Envoyer les vœux MMS 2024 pour souhaiter la Bonne année avec un message multimédia

Contents







Diffusion des vœux par MMS 2024

Envoyez vos vœux par MMS en 2024 et vous aurez l’axe de communication innovant et gagnant, car vous serez différents de tous les autres, en promotionnant votre marque, car plus de 60 % des consommateurs sont plus sensibles aux images qu’aux écrits.

Clever Technologies

Envoi des Vœux 2024 en MMS

Innovation

Différence

Rapidité

Dextérité

Facilité

Modernité

plateforme SMS professionnel

LE MMS EST FAIT POUR ENVOYER VOS SOUHAITS

taux de lecture exceptionnel

taux d’ouverture frôlant les 100 %

Non intrusif, et non considéré comme gênant

Personnalisable, ce qui le rend encore plus direct et plus proche

Les images ou les logos, c’est selon vos choix

Classique ou déroutant, vous pourrez passer votre message aisément

Tous les formats usuels sont permis

Recherchez la différence, l’originalité, la démarcation

Rapidité, Aisé, très peu cher, à la portée de tous les budgets.

N’oubliez personne, toute votre base sera adressée.

Supervisez vos envois à tout moment, validez votre suivi.

SMS Professionnel

Visez le cœur, allez droit à la cible

Allez à l’essentiel, une image vaut plus que tous les écrits, adaptez votre contexte à vos images, et vos messages n’en seront que meilleurs, différenciez-vous.

Moduler votre propos, adaptez-le à chacun en fonction de vos relations, vous ne direz pas la même chose à votre personnel, qu’à votre client fidèle ou à votre prospect récent, dans tous les cas vous devez moduler.

Auto-composez vos messages, et si vous y intégrez le prénom de votre destinataire, ce dernier se sentira encore plus concerné et plus « ému », par ce simple geste de convivialité.

Envoyer votre MMS 2024 au moment opportun pour souhaiter ses vœux de bonne année

Les félicitations sont permises sur tout le mois de janvier, mais ni trop tôt ni trop tard, avant Noël c’est prématuré, dernière semaine de janvier, c’est trop tard.

Choisissez le meilleur moment ou le plus opportun, pour communiquer (pas les jours féries, pas le soir).

Évitez les promotions, dans votre message, vos vœux, rien que vos vœux de félicitations, pour la nouvelle année.

Mais vous pouvez toujours insérer une URL, pour rappel de votre site ou de votre marque, et pour mieux vous faire reconnaitre.

Communiquer sur votre marque ou vos produits

Faites vous connaitre différemment (le MMS est innovant).

Flattez le destinataire, positivez votre offre, il appréciera.

Prévoir vos envois, en les planifiant, c’est mieux et plus adapté.

CLEVER TECHNOLOGIES l’expert reconnu pour l’envoi des vœux par MMS 2024

Parce qu’une image, vaut plus que tous les écrits, agrémentez et, vous surprendrez vos correspondants, affichant une modernité et un savoir faire supérieur aux autres.Les statistiques prétendent que plus de 60% des consommateurs sont plus sensibles aux images qu’à toute autre information, écrite. C’est pour cela que nous restons persuadés par le pouvoir de l’image, qui détermine : persuasion, émotion, identification.Enrichissez vos MMS avec des landing page mobiles; concevez gratuitement et facilement de magnifiques sites mobiles pour enrichir vos campagnes sans grandes connaissances techniques.Soyez malins, envoyez vos MMS en 2024 au moment opportun, évitez de saturer les réseaux, faites les envois au bon moment, en les planifiant à l’avance. Démarquez vous de la concurrence, un MMS bien rédigé, et avec une image sympa, ne sera pas considéré comme intrusif. Vos clients, prospects, fournisseurs, et relations, vont apprécier cette forme si différente de communiquer, alliant innovation, modernité et originalité pour vos vœux de cette nouvelle année, de plus qui vous permettra de promouvoir votre marque ou votre logo.Des atouts à la pelle, pour que vous adressiez vos Vœux par MMS, et les options sont multiples, innovantes, modernes et différentes :Faites un message direct, qui ira droit au cœur de votre cible, qui d’abord surprise, finira par apprécier, votre geste.Depuis 1998 ans, l’éditeur Français Clever Technologies, travaille dans le métier de la communication et l’envoi de MMS, fait partie de son quotidien, Disposant de plusieurs plateformes adaptées à chaque contexte, le client le plus exigeant trouvera une réponse à ses questions les plus pointues. Toutes ses plateformes, sont en SaaS : CleverSMS, CleverMultimédias, CleverSMSligth, et ainsi le client bénéficie des dernières innovations. Connectés à plus de 200 pays, et près de 900 opérateurs mondiaux, quel que soit votre pays de destination, vous pourrez suivre en temps réel la distribution de vos messages. Faites-vous plaisir et faites créer un compte de tests gratuit, venez essayer nos plateformes en temps réel, www.clever.fr tel. 00.33.1.60.53.60.53 Auteur Antonio Rodriguez, Directeur Clever Technologies Autres articles