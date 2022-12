5 manières d’améliorer les compétences de vos équipes : la formation linguistique

Dans le monde des affaires d’aujourd’hui, une équipe qualifiée est un atout sérieux face à la concurrence.

Que ce soit en termes de compétence technique ou non, avoir une main-d’œuvre diversifiée est une stratégie essentielle en termes d’évolution.

De nos jours, la communication transfrontalière est de plus en plus répandue et importante pour le développement d’une entreprise.

Ainsi, une équipe ne possédant pas au moins deux langues sera laissée pour compte, car les entreprises exigent de plus en plus de résultats de la part de ceux qui travaillent en leur sein.

C’est pourquoi apprendre une autre langue peut se révéler primordial pour optimiser les compétences de vos employés et donc de votre entreprise.

Quels sont les avantages d’une formation linguistique pour vos employés ?

Les programmes de formations sont de plus en plus démocratisés et préconisés au sein des entreprises. Toutefois, avant de demander aux employés de consacrer du temps à l’apprentissage d’une nouvelle compétence, informez-les des avantages potentiels qui découlent de l’amélioration de leurs compétences linguistiques.

Meilleure réalisation des objectifs de l’entreprise, concrétisation d’aspirations personnelles telles que l’avancement de sa carrière ou hausse du taux de satisfaction des clients en communiquant efficacement ce qui a été dit lors de réunions avec des clients qui parlent couramment d’autres langues, etc. Les avantages sont nombreux et les résultats d’une formation linguistique en entreprise pourront offrir une opportunité réelle d’évolution à votre entreprise.

Afin d’inspirer plus de personnes au sein de votre organisation et de réfléchir à la meilleure façon d’organiser ces sessions, assurez-vous qu’il y ait une discussion ouverte sur les raisons pour lesquelles cela pourrait être important pour les deux parties impliquées et établissez des objectifs clairs afin que tout le monde sache exactement où aller.

Évaluez les compétences linguistiques de vos employés

Avant de proposer un programme de formation linguistique à vos employés, vous devez d’abord obtenir une image détaillée de votre personnel et de ses capacités actuelles avant de décider de l’orientation que vous souhaitez donner à la formation linguistique interne.

Certains organismes proposent notamment une évaluation qui vous aidera potentiellement à organiser des sessions, à assigner des groupes appropriés aux apprenants tout en donnant un aperçu de degré d’encadrement dont ils auraient besoin pour évoluer.

Ainsi, il est important non seulement de savoir quelles compétences doivent être enseignées à chaque personne, mais aussi de suivre sa progression dans le temps. Pour cela, vous pouvez effectuer des évaluations sous forme de :

Questions écrites ou QCM (Compréhension écrite ou orale),

Test à travers des tests conversationnels,

Enfin, il est possible d’effectuer une évaluation approfondie des besoins de chaque employé. Cette évaluation sur mesure permettra de détecter les besoins de ces derniers et de les tester sur les compétences recherchées.

Fournissez aux employés une formation spécifique adaptée à leurs besoins

En fournissant un matériel d’apprentissage adéquat aux profils des divers apprenants, vous vous assurez une meilleure efficacité de vos cours de langue.

Ainsi, en fonction des besoins et des capacités de chacun, il est conseillé de fournir par exemple des cours d’anglais professionnels aux avocats, comme les cours de français sont nécessaires aux comptables.

En participant aux leçons et exercices proposés par la formation, chaque employé se verra bénéficier d’un enseignement concernant :

L’étiquette sur le lieu de travail,

La terminologie,

Les termes commerciaux standard

Les compétences telles que la rédaction de courriels ou la participation à des vidéoconférences,

Grâce à ces ateliers, chaque apprenant sera donc en mesure de fournir un travail de qualité supérieure, de gagner en confiance et en compétences et si besoin de trouver un emploi plus rapidement !

Offrez des cours structurés

En proposant à vos équipes de bénéficier de cours de langue, vous devez aussi leur offrir une structure. On le sait, recevoir une quantité d’information fonctionne un peu comme du « bourrage de crâne » et on en retient rarement quelque chose.

Ainsi, en proposant un programme digeste et plus court, vous favorisez l’écoute de l’élève qui se sentira plus suivi dans son apprentissage. Dans le cas où vous travaillez en groupe, veillez à créer des groupes de niveaux équivalents pour booster la confiance de ceux qui débutent et éviter de ralentir ceux qui ont déjà quelques acquis.

Produisez des critiques et observations et suivez l’avancée des apprenants

En organisant régulièrement des tests auprès de vos employés, vous parviendrez à suivre leur évolution et les motiver. Émettez des traces écrites et des critiques constructives qui permettront à vos apprenants de gagner en compétences en toute confiance.

Mettez en pratique ce qu’ils ont appris

Pour conclure, on dit que la pratique fait l’ouvrier et que donc, en exerçant souvent, vous assurez à votre équipe de conserver des acquis ancrés et solides. Intégrer une nouvelle langue n’est pas une chose aisée, mais en vous imposant des moments de pratique quotidienne (en réunion, avec des clients, etc.) vous mettez en place les efforts de vos employés.

Développez les talents de vos équipes à travers la formation linguistique et déployez la croissance de cette dernière par la même occasion.