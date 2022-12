Fibre optique : comment choisir le bon réflectomètre ?

Ces deux dernières décennies, on a remarqué un fort développement de la fibre optique dans de nombreux domaines.

Cette technologie s’est intégrée dans le quotidien de nombreux foyers et dans quasiment tous secteurs professionnels. Cela n’est pas un hasard, car les domaines d’application de la fibre optique sont très larges.

Cependant, pour que cet équipement fonctionne parfaitement, son installation ainsi que sa maintenance doivent être faites dans les règles de l’art.

Dans ce cadre, l’usage d’un réflectomètre est tout indiqué. Choisir le bon appareil peut toutefois être complexe, particulièrement si on ignore sur quels éléments se baser.

Découvrez ainsi comment choisir un réflectomètre performant pour l’installation de la fibre optique.

Qu’est-ce qu’un réflectomètre ?

Cet appareil électronique informatisé est plus communément appelé réflectomètre optique ou OTDR (Optical Time Domain Reflectometer). Il est utilisé dans le but de tester et de caractériser les fibres optiques.

Le plus souvent, son usage est indispensable dans les réseaux locaux Ethernet et Internet dans le cadre d’un entretien ou d’un dépannage. Ce type de dispositif fait la même taille qu’un smartphone pour les plus petits modèles.

Certains réflectomètres ont quant à eux la même dimension que des mallettes de direction.

Il existe également des modèles qui s’apparentent à des modules destinés à être connectés à un ordinateur. Selon l’OTDR, un écran tactile, des boutons de commande ou un clavier peuvent être disponibles.

Résistant en général à l’eau, un réflectomètre optique performant pour l’installation de la fibre optique supporte aussi les chocs et les chutes.

Le fonctionnement d’un réflectomètre

La fonction principale d’un réflectomètre repose sur la localisation, la détection ainsi que la mesure de chaque élément d’une fibre optique. L’utilisateur devra accéder à une extrémité. L’appareil fonctionnera donc comme un radar unidirectionnel.

Dans ce cadre, il y injecte des impulsions de lumière par le biais d’un laser. Par la suite, les impulsions qui reviennent à leur point de départ sont analysées. Les données collectées génèrent un graphique qui affiche les caractéristiques, la localisation et l’état général de la fibre.

Les utilisations d’un réflectomètre

Que ce soit dans l’installation ou dans la maintenance de la fibre optique, le réflectomètre est utilisé dans un but précis. En effet, il sert à caractériser et à certifier la lumière qui est réfléchie sur les liens optiques en termes de niveau et de distance.

La luminosité est ensuite calculée, puis intégrée en fonction de la longueur de la fibre. En d’autres termes, l’appareil est capable de déterminer la longueur totale de la fibre optique. Il peut aussi calculer l’atténuation kilométrique et générale.

Le procédé qu’il utilise lui permet également de déterminer :

les cassures,

les pincements,

les points de joint dans la ligne.

Cela est possible grâce à un diagnostic des pertes de lumière. D’ailleurs, ces dernières doivent être contrôlées de manière rigoureuse.

Si elles existent, elles vont engendrer des pertes de données dans la transmission.

Il faut aussi noter que le réflectomètre optique est un dispositif de démarrage.

Sa mission ne se résume pas uniquement à l’identification des défaillances, mais il les analyse et les traite par la même occasion.

Si l’emploi d’un réflectomètre requiert des compétences spécifiques, son choix n’est pas non plus une chose facile. Les modèles disponibles dans le commerce peuvent répondre à des besoins et exigences en particulier. Un certain nombre de fournisseurs proposent des réflectomètres, dont les performances ainsi que les vitesses de test sont optimales. Les meilleurs produits sont simples à prendre en main et à utiliser.

Les informations qui circulent sur les spécifications de certains OTDR peuvent cependant prêter à confusion. Il est donc primordial pour le technicien de bien définir ses besoins, ses exigences ainsi que son budget afin de faire un choix avisé. En effet, pour des opérations assez simples, le mieux est de disposer d’un réflectomètre simple à utiliser.

Un modèle complexe implique quant à lui un usage pour un projet plus ou moins difficile. En fonction des performances ainsi que des caractéristiques de l’appareil, le prix suivra en conséquence. Il est alors important de s’attarder sur cet aspect avant tout achat.

Quels sont les facteurs à prendre en compte pour choisir votre réflectomètre ?

Pour choisir un réflectomètre performant, il est indispensable d’étudier un certain nombre de critères.

La conception de l’appareil

Avant de se décider sur un modèle précis, il faut tout d’abord regarder de plus près la conception de l’équipement. Les tests de résistance aux chocs, aux chutes et aux vibrations doivent être spécifiés en détail.

En ce qui concerne la portabilité, l’idéal est de prendre directement le dispositif dans une main afin de déterminer si elle est convenable ou non.

Le poids et la taille sont également des éléments à ne pas négliger.

Toutefois, se focaliser uniquement là-dessus ne permet pas de connaître la qualité de la conception d’un réflectomètre optique.

La forme doit aussi favoriser une bonne prise en main, quelle que soit sa taille.

La gamme de longueurs d’onde

De manière générale, une fibre optique doit être testée avec une longueur d’onde identique à celle de la transmission.

Les appareils que l’on retrouve dans le commerce peuvent avoir différentes gammes, à savoir :

les longueurs d’onde de 850 nm et de 1300 nm (liaisons fibre optique multimodes),

les longueurs d’onde de 1310 nm, de 1550 nm et de 1625 nm (liaisons fibre optique monomodes),

les longueurs d’onde filtrées de 1625 nm et 1650 nm (dépannage de liaisons monomodes en trafic),

les longueurs d’onde CWDM de 1271 nm à 1611 nm avec espacement de canaux de 20 nm (dépannage de liaisons monomodes avec transmission CWDM),

la longueur d’onde de 1490 nm pour les systèmes FTTH.

Il est recommandé de miser sur un réflectomètre pouvant procéder à des tests de deux longueurs d’onde au moins. Cela permet une meilleure efficacité dans l’installation et la recherche de la panne.

La précision de mesure

En ce qui concerne la précision de mesure ou encore la portée, la plage dynamique, mesurée en décibels (dB), dispose d’une importance capitale. Il s’agit d’une caractéristique cruciale dans la mesure où elle détermine la portée des tests réalisés avec l’appareil.

Quel est l’impact d’un réflectomètre sur la qualité de la fibre optique ?

L’utilisation d’un réflectomètre est indispensable, non seulement dans l’installation d’une fibre optique, mais aussi lors de sa maintenance. Sans ce dispositif, le lien peut présenter des fuites ainsi que des pertes de données qui génèrent souvent des problèmes de transmission.

Une fibre optique de qualité ne peut donc être nommée ainsi si sa mise en place et son entretien ne se font pas avec un réflectomètre.