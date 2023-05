Scraping de données : Avantages et moyens de scraping !

Chefook Machine à Panini Professionnelle en Vitrocéramique Taille Moyenne Lisse/Lisse

Plus de 29 000 Go d’informations sont publiés sur le net chaque seconde, d’un peu partout des 4 coins du globe.

Les sites internet et applications web constituent donc de robustes outils de stockage et de transit d’informations ; informations dont l’exploitation peut véritablement être utiles aux entreprises. Pour extraire des données du web, on utilise ce qu’on appelle le web scraping.

De quoi s’agit-il et comment procéder ? La suite dans cet article.

Le web scraping : qu’est-ce que c’est ?

Le terme web scraping ou extraction web désigne un ensemble de pratiques, qui permettent d’extraire du contenu/des données du web. ‘’Scraping’’ est en effet un mot anglais, issu du verbe ‘’sraper’’ qui signifie ‘’gratter’’. Le scraping de données, c’est donc le fait de gratter des pages web pour stocker le type de données voulu. A la différence de faire du copier-coller page par page pour l’être humain, les outils de web scraping peuvent extraire des données de plusieurs centaines de pages rapidement. Ce qui permet un important gain de temps.

Pourquoi faire du scraping de données ?

Bien que cela puisse paraître nouveau aux yeux des néophytes, le web scraping ou scraping de données n’a absolument rien de nouveau. Simple exemple, les robots (bots) des moteurs de recherches, que ce soit Google, Bing ou autres font du scraping du net tout le temps, à la recherche de nouvelles pages de contenu à ajouter à leur index. Il ne s’agit donc pas d’une pratique black Hat de piratage ou autre, bien qu’un mauvais usage puisse être fait de cet outil.

Le scraping de données peut être un excellent moyen dans bien des cas. Il permet d’extraire et d’exploiter différents types de données. La plupart des sites de comparatifs l’utilisent par exemple pour extraire des informations de prix de produits depuis de nombreux sites web. Il peut servir à faire une étude de marché en vous permettant de savoir que font les clients et prospects. Quels sont les prix proposés par la concurrence etc. Le web scraping peut s’intégrer parfaitement à une stratégie de veille concurrentielle etc.

Le plus simple aujourd’hui est d’utiliser un navigateur automatisé pour le scraping . Cela facilite grandement la tâche, et permet une de gagner beaucoup de temps dans le processus d’extraction d’information, même quand il est question de très gros volume. Mais avant de chercher à connaître les différents outils de web scraping, il faudrait comprendre le fonctionnement de cette technologie. Un site internet est constitué de pages web, accessibles par des hyperliens dans d’autres pages web

Une page web est un fichier HTML que retourne le serveur, suite à la demande. Il est associé à du javascript et des feuilles de style CSS qui sont les fichiers sources. L’information est entièrement contenue dans la page HTML. Et pour y avoir accès, il faut ouvrir le fichier HTML et chercher dans les balises. Pour scraper, on peut donc utiliser par exemple un API, les outils de visual web scraping etc. Ce sont en effet les nombreuses fonctions d’extraction web qui sont disponibles sous la forme d’outils de scraping de données.

En principe, il faudrait savoir coder, en Python, PHP ou autre langage approprié. Mais les outils disponibles aujourd’hui facilitent le processus. De toutes les méthodes existantes, un navigateur automatisé s’avère comme meilleure solution, car en plus d’être très facile à utiliser, cela ne requiert pas une manipulation technique pour l’intégration.

En réalité, le Scraping de données ne sert pas qu’à copier du contenu sur internet. Le web scraping, puisqu’il s’agit d’une technique de récolte d’informations est à la base un outil conçu pour les marketeurs; principalement ceux qui évoluent dans un contexte B2B. Dans le processus de génération de leads pour l’entreprise, le data scraping peut donc être très utile. Le processus est assez simple quand on utilise un outil adéquat de data scraping. Les principales informations à recueillir dans ce cas sont le nom et ou le prénom de la personne, et le nom de domaine d’une entreprise.

L’outil de Scraping, dans ce cas de figure le navigateur automatisé pour le Scraping, va rechercher à travers des milliers de pages ces informations. Elles seront ensuite stockées dans une liste, exploitable par l’entreprise. Celle-ci pourra donc décider de la manière de procéder pour intégrer ces prospects dans leur mécanisme de prospection commerciale, afin de réaliser des conversions.

Les 3 avantages du web scraping dans la génération de leads

Le Scraping de données, utilisé dans un processus de génération de leads offre ainsi 3 avantages primordiaux.

Un coût relativement faible

Il existe des outils gratuits qui permettent de faire du Scraping de données. Cependant, ce n’est pas ce qu’il y a de plus conseillé. De meilleurs outils, comme un navigateur automatisé, sont accessibles à moindre coût.

Un important gain de temps pour l’entreprise

Ces outils permettent de collecter des milliers de données, en un laps de temps. Ce qui constitue un véritable gain de temps pour l’entreprise.

Mise en place assez simple

Puisqu’il n’est pas question de faire du Scraping avec un langage de programmation, le déploiement d’une stratégie de web scraping est relativement simple. Il suffit de trouver un outil adéquat.