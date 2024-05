Programme DEETS : Éducation et autonomisation pour l’inclusion sociale

Le Diplôme d’État d’Éducateur Technique Spécialisé (DEETS) forme à l’insertion sociale et à l’autonomisation des communautés marginalisées via des activités techniques.

Accompagnant des personnes en difficulté vers l’insertion sociale, les éducateurs techniques spécialisés (ETS) jouent un rôle essentiel dans l’autonomisation des communautés marginalisées ou l’empowerment communautaire ! Si vous avez de l’intérêt pour les problèmes humains et sociaux, vous pouvez envisager de devenir ETS. De plus, il s’agit d’un secteur dynamique avec de nombreuses opportunités de carrière. Mais pour exercer le métier, il faut décrocher le diplôme d’état d’éducateur technique spécialisé (DEETS).Lire : Formation en ligne : pourquoi et comme Suivre une formation préparant au Diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé (DEETS) permet d’embrasser une vision très large de l’éducation spécialisée et de l’engagement social. Pour accéder au programme, qui dure 3 ans, il faut être titulaire du baccalauréat ou disposer d’un niveau équivalent. Certaines expériences professionnelles dans le social peuvent également permettre de suivre une formation DEETS. En tout état de cause, la formation s’étend sur 6 semestres pour un total de 180 crédits européens (ECTS). Elle comprend des cours théoriques et méthodologiques, des travaux dirigés ainsi que des stages sur terrain.À l’issue du programme, les jeunes diplômés ont une compréhension globale des enjeux sociaux, économiques et culturels auxquels sont confrontées les communautés qu’ils serviront. Les titulaires du DEETS sont des travailleurs sociaux capables d’organiser des activités techniques de production afin d’aider des individus handicapés ou ayant des difficultés d’ordre social à s’intégrer dans leur communauté et à trouver des emplois adaptés à leurs véritables compétences. Les ETS sont souvent amenés à collaborer avec d’autres professionnels du secteur social, de la santé, de l’éducation et du travail.L’expérience pratique constitue l’un des piliers fondamentaux de la formation DEETS. Les étudiants sont placés dans des environnements authentiques où les défis de la vie réelle représentent des opportunités d’apprentissage importantes. Ils effectuent notamment des stages dans des centres communautaires, des établissements scolaires inclusifs et des organisations à but non lucratif dévouées au bien-être social. Cette immersion pratique leur permet d’appliquer les connaissances théoriques à des situations concrètes. Elle les aide à renforcer des compétences essentielles telles que la communication interpersonnelle, le travail d’équipe et la résolution de problèmes. Sur les bancs de l’école, les étudiants apprennent à distinguer les qualités humaines indispensables pour devenir un bon ETS. Mais c’est surtout lors des stages qu’ils ont l’opportunité de les développer. L’empathie, la patience, le sens de l’écoute, le respect, l’optimisme, l’encouragement, l’intégrité et la sensibilité aux besoins des membres de la communauté en font partie. En interagissant avec des personnes en situation de handicap, en souffrance psychique, en voie d’exclusion, en difficulté sociale, etc., les futurs éducateurs techniques spécialisés apprennent vraiment à reconnaître et à respecter la dignité de chacun. Les cours pratiques les poussent à prendre plus conscience des véritables besoins de la communauté.Lire : 5 manières d’améliorer les compétences de vos équipes : la formation linguistique La formation DEETS met particulièrement l’accent sur l’importance de l’inclusion et de la diversité. Les étudiants sont encouragés à célébrer la richesse des différences présentes au sein des communautés. C’est crucial pour favoriser la tolérance, l’une des bases de l’empowerment communautaire. Un éducateur technique spécialisé sait pertinemment que chaque personne, quels que soient son origine, son statut socio-économique et ses capacités, peut apporter quelque chose à la société. Il suffit de l’aider à avoir confiance en ses compétences et à trouver sa voie. Grâce à la formation DEETS, un ETS contribue à créer un environnement inclusif où chacun se sent respecté et valorisé. Il est formé pour identifier et tenir compte des besoins de chaque individu afin de pouvoir adapter les méthodes pédagogiques, les supports d’apprentissage et les environnements d’enseignement en conséquence. L’objectif est de favoriser l’accès équitable à l’éducation, mais aussi de renforcer le sentiment d’appartenance et de réussite chez tous les apprenants qui doivent faire face à certaines difficultés de la vie.