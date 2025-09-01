Search here...

Le Muséum d’histoire naturelle victime d’une cyberattaque sans précédent : l’enquête s’intensifie

Actualités
By: Boris Rabilaud

Date:

Voone actuActualitésLe Muséum d’histoire naturelle victime d’une cyberattaque sans précédent : l’enquête s’intensifie
5/5 - (81 votes)

Au cœur de l’été 2025, le Muséum national d’histoire naturelle à Paris a été frappé par une cyberattaque massive qui a profondément perturbé ses activités numériques. Ce type d’événement suscite des inquiétudes grandissantes concernant la sécurité informatique au sein des grandes institutions scientifiques, lesquelles gèrent quotidiennement des volumes importants de données sensibles.

Un incident détecté fin juillet : paralysie des services numériques

Depuis la fin du mois de juillet, plusieurs équipes du Muséum ont constaté un dysfonctionnement soudain de nombreux outils essentiels aussi bien pour les chercheurs que pour le personnel administratif. Des applications internes, normalement utilisées pour la gestion des collections ou la consultation de bases de données scientifiques, sont devenues inopérantes presque du jour au lendemain.

Ce blocage des systèmes informatiques a contraint certains projets scientifiques à ralentir durablement, tandis que d’autres ont dû être suspendus temporairement. Les chercheurs, très dépendants de ces ressources numérisées, rencontrent ainsi des difficultés dans leur travail quotidien, leurs échanges internationaux et leurs collaborations avec d’autres instituts.

Un périmètre touché qui n’inclut pas le public pour l’instant

L’attaque cybercriminelle, selon des sources internes, semble avoir principalement ciblé les systèmes centraux et certaines plateformes relatives à la recherche scientifique. En revanche, les espaces d’accueil physique du public, l’accès aux expositions temporaires et permanentes, ainsi que les billetteries en ligne continuent de fonctionner normalement malgré le piratage informatique.

Info à lire :  Comment bénéficier de l’accompagnement des entreprises prévu par le Programme France 2030 ?

Cette distinction a permis de limiter l’impact direct sur les visiteurs du Muséum national d’histoire naturelle. Néanmoins, la pression reste forte parmi les collaborateurs : la collecte et le traitement de données environnementales, notamment assurés par PatriNat (le centre d’expertise naturaliste associé au Muséum), figurent parmi les dispositifs touchés par l’indisponibilité des systèmes informatiques.

Enquête ouverte : analyse technique et mobilisation renforcées

À la suite de cette attaque d’ampleur inédite, la direction de l’établissement a immédiatement alerté les autorités compétentes. Une enquête judiciaire a été lancée afin de déterminer l’origine exacte de l’incident et d’identifier les auteurs potentiels. Les premiers éléments recueillis indiquent une intrusion sophistiquée, probablement orchestrée depuis l’étranger ou par un groupe structuré.

Une cellule de crise composée d’informaticiens internes et de partenaires extérieurs spécialisés en cybersécurité a été constituée. Son objectif est d’analyser précisément la faille exploitée, de sécuriser les points vulnérables restants et de restaurer progressivement l’accès aux systèmes critiques touchés.

  • Collecte des preuves numériques sur les serveurs compromis
  • Isolement immédiat des segments impactés du réseau
  • Mise à jour préventive des logiciels de protection
  • Sensibilisation accrue du personnel aux techniques de phishing et autres vecteurs d’attaque

Ces actions visent à circonscrire l’incident et à réduire tout risque de contamination supplémentaire à l’ensemble des infrastructures.

Des conséquences durables sur le travail scientifique

La paralysie des infrastructures informatiques du Muséum rappelle à quel point les sciences modernes, telles que la biodiversité ou la conservation, reposent désormais sur l’interconnexion numérique. Certains outils centralisent des décennies d’inventaires, facilitent l’analyse collaborative ou alimentent même des plateformes publiques dédiées à l’éducation et à l’information.

Info à lire :  Hopwork : la startup qui propulse les freelances

Privés d’accès à ces ressources, de nombreux chercheurs doivent revoir leurs priorités ou adapter temporairement leur méthodologie. L’arrêt brutal des flux d’informations complique la publication des travaux en cours et retarde la mise à disposition de nouveaux jeux de données scientifiques auprès des communautés nationales et internationales.

