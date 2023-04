Comment récolter des avis facilement pour son magasin ?

Apiculture.net - Matériel apicole français Panier de récolte ventral noir 10L Un panier de récolte ventral pour les olives Grâce à ce panier de récolte ventral avec sangle, les oléiculteurs pourront désormais récolter facilement leurs olives ! Il permet de récolter les olives en gardant les mains libres (grâce à une sangle fournie avec le panier).

Les magasins représentent pour les marques le point de rencontre essentiel avec le client. L’expérience du client, les points appréciés par ce dernier ou les critiques négatives qu’il peut avoir : chaque élément peut aider la marque ou l’entreprise à s’améliorer.

La collecte des avis des clients a aujourd’hui des enjeux clairs, et la question pour les magasins se résume à déterminer le bon moyen pour une collecte efficace de ces précieuses informations. Voici quelques astuces et outils pratiques pour récolter les avis des clients dans les points de vente physiques.

Se servir de la technologie NFC

Parmi les outils marketing les plus innovants dans la récolte d’avis clients, les plaques NFC occupent sans aucun doute une place de premier plan. Cette technologie sans contact est tendance et permet aux entreprises de créer et de consolider un lien positif avec leurs clients. Disposer d’une plaque NFC connectée dans un magasin, c’est se donner les moyens d’améliorer considérablement sa visibilité en ligne, et aussi de rendre le contact avec ses clients bien plus facile.

Les plaques NFC se positionnent au niveau du comptoir des magasins et facilitent considérablement la récolte d’avis. Le principe de fonctionnement de cette technologie sans contact NFC est des plus simples. En magasin, le client doit simplement disposer son smartphone à proximité de votre plaque NFC.

Il s’opère ensuite une redirection rapide du client vers un site d’avis ou vers la fiche Google du magasin, ou encore vers les réseaux sociaux du magasin (selon la configuration), où il est ensuite très simple de laisser un avis.

La technologie NFC rend le processus de collecte d’avis bien plus simple pour la marque et son magasin, mais également pour le client.

Les plaques NFC trouvent leur place devant la caisse, sur un mur, ou à n’importe quel endroit du magasin qui permet de les rendre bien visibles au client.

Utiliser des tablettes

Pour récolter les avis des visiteurs ou des clients d’un magasin, une approche consiste à disposer en libre-service des tablettes et autres écrans tactiles similaires à des endroits clés. Sur le comptoir, à différents niveaux de la file d’attente dans le magasin, au niveau de la porte d’entrée ou de sortie : cela permet aux clients de répondre à différents questionnaires laissés à leur intention.

Les clients se sentent parfaitement libres de laisser un avis positif ou une critique.

Les tablettes sont faciles à poser, mais il faut pouvoir s’assurer que les clients désireront participer.

Pour récolter des avis et ne pas décourager le client par la dimension chronophage d’une enquête, il faut veiller à mettre au point des questionnaires courts et efficaces.

Affecter du personnel à la récolte d’avis en magasin

En association avec les tablettes et autres écrans ou outils de récolte d’avis, certains magasins misent sur le choix d’un personnel accompagnant à la disposition des clients. Il s’agit d’employés dédiés exclusivement à cette tâche. Leur but est d’inciter ou d’aider les clients, par exemple en leur posant des questions afin de remplir des questionnaires prévus. Cette technique rend les clients en général plus enclins à consacrer du temps à donner leur avis.

Utiliser des bornes

En magasin, les bornes interactives sont une solution qui tend également à se vulgariser. Bien sûr, il s’agit d’un investissement plus important que l’installation de tablettes ou encore que la mise en place de plaques NFC connectées. Les bornes servent à mesurer la satisfaction des visiteurs à différents niveaux. Depuis les postes d’accueil jusqu’à la sortie, des bornes peuvent être disposées pour recueillir des réponses spécifiques. Il suffit le plus souvent de presser des boutons pour donner un avis. Le peu d’efforts requis peut amener le client à participer, même si le processus ne permet pas de retirer un maximum d’informations ou de nuances.

Utiliser des mails de suivi

Il est possible en magasin de recueillir les mails des clients et de leur faire parvenir des messages clairs orientés vers la récolte d’avis. Il est recommandé d’être aussi direct que possible dans ce processus, aussi bien pour la récolte des mails que lorsqu’il s’agit de demander au client un avis sur son magasin. Certains clients seront particulièrement enchantés de laisser un avis, surtout si ce dernier semble valoriser et s’ils ont le sentiment d’aider le magasin à proposer un service plus qualitatif. L’essentiel reste de miser sur des processus et des questions claires, afin de simplifier au maximum la récolte d’avis.

Conclusion

Les avis des clients en magasin sont des données particulièrement importantes. Ce feedback permet à la marque de cerner encore plus précisément les besoins de ses interlocuteurs, et de mettre en place les stratégies qui permettront de tendre vers l’expérience client parfaite. Dans le contexte parfois très concurrentiel où évoluent les marques, avoir un retour systématique des clients représente un bel atout pour les satisfaire et les fidéliser. en savoir plus sur le Figaro