tels que Peugeot 3008 ou Opel Crossland. Même les utilitaires, comme le Peugeot Partner ou le Citroën Berlingo, figurent sur la liste. Cette large diffusion témoigne de la place centrale qu’occupe le moteur 1.5 BlueHDi dans l’ensemble des catalogues du groupe, tous segments confondus.

Peugeot : 208, 308, 3008, 5008, Partner

: 208, 308, 3008, 5008, Partner Citroën : C3, C4, Berlingo, C5 Aircross

: C3, C4, Berlingo, C5 Aircross Opel : Crossland, Grandland, Combo

: Crossland, Grandland, Combo Certains modèles Fiat et DS Automobiles également concernés

Pour chaque modèle, seuls certains lots identifiés par leur numéro de série sont concernés par la convocation en atelier. Les propriétaires reçoivent normalement une notification officielle de la marque avec toutes les informations pratiques pour effectuer le contrôle.

Défaut de chaîne moteur : nature du problème et conséquences possibles

Les ingénieurs Stellantis ont identifié que la chaîne de distribution du moteur 1.5 BlueHDi pouvait souffrir d’une fragilité structurelle. Cette pièce assure la synchronisation des organes essentiels du moteur. En cas de rupture prématurée, les conséquences dépassent largement l’arrêt immédiat du véhicule.

Une casse de la chaîne peut entraîner une dégradation sévère du moteur, parfois irréversible, exposant à des frais de réparation souvent très élevés. Selon certaines sources industrielles, ce problème de chaîne de distribution pourrait même provoquer des arrêts soudains en circulation, augmentant ainsi le risque pour la sécurité routière.

Arrêt brutal du moteur (perte totale de puissance)

(perte totale de puissance) Dommages internes graves (culasse, soupapes, pistons)

Coûts de réparation pouvant s’élever à plusieurs milliers d’euros

Face à l’ampleur du problème, Stellantis a décidé d’agir rapidement pour limiter les conséquences matérielles, financières et juridiques, tout en assurant un suivi rigoureux auprès de ses clients concernés.

Envergure et organisation du rappel : chiffres clés et gestion logistique

D’après les estimations, près de 930 000 véhicules sont concernés à l’échelle européenne, dont une forte proportion circule en France. Pour répondre à cette situation, les réseaux d’ateliers Peugeot, Citroën et Opel se mobilisent simultanément afin d’accueillir les véhicules appelés à inspection.

La gestion de cet afflux a obligé le constructeur à instaurer une priorisation : les véhicules affichant le kilométrage le plus élevé ou présentant des symptômes préoccupants sont traités en priorité. Des plages horaires élargies facilitent la prise de rendez-vous, tandis qu’un dispositif spécifique d’accompagnement client renforce le service après-vente. Le remplacement préventif des pièces défectueuses est entièrement pris en charge par le réseau, sans avance de frais pour le client.

Marque Modèles concernés Période de fabrication Total estimé Peugeot 208, 308, 3008, 5008, Partner 2017 – 2022 Env. 350 000 Citroën C3, C4, C5 Aircross, Berlingo 2017 – 2022 Env. 320 000 Opel Crossland, Combo, Grandland 2017 – 2022 Env. 140 000 Autres (Fiat, DS Automobiles) Modèles spécifiques 2017 – 2022 Env. 120 000

Cette vaste action met en lumière l’envergure industrielle liée à l’adoption généralisée d’une même technologie moteur et démontre la capacité du constructeur à réagir face à un défaut de conception majeur.

Un second front : fuite de carburant et risque d’incendie identifié

Au-delà des soucis de chaîne de distribution, une autre campagne de rappel massif cible environ 238 000 véhicules français équipés du même moteur 1.5 BlueHDi. Un défaut d’étanchéité dans le circuit de carburant augmente le risque de fuite, qui peut dégénérer en départ d’incendie si elle survient près d’éléments chauds.

Selon les indications transmises aux autorités, la détection de ce risque de fuite de carburant repose sur des contrôles réguliers et le signalement de plusieurs incidents mineurs, heureusement sans conséquence grave à ce jour. La vigilance reste donc maximale face au potentiel incendiaire de ce type d’avarie technique.

Les personnes concernées reçoivent une notification officielle – par courrier postal ou message électronique – précisant le motif du rappel et son périmètre exact. Il leur est demandé de prendre rapidement contact avec un point de service agréé afin de procéder à l’inspection et, si besoin, à la mise à niveau des composants incriminés.

L’intervention en atelier est généralement rapide, la plupart des opérations étant réalisées dans la journée, avec une immobilisation limitée à quelques heures. Aucune franchise n’est appliquée, la démarche restant strictement gratuite et volontaire. Les équipes techniques effectuent systématiquement des tests d’intégrité des canalisations et remplacent toute pièce jugée défaillante.

Contrôle technique et obligations du constructeur face au rappel

Lorsqu’un rappel officiel est notifié, il devient impératif pour le propriétaire de respecter la convocation et de procéder aux vérifications requises. En cas de sinistre lié à un défaut non régularisé, la garantie constructeur pourrait être annulée. Cela peut également impacter la validité du contrôle technique ou compliquer la revente future du véhicule.

De son côté, Stellantis opte pour une politique de transparence, autant envers ses clients qu’envers les autorités. Chaque campagne est consignée dans le fichier central des rappels de la DGCCRF, permettant un suivi public. Après intervention, un document attestant de la conformité du véhicule est délivré. Cette démarche vise à protéger aussi bien le consommateur que le constructeur, en cas d’évolution judiciaire ou administrative liée à ces rappels massifs.