Secteur concerné Impact principal
Recherche interne Accès aux collections impossible, retard de projets
Centre PatriNat Suspension de la veille écologique nationale
Communication externe Lenteur ou interruption de certains échanges internationaux

Alors que la récupération complète des systèmes n’est pas encore garantie, nombreux sont ceux qui s’interrogent sur les risques éventuels de perte définitive d’informations, parfois irremplaçables pour l’avancée des connaissances naturalistes.

Un phénomène global : multiplication des cyberattaques cet été

Le cas du Muséum parisien s’inscrit dans un contexte international marqué par une augmentation notable d’incidents de piratage informatique. Mi-juillet, onze attaques majeures recensées à travers différents continents démontrent la sophistication croissante des menaces et la diversité des cibles, qu’il s’agisse d’organismes publics, d’universités ou d’acteurs industriels.

La France, pourtant dotée de cadres réglementaires stricts en matière de sécurité, n’a pas échappé à cette vague de cyberattaques. Ces offensives poussent de nombreux secteurs à renforcer la collaboration entre experts en cybersécurité, services d’investigation judiciaire et directions institutionnelles.

Si l’industrie technologique, et notamment celle des semi-conducteurs, demeure une cible privilégiée pour les cybercriminels, les grands établissements culturels et de recherche ne sont désormais plus épargnés. L’accélération numérique favorise certes l’innovation, mais elle augmente également l’exposition aux risques, nécessitant une adaptation constante des stratégies de défense.

Info à lire :  5 outils webmarketing made in France

Certains experts anticipent déjà une intensification des cybermenaces à mesure que les outils connectés se multiplient et que la dépendance aux services dématérialisés s’étend à tous les domaines d’activité.

Boris Rabilaud
Boris Rabilaudhttps://voone-actu.com
Accros à l’actu web,  suivez l’actualité web sélectionné et traité avec soin. Je suis passionné par les nouvelles technologies,  Web,  digital, et référenceur Google. Vous pouvez proposer des actualités en nous adressant une demande via le formulaire de contact. Nous publions toutes les actualités chaudes ; fraiches que vous nous apporterez. Au plaisir d'échanger.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

spot_img
spot_img
spot_img
Autres articles
Actualités

Meuble de rangement : petit casier ou casier cube ?

Lorsqu'il s'agit de casier métallique, il en existe deux types principaux : les petits casiers et les casiers cubiques. Les deux ont...
Actualités

Axel Manes : Chef des Ateliers Joël Robuchon

Plus qu’une simple activité permettant de nourrir les hommes, la cuisine doit être perçue comme un art. C’est...
Actualités

Que cache le site seriestreaming.net ?

À la découverte de seriestreaming.net Le phénomène des plateformes de streaming gratuit Dans l'univers du divertissement numérique, le streaming de...
Actualités

ParkMobile : réservez et payez votre place de parking depuis votre smartphone

Se garer en ville peut être un véritable casse-tête, surtout lorsqu'on manque de temps. Heureusement, il existe désormais une...

Le Site Voone Actu est une revue de presse en ligne. Il s'agit de publier des contenus Marketing dans le but de promouvoir ses prestations et services, presse généraliste ou spécialisée, de source principalement écrite (presse en ligne pour le marketing des Entreprises et ou des Entrepreneurs Français).

Derniers Posts

Taxis conventionnés et transport sanitaire : enjeux et débats autour d’une réforme attendue

Actualités 0
Entre préoccupations économiques, mobilisation des professionnels et attentes des...

Italian Brainrots : la nouvelle vague de l’absurde née de l’intelligence artificielle

Actualités 0
Depuis le début de l’année 2025, une déferlante virtuelle...

YouTube, l’intelligence artificielle à la rescousse pour protéger ses jeunes utilisateurs

Actualités 0
YouTube s’appuie sur de nouveaux outils technologiques afin de...

Tendances

L’aluminium est-il l’avenir des bâtiments tertiaires ?

Actualités 0
Le terme « bâtiment tertiaire » englobe tous les...

Quel est le meilleur site pour acheter des followers instagram actifs et sans perte?

Actualités 0
Acheter des followers actifs sur instagram est très intéressant...

Caster sur Freebox : quelle est la méthode à choisir pour réussir ?

Actualités 0
Caster sur Freebox : quelle est la méthode à choisir...

© Voone Actu | Tous droits réservés | Actualités des Entreprises Françaises