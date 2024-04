Shazam 2024 : identifiez la musique qui joue autour de vous instantanément

Shazam identifie rapidement titres, artistes, et paroles de chansons avec précision.



Elle offre des fonctions supplémentaires comme l’accès aux clips, biographies, et options d’achat.



Les découvertes sur Shazam peuvent être synchronisées avec Spotify ou Apple Music.



Contents









Qu’est-ce que Shazam ?

Vitesse et précision

Tout savoir sur le morceau identifié







Les paroles : Affichez instantanément les paroles de vos chansons préférées pour les chanter à tue-tête, sans vous soucier des fausses notes !

Les vidéos associées : Accédez directement aux clips vidéo officiels et autres performances live liées au titre identifié.

Les biographies et discographies : Découvrez-en davantage sur les artistes et explorez leur répertoire musical grâce à Shazam.

La possibilité d’achat : Pour ceux qui souhaitent soutenir les artistes en achetant leur musique, un lien vers les plateformes de téléchargement est également disponible.

Le partage : Faites découvrir vos trouvailles à vos amis et suivez leurs activités sur Shazam pour connaître leurs coups de cœur du moment.







Ajoutez automatiquement vos découvertes à votre bibliothèque musicale











Lancez Shazam et rendez-vous dans les paramètres de l’application

Sélectionnez « Connecter » à côté de l’icône du service de streaming de votre choix (Spotify ou Apple Music)

Acceptez les autorisations demandées

Une playlist nommée « Ma Shazam » sera alors créée automatiquement dans votre application de streaming, et les nouveaux titres identifiés y seront ajoutés au fur et à mesure











Vous est-il déjà arrivé d’entendre une chanson dont le titre vous échappe et d’être incapable de la retrouver malgré vos recherches ? Que vous soyez dans un bar, dans un magasin ou en voiture avec la radio allumée,sera désormais votre meilleur ami pour identifier instantanément la musique qui joue autour de vous !Shazam est une application mobile gratuite, disponible sur iOS et Android. Elle permet d’qui correspondent à l’extrait musical que vous lui soumettez. Pour ce faire, il suffit de lancer l’application et de toucher le bouton en forme de Shazam, représentant un cercle bleu avec un éclair blanc au milieu. L’analyse prend généralement quelques secondes et vous obtenez aussitôt toutes les informations sur la chanson.Lire : Youzik YouTube en MP3 Shazam fonctionne grâce à une technologie de reconnaissance audio basée sur l’empreinte acoustique (ou spectrogramme) d’un morceau de musique. Chaque empreinte est créée à partir de l’amplitude et de la fréquence des sons contenus dans un enregistrement audio. Cette technologie permet à l’application decomposée de millions de titres. Ainsi, lorsque l’application trouve une correspondance, elle affiche les informations relatives à la chanson et à l’artiste en question.Shazam est reconnu pour être rapide et efficace. En général, il suffit de quelques secondes pour qu’il reconnaisse un morceau de musique, même si l’environnement est bruyant. De plus, son algorithme de reconnaissance audio est suffisamment performant pour identifier un titre dont l’extrait soumis est interprété par une autre artiste, ou qui provient d’un remix ou d’une version liveAu-delà du simple fait d’identifier le titre et l’artiste d’une chanson, Shazam propose aussiLire : Comment ajouter de la musique à une Story Instagram ? Pour ceux qui utilisent des services de streaming musical comme Spotify ou Apple Music, il est possible de synchroniser automatiquement Shazam avec votre compte pour que les morceaux identifiés soient ajoutés à une playlist dédiée. De cette manière, vous pouvez écouter en boucle vos dernières découvertes sans avoir à chercher manuellement chacun des titres dans votre application de streaming préférée !Voici la marche à suivre pour profiter de cette synchronisation :Il est important de noter que la précision de la reconnaissance dépend également de la qualité du micro de votre téléphone, ainsi que de la puissance et du type de haut-parleurs diffusant le morceau. Dans certains cas, il se peut donc que l’application ne parvienne pas à identifier un titre en raison d’un son trop faible ou altéré.