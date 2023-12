Les périodes de fête sont une excellente occasion pour offrir des cadeaux à vos clients. C’est une période spéciale pendant laquelle les ventes augmentent de façon considérable. En effet, en dehors des clients fidèles, de nombreux nouveaux clients débarquent. Et la meilleure manière de les remercier est de leur offrir des goodies personnalisés.

Cette stratégie peut vous aider à fidéliser vos anciens clients ainsi que les nouveaux venus. Elle peut aussi attirer d’autres clients. Découvrez dans cet article 5 goodies personnalisés tendance à offrir à vos clients à Noël.

Les stylos personnalisés

Le stylo personnalisé est un goodie très populaire que vous pouvez offrir à vos clients pendant la période de Noël.

Cet équipement incontournable dans la prise de notes peut faire efficacement la publicité d’une marque, comme vous pouvez le voir sur Maxilia.fr. Il est utilisé à l’école, lors des conférences et séminaires, dans le cadre d’une réunion, etc.

Cela veut dire qu’il est susceptible de véhiculer des messages le plus vite possible que n’importe quel autre goodie.

Avec sa taille relativement petite, vous n’avez pas besoin d’y inscrire toutes les informations de votre entreprise. Cela peut jouer sur l’élégance de l’accessoire. Faites simple en y inscrivant le logo de votre entreprise ainsi que votre adresse téléphonique. Assurez-vous que le logo soit bien visible. Notez bien : vous n’avez pas besoin d’inscrire le nom de votre entreprise si le logo le mentionne déjà.

Les mugs personnalisés

Les mugs sont un autre goodie très en vogue actuellement. Leur popularité n’est pas le fruit d’un hasard. Ce cadeau personnalisé peut être principalement associé à l’importance de l’accessoire dans le quotidien de l’homme.

Tous les jours, nous utilisons des mugs pour prendre du café, que ce soit au travail ou à la maison. Même en voyage, nous utilisons des mugs pour divers besoins.

Cela constitue un véritable atout en matière de communication de marque. Lorsqu’ils sont personnalisés avec le logo d’une entreprise, ils peuvent participer à la promotion de cette dernière. De plus, les clients bénéficiaires se rappelleront presque toujours votre entreprise chaque fois qu’ils utilisent votre cadeau.

Les sacs personnalisés

Les sacs font également partie intégrante des goodies tendance que vous pouvez offrir à vos clients à Noël. Ce sont des accessoires très importants pour notre déplacement. Que nous partions en voyage, en randonnée pédestre ou en camping, cet équipement est notre meilleur allié.

Offrir un tel cadeau de Noël à un client est un signe que vous tenez à lui. C’est un signe qui montre que vous attachez du prix à sa personne. Ce qui ne fera que renforcer les liens (vendeur-client) qui vous lient. Il pensera toujours à vous lorsqu’il se trouve dans le besoin des produits et services que vous vendez.

Par ailleurs, étant à portée de vue, les sacs peuvent énormément communiquer sur une entreprise. Ils peuvent comporter :

la dénomination de l’entreprise ;

son siège social ;

son logo ;

son adresse,

Toutes ces informations sont à portée de vue chaque fois que ce sac est utilisé.

La gourde d’eau personnalisée

À l’instar des sacs ou des stylos, nous utilisons au quotidien des gourdes d’eau. Elles nous permettent de nous hydrater tout au long de la journée. Que ce soit de l’eau, des boissons rafraîchissantes ou encore des potions, cet objet publicitaire peut conserver la température de vos liquides. Vos clients seront donc animés d’une grande joie s’ils reçoivent une gourde d’eau comme cadeau de Noël.

Par ailleurs, ce type de cadeau serait très bien accueilli par vos clients qui soutiennent l’environnement. Les gourdes affichent une empreinte écologique réduite. Elles sont durables et peuvent être recyclées une fois que leur durée de vie est à terme. Cela réduit la quantité de déchets déversée chaque année dans la nature. Cliquez ici pour savoir choisir la meilleure gourde.

Le carnet publicitaire

Les carnets publicitaires sont un cadeau d’affaires indémodable. Ils peuvent être utiles pour promouvoir votre entreprise partout. Selon vos convenances, vous pouvez offrir à vos clients une gamme variée de carnets publicitaires. Il peut s’agir d’un modèle en cuir, d’un autre en carton ou en papier recyclé. Il existe aussi des carnets avec des couvertures comme le liège ou le bonbon. Ces couvertures sont naturelles et répondent bien aux besoins actuels de la planète.

Ces carnets permettent à vos clients d’écrire ou de prendre des notes. Ils peuvent donc les utiliser au bureau, à la maison, lors d’une réunion ou d’un séminaire d’entreprise. Ils peuvent en offrir à leurs enfants qui les utiliseront à l’école. Ainsi, la probabilité que ces carnets soient vus par des milliers de personnes est donc élevée. Vous pourrez donc obtenir de nouveaux clients grâce à la force de communication de ce petit carnet.

En conclusion, offrir des goodies personnalisés à vos clients à Noël est une stratégie gagnante pour renforcer la fidélité et attirer de nouveaux clients. Des articles pratiques et tendance tels que des stylos, des mugs, des sacs, des gourdes d’eau et des carnets publicitaires peuvent laisser une impression durable et contribuer à la visibilité positive de votre entreprise.