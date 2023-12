Windows 12 : Une nouvelle ère pour les systèmes d’exploitation de Microsoft ?

Alors que tout le monde attend impatiemment l’arrivée du successeur de Windows 11, il semblerait que Microsoft ait d’autres plans en tête. En effet, la prochaine version de Windows pourrait ne pas porter le nom « Windows 12 », et cela pour plusieurs raisons. Décryptage des enjeux autour de cette nouvelle ère envisagée par le géant américain.

Un nouveau nom pour éviter la fragmentation

Selon Zac Bowden de Windows Central, bien connu pour être toujours bien informé sur les actualités concernant Microsoft, l’entreprise songerait sérieusement à abandonner le traditionnel système de numérotation de ses systèmes d’exploitation avec Windows 12. La principale raison évoquée serait la volonté de la firme de Redmond de limiter la fragmentation de sa base utilisateurs.

En donnant un nom différent au successeur de Windows 11, Microsoft créerait ainsi l’illusion d’une rupture dans la continuité de ses OS, permettant de faire table rase des problèmes liés à la gestion des versions précédentes. Il s’agirait donc avant tout d’un choix marketing, celui-ci n’impactant pas fondamentalement les fonctionnalités offertes par ce nouveau système d’exploitation.

Vers un retour aux mises à jour majeures annuelles ?

Au-delà de la question du nom, Zac Bowden laisse également entendre que Microsoft pourrait revenir à un cycle de mises à jour plus traditionnel pour son prochain système d’exploitation. Ainsi, la firme privilégierait une mise à jour majeure annuelle (en automne) plutôt que les updates mineures fréquentes auxquelles nous avons été habitués jusqu’à présent.

Cette approche permettrait au géant américain de se concentrer sur des développements plus importants et de mieux garantir la stabilité et la sécurité de ses systèmes.

Windows 12 : Une refonte totale orientée vers l’intelligence artificielle

Même si le nom définitif du successeur de Windows 11 reste encore incertain, plusieurs rumeurs évoquent déjà un tout nouveau design et un accent mis sur l’intelligence artificielle. Bien entendu, ces informations sont à prendre avec des pincettes tant qu’aucune officialisation n’a été faite par Microsoft.

Cependant, il ne serait pas étonnant de voir la firme miser sur ces innovations pour marquer les esprits et positionner son nouvel OS comme un véritable tournant dans l’histoire des systèmes d’exploitation.

L’adoption de ce nouvel OS est-elle garantie ?

Malgré toutes ces perspectives alléchantes, la question se pose quant à savoir si les utilisateurs seront prêts à faire le saut vers cette nouvelle version – quel que soit son nom – en 2024. En effet, de nombreux possesseurs de PC sous Windows 10 n’ont pas pu ou souhaité passer à Windows 11, notamment à cause des problèmes de compatibilité avec leurs matériels actuels.

Ainsi, l’adoption massive de cette supposée révolution Windows 12 reste encore à confirmer, d’autant plus que les utilisateurs sont de plus en plus réticents face aux changements drastiques de leur environnement informatique habituel.

En conclusion :

Microsoft pourrait abandonner la numérotation traditionnelle pour son prochain système d’exploitation afin de limiter la fragmentation de sa base utilisateurs.

L’entreprise semble envisager un retour aux mises à jour majeures annuelles pour se concentrer sur des développements importants et gagner en stabilité et en sécurité.

Le successeur de Windows 11 devrait proposer une refonte totale du design avec une orientation vers l’intelligence artificielle.

L’adoption par les utilisateurs de ce nouvel OS, quelle que soit sa dénomination, est loin d’être garantie compte tenu des résistances existantes lors des précédentes transitions.

Quelle que soit la décision finale de Microsoft concernant le nom et la structure de son prochain système d’exploitation, il semble clair que l’entreprise souhaite marquer un tournant important dans l’histoire de Windows. Reste donc à découvrir ce que nous réserve ce nouveau chapitre annoncé pour 2024 et à voir si les utilisateurs suivront ou non ce mouvement vers une nouvelle génération de systèmes d’exploitation.