Classement Sigem 2025 : une édition marquée par de nouveaux équilibres

Chaque année, le classement Sigem retient l’attention des candidats issus des classes préparatoires économiques et commerciales. L’édition 2025 n’échappe pas à la règle avec la publication de résultats très attendus le 18 juillet. Les chiffres dévoilés traduisent des tendances notables dans la hiérarchie des écoles de commerce, tout en bousculant certains acquis observés lors des précédentes sessions.

Le palmarès 2025 : stabilité en tête, bouleversements dans le reste du classement

Un rapide coup d’œil au sommet du tableau montre que les grandes écoles traditionnellement plébiscitées conservent leur position dominante. Le top 10 du classement Sigem témoigne d’une remarquable continuité, confortant la réputation d’excellence de ces établissements. Pourtant, les évolutions ne manquent pas au sein des autres rangs, où les mouvements étaient scrutés de près cette année.

Au-delà de la dixième place, plusieurs établissements ont enregistré des fluctuations inédites. Certains se sont distingués, confirmant une attractivité affirmée ou retrouvée. D’autres font face à un recul relatif, révélateur d’un paysage concurrentiel exigeant parmi les écoles de management post-prépa. Ces dynamiques soulignent la diversité des critères qui ont pesé sur les choix des candidats lors de la procédure d’affectation.

Recrutement sous tension pour de nombreuses écoles

Malgré plusieurs années de hausse sensible des effectifs en classes préparatoires économiques, le classement Sigem 2025 expose la difficulté persistante qu’ont certaines écoles à remplir la totalité de leurs places proposées. La majorité des établissements, au-delà du groupe de tête, connaissent ainsi des taux de remplissage insuffisants.

Ce phénomène s’explique, selon les premiers bilans, par une augmentation notable du nombre de désistements et démissions après les phases d’intégration. Plusieurs facteurs entrent en jeu, dont l’intensification de la concurrence entre écoles ainsi que le décalage entre les préférences affichées par les étudiants et l’attractivité concrète des formations proposées.

Pourquoi ce décrochage dans les recrutements ?

La hausse du nombre de dysfonctionnements lors des inscriptions contraste avec l’augmentation globale du vivier d’élèves en prépa. Certaines écoles peinent à convaincre, alors que quelques-unes maintiennent difficilement leur capacité à séduire les profils visés. Ce constat sonne comme un avertissement pour les responsables d’admission, qui devront diversifier stratégies et arguments d’ici la prochaine campagne.

Si la scission entre le haut et le bas du classement Sigem existe depuis plusieurs années, elle semble atteindre une ampleur rarement observée, à tel point que le panel d’établissements accédant à un recrutement plein se resserre encore davantage en 2025.

Des écoles contraintes de réduire le nombre de places

Face à ces enjeux, certaines écoles de commerce choisissent d’adapter leur politique et réduisent volontairement le nombre de places ouvertes au Sigem. Cette décision vise à limiter l’impact d’un taux de remplissage trop faible, mais modifie aussi la lecture globale du palmarès. À titre d’exemple, des établissements comme Clermont School of Business affichent un taux d’intégration inférieur à 20 % cette année, illustrant les difficultés rencontrées par les structures de taille plus modeste pour attirer les candidats.

Dans des cas extrêmes, il arrive même qu’aucun étudiant ne soit finalement admis dans une école concernée, renforçant ainsi le fossé existant entre les pôles d’excellence traditionnels et les institutions fragilisées par la concurrence mais aussi par la perception fluctuante de leur valeur ajoutée auprès des candidats.

Comment s’établit le classement Sigem ?

Ce palmarès découle en grande partie des fameux duels Sigem. Il s’agit des comparaisons faites école par école, qui reposent sur les choix de chaque candidat lors de la procédure d’intégration : c’est en agrégeant l’ensemble de ces arbitrages que naît le classement final officiel.

La logique veut que lorsqu’un étudiant peut choisir entre deux écoles, celle qui remporte systématiquement le choix dans ces confrontations monte dans la hiérarchie. Ce mécanisme garantit une relative objectivité, puisque ce sont bien les aspirations collectives des intégrés qui dessinent finalement la cartographie de l’année.

Hiérarchie fondée sur les préférences réelles des candidats

sur les préférences réelles des candidats Influence directe de chaque “duel” individuel dans le résultat global

de chaque “duel” individuel dans le résultat global Processus transparent qui permet une lecture fidèle des tendances annuelles

Interpréter le classement : prudence et nuances

Pour de nombreux observateurs, l’exercice de classement Sigem doit être manié avec précaution. Si les motifs de satisfaction peuvent exister pour les établissements qui progressent, la lecture purement hiérarchique masque des aspects essentiels : nature des cursus, projets pédagogiques, liens internationaux ou encore spécificités sectorielles influent considérablement sur la perception d’une école au-delà du seul chiffre affiché.

L’appréciation de la “meilleure” école dépend largement du projet personnel et professionnel de chacun. C’est pourquoi, derrière la mécanique statistique et les courbes d’évolution, le palmarès laisse toute sa place à l’interprétation individuelle.

Zoom sur les tendances majeures observées en 2025

À travers les résultats publiés, trois grandes tendances ressortent particulièrement cette année. D’abord, la concentration durable des favoris dans le groupe de tête, qui continue de drainer une large majorité des vœux prioritaires exprimés.

Ensuite, plusieurs écoles intermédiaires surprennent positivement en regagnant du terrain, parfois aidées par des politiques innovantes ou une spécialisation accrue dans certains domaines en vogue. Enfin, la persistance de fortes disparités met en lumière des situations préoccupantes pour certaines structures moins renommées, qui voient leur marge de manœuvre se réduire d’année en année.

Tendance Description Stabilité du top 10 Aucune modification significative au sommet, les leaders historiques sont confirmés. Bouleversements hors top 10 Mouvements importants au sein du classement pour les écoles classées au-delà de la dixième place. Difficultés de remplissage La majorité des écoles situées plus bas peinent à enregistrer suffisamment d’intégrés, parfois au prix de suppressions de places.

Quelles perspectives pour les prochaines campagnes ?

Les résultats de cette édition laissent augurer de possibles ajustements au sein des écoles de management. Beaucoup réfléchissent déjà à renforcer leur attractivité, en repensant leur positionnement ou en multipliant les initiatives pour valoriser leur offre.

D’autres pistes émergent également quant aux moyens de pallier le déficit d’engagement chez les étudiants, notamment via une personnalisation accrue de l’accompagnement dès la phase d’admission. L’écart grandissant entre les pôles d’excellence et les écoles à la peine risque de pousser le secteur vers une réinvention progressive, adaptée aux attentes mouvantes d’une nouvelle génération d’intégrés.

