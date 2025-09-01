Le Muséum d’histoire naturelle victime d’une cyberattaque sans précédent : l’enquête s’intensifie

5/5 - (81 votes)

Au cœur de l’été 2025, le Muséum national d’histoire naturelle à Paris a été frappé par une cyberattaque massive qui a profondément perturbé ses activités numériques. Ce type d’événement suscite des inquiétudes grandissantes concernant la sécurité informatique au sein des grandes institutions scientifiques, lesquelles gèrent quotidiennement des volumes importants de données sensibles.

Un incident détecté fin juillet : paralysie des services numériques

Depuis la fin du mois de juillet, plusieurs équipes du Muséum ont constaté un dysfonctionnement soudain de nombreux outils essentiels aussi bien pour les chercheurs que pour le personnel administratif. Des applications internes, normalement utilisées pour la gestion des collections ou la consultation de bases de données scientifiques, sont devenues inopérantes presque du jour au lendemain.

Ce blocage des systèmes informatiques a contraint certains projets scientifiques à ralentir durablement, tandis que d’autres ont dû être suspendus temporairement. Les chercheurs, très dépendants de ces ressources numérisées, rencontrent ainsi des difficultés dans leur travail quotidien, leurs échanges internationaux et leurs collaborations avec d’autres instituts.

Un périmètre touché qui n’inclut pas le public pour l’instant

L’attaque cybercriminelle, selon des sources internes, semble avoir principalement ciblé les systèmes centraux et certaines plateformes relatives à la recherche scientifique. En revanche, les espaces d’accueil physique du public, l’accès aux expositions temporaires et permanentes, ainsi que les billetteries en ligne continuent de fonctionner normalement malgré le piratage informatique.

Cette distinction a permis de limiter l’impact direct sur les visiteurs du Muséum national d’histoire naturelle. Néanmoins, la pression reste forte parmi les collaborateurs : la collecte et le traitement de données environnementales, notamment assurés par PatriNat (le centre d’expertise naturaliste associé au Muséum), figurent parmi les dispositifs touchés par l’indisponibilité des systèmes informatiques.

Enquête ouverte : analyse technique et mobilisation renforcées

À la suite de cette attaque d’ampleur inédite, la direction de l’établissement a immédiatement alerté les autorités compétentes. Une enquête judiciaire a été lancée afin de déterminer l’origine exacte de l’incident et d’identifier les auteurs potentiels. Les premiers éléments recueillis indiquent une intrusion sophistiquée, probablement orchestrée depuis l’étranger ou par un groupe structuré.

Une cellule de crise composée d’informaticiens internes et de partenaires extérieurs spécialisés en cybersécurité a été constituée. Son objectif est d’analyser précisément la faille exploitée, de sécuriser les points vulnérables restants et de restaurer progressivement l’accès aux systèmes critiques touchés.

Collecte des preuves numériques sur les serveurs compromis

sur les serveurs compromis Isolement immédiat des segments impactés du réseau

des segments impactés du réseau Mise à jour préventive des logiciels de protection

des logiciels de protection Sensibilisation accrue du personnel aux techniques de phishing et autres vecteurs d’attaque

Ces actions visent à circonscrire l’incident et à réduire tout risque de contamination supplémentaire à l’ensemble des infrastructures.

Des conséquences durables sur le travail scientifique

La paralysie des infrastructures informatiques du Muséum rappelle à quel point les sciences modernes, telles que la biodiversité ou la conservation, reposent désormais sur l’interconnexion numérique. Certains outils centralisent des décennies d’inventaires, facilitent l’analyse collaborative ou alimentent même des plateformes publiques dédiées à l’éducation et à l’information.

Privés d’accès à ces ressources, de nombreux chercheurs doivent revoir leurs priorités ou adapter temporairement leur méthodologie. L’arrêt brutal des flux d’informations complique la publication des travaux en cours et retarde la mise à disposition de nouveaux jeux de données scientifiques auprès des communautés nationales et internationales.

Secteur concerné Impact principal Recherche interne Accès aux collections impossible, retard de projets Centre PatriNat Suspension de la veille écologique nationale Communication externe Lenteur ou interruption de certains échanges internationaux

Alors que la récupération complète des systèmes n’est pas encore garantie, nombreux sont ceux qui s’interrogent sur les risques éventuels de perte définitive d’informations, parfois irremplaçables pour l’avancée des connaissances naturalistes.

Un phénomène global : multiplication des cyberattaques cet été

Le cas du Muséum parisien s’inscrit dans un contexte international marqué par une augmentation notable d’incidents de piratage informatique. Mi-juillet, onze attaques majeures recensées à travers différents continents démontrent la sophistication croissante des menaces et la diversité des cibles, qu’il s’agisse d’organismes publics, d’universités ou d’acteurs industriels.

La France, pourtant dotée de cadres réglementaires stricts en matière de sécurité, n’a pas échappé à cette vague de cyberattaques. Ces offensives poussent de nombreux secteurs à renforcer la collaboration entre experts en cybersécurité, services d’investigation judiciaire et directions institutionnelles.

Si l’industrie technologique, et notamment celle des semi-conducteurs, demeure une cible privilégiée pour les cybercriminels, les grands établissements culturels et de recherche ne sont désormais plus épargnés. L’accélération numérique favorise certes l’innovation, mais elle augmente également l’exposition aux risques, nécessitant une adaptation constante des stratégies de défense.

Certains experts anticipent déjà une intensification des cybermenaces à mesure que les outils connectés se multiplient et que la dépendance aux services dématérialisés s’étend à tous les domaines d’activité.