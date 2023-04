Webdesign 2023 : peut-on se lancer sans formation ?

Editions L'Harmattan Coopérer et (se) professionnaliser: Propos sur la formation des cadres de santé

Le webdesign est un domaine très dynamique qui génère de multiples opportunités d’emploi. En effet, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à solliciter les professionnels de ce secteur pour créer un site internet attractif leur permettant d’atteindre leurs objectifs.

Envie de se lancer dans le webdesign ? Avec un sens artistique affirmé et une grande appétence pour la technique, est-il possible de se lancer dans le webdesign sans formation ?

Le webdesign, un outil indispensable pour les entreprises

À la fois technique et artistique, le webdesign est une pratique qui consiste à concevoir et réaliser l’apparence visuelle d’un site web. Le designer graphique doit tenir compte des attentes et des besoins de l’internaute, ainsi que des objectifs commerciaux du client pour mettre en place une interface utilisateur esthétique, efficace et même ludique.

Sa principale mission est de capter l’attention de l’audience et de valoriser l’image de marque d’un concept ou d’une entreprise. La conception de sites web implique l’utilisation de nombreux éléments comme les images, les couleurs, la mise en page, la typographie et les animations qui définissent une identité visuelle. La formation en webdesign ne cesse de se réinventer face aux avancées technologiques.

Ainsi, on trouve un webdesign responsive permettant d’adapter un site web à toutes les résolutions. Le but ici étant de travailler la mise en page du site pour que son contenu s’adapte parfaitement à n’importe quel écran (tablette, ordinateur, smartphone, etc.).

Quelle formation au webdesign choisir ?

De nos jours, suivre une formation est juste indispensable pour acquérir toutes les compétences requises avant de se lancer dans le webdesign. Pour ce faire, il est possible d’intégrer différents établissements comme une école de graphisme, de webdesign, du numérique ou de communication digitale. Il existe plusieurs formations diplômantes pour accéder aux métiers du webdesign.

Certains étudiants optent pour une formation initiale en art avant de faire une spécialisation en informatique. Afin de choisir la formation de webdesign la plus adaptée, il convient de définir son projet professionnel au préalable. En effet, l’offre de formation s’est beaucoup développée ces dernières années pour répondre à une demande croissante. Ainsi, le futur webdesigner doit posséder un diplôme de niveau Bac+2 au minimum.

Par exemple, il est possible de se lancer avec un BTS en design graphique ou en communication. Les DUT en informatique, métiers du multimédia et de l’internet ou génie-informatique sont également des pistes envisageables.

Il est aussi conseillé de poursuivre ses études avec des formations de niveau Bac + 3, telles que :

le Bachelor création de sites,

la Licence professionnelle en informatique,

la Licence pro en graphisme,

la Licence pro webdesign,

la Licence pro design,

la Licence audiovisuelle et multimédia, etc.

Ensuite, on peut intégrer un Master professionnel arts et technologies de l’image ou culture et communication, option design d’interface.

Il est important de veiller à ce que la formation en webdesign soit dispensée en alternance ou comporte des stages. Ainsi, les étudiants auront l’opportunité de mettre en pratique leurs nouvelles connaissances et avoir une bonne expérience professionnelle.

Il s’agit d’un réel atout qui séduit les recruteurs dans ce domaine. Il faut par ailleurs prendre le temps de se renseigner sur le programme pour s’assurer que les matières indispensables aux métiers de webdesign sont abordées. On peut citer par exemple le design stratégique, la construction graphique, l’UI design, la typographie ou la data.

Les compétences acquises après une formation dans ce domaine

Pour travailler dans le domaine du webdesign, il faut être créatif et en mesure d’appliquer ses idées au cahier des charges du site. Ainsi, il est essentiel d’être perfectionniste et rigoureux afin de préparer les meilleurs projets. Il est aussi important d’apprendre par soi-même les nouveautés et les dernières tendances dans l’univers du webdesign.

Au cours de la formation, les étudiants vont acquérir les compétences en conception technique. Une formation au webdesign apporte une maîtrise de la communication, du marketing et des techniques de référencement.

L’identité visuelle, l’UX Design, la typographie, l’ergonomie et la conception graphique n’auront plus de secrets pour les étudiants. Il sera également nécessaire de comprendre les enjeux de la gestion d’un projet web.

De plus, un professionnel se doit de connaître parfaitement les outils du webdesign (PAO, HTML CSS, Suite Adobe, Indesign) et de la conception graphique. D’autres compétences indispensables au webdesign comme l’usage des réseaux sociaux ainsi que les outils de programmation sont aussi nécessaires.

Quels sont les débouchés après une formation en webdesign ?

Aujourd’hui, la communication sur internet est déterminante pour les entreprises, quel que soit le secteur. Les ventes en ligne sont aussi en plein essor. Le webdesign fait donc partie des métiers qui recrutent et la demande ne cesse d’augmenter. Ainsi, on a accès à un vaste choix d’opportunités à la fin d’une formation en webdesign.

Un tel professionnel peut travailler en tant que freelance, mais aussi dans une entreprise ou une agence de communication, une maison d’édition en ligne, un studio de création multimédia, etc. Quoi qu’il advienne, cet expert travaille toujours en étroite collaboration avec ses clients. Parmi les métiers du webdesign les plus prisés actuellement, on retrouve les suivants :

webdesigner : il conçoit et réalise les pages d’un site web, surtout au niveau de la charte graphique,

: il conçoit et réalise les pages d’un site web, surtout au niveau de la charte graphique, développeur animateur flash : il crée des animations numériques sur un site web,

: il crée des animations numériques sur un site web, chef de projet fonctionnel web : il suit toutes les étapes d’un projet pour répondre aux attentes de ses clients et accompagner les internautes,

: il suit toutes les étapes d’un projet pour répondre aux attentes de ses clients et accompagner les internautes, graphiste : il crée des images et des graphismes en 2D ou 3D pour un site web,

: il crée des images et des graphismes en 2D ou 3D pour un site web, motion designer : il donne vie à des images numériques pour des publicités, des effets spéciaux, des génériques,

: il donne vie à des images numériques pour des publicités, des effets spéciaux, des génériques, directeur artistique web : il est chargé de toute la partie artistique d’un projet web. Ce professionnel encadre une équipe artistique souvent composée de webdesigners et d’intégrateurs,

: il est chargé de toute la partie artistique d’un projet web. Ce professionnel encadre une équipe artistique souvent composée de webdesigners et d’intégrateurs, webmaster : il gère un site web au niveau de ses aspects techniques et éditoriaux,

: il gère un site web au niveau de ses aspects techniques et éditoriaux, UX designer : sa mission est de rendre les technologies et les produits plus simples et attractifs pour les utilisateurs.

Le webdesign ne connaît pas de crise. Un professionnel débutant dans ce secteur peut gagner environ 2000 euros bruts par mois. De plus, les évolutions de carrière sont possibles. Après avoir acquis des compétences en conception de sites web, il est possible d’envisager différents métiers. On peut citer par exemple les professions suivantes : maquettiste, graphiste web, infographiste multimédia, développeur web, intégrateur, etc.