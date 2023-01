Freelances : comment dénicher la meilleure société de portage ?

D’après les statistiques, plus de 57 % des freelances affirment ne pas gagner assez d’argent pour subvenir à leurs besoins et 54 % d’entre eux déclarent ne pas être payés dans les délais.

Certes, en matière de flexibilité et d’autogestion le statut d’indépendant demeure attractif, mais il ne profite pas des mêmes avantages qu’un salarié.

Toutefois, il existe une solution qui combine les avantages des deux statuts : le portage salarial.

Cela permet d’exercer une activité professionnelle en freelance tout en bénéficiant des privilèges d’un salarié.

Autrement, le travailleur indépendant est rémunéré sous forme de salaire et non d’honoraires.

Mais cette solution implique nécessairement un contrat de travail avec une structure de portage salarial. Et le choix de cette dernière peut s’avérer plus compliqué que prévu pour le freelance, vu la pléthore de boîtes de portage en France.

Quels critères faut-il alors prendre en compte pour dénicher le bon partenaire ? On vous dit tout.

1/ Les services proposés par la société de portage idéale

Dans le cadre de votre recherche de la meilleure société de portage salarial, il est capital de bien vous renseigner sur les services qu’offre celle sur laquelle vous avez jeté votre dévolu. En réalité, la majorité des entreprises de portage propose les mêmes prestations de services. Il s’agit notamment de :

Les services communs à toutes les EPS qui correspondent à leurs obligations légales :

Gestion des contrats de prestation avec les clients. (Référencement et administration documentaire client, Conformité contractuelle, validation des contrats …)

Administration des ventes (Gestion des relevés d’activité, de la facturation, des encaissements)

Gestion sociale et fiscale (Formalités d’embauche, établissement du contrat de travail, prélèvement à la source IR, Médecine du travail, Prévoyance, Mutuelle, formalités de fin de contrat …)

Gestion et communication du compte d’activité du salarié porté (CA, FG, Cotisations, Rémunération, frais professionnels, réserves …)

Établissement du bulletin de salaire

Paiement du salaire mensuel minimum et versement des cotisations et charges y afférent.

La formation professionnelle (Financement des formations professionnelles des salariés portés)

Les services complémentaires ou spécifiques :

L’avance mensuelle de la rémunération intégrale (salaire minimum + salaire complémentaire + frais) indépendamment des délais de paiement des clients.

La gestion des frais professionnels (Contrôle de conformité URSSAF ; Restitution avec exonération de cotisations sociales et d’impôt dans la limite de montant disponible après paiement du salaire minimum légal)

Les avantages financiers (Titres restaurant, CESU, Chèque cadeaux, Épargne salariale …)

L’assistance contractuelle et juridique dans le cadre des missions.

L’accompagnement humain (Interlocuteurs dédiés, expérimentés et disponibles pour le salarié et ses clients)

La gestion du recouvrement des impayés clients.

La gestion spécifique (Les prestations et assurances à l’international, le lissage de salaire, les avances financières, les activités multi-clients, la sous-traitance d’activité …)

Le portage de ressortissants étrangers.

Au cas où ces services vous intéressent, vous devez avant tout vérifier s’ils sont systématiquement compris dans l’offre ou s’il s’agit d’options occasionnant des frais supplémentaires.

2/ Les frais de portage proposés par l’entreprise

Les frais de portage ne sont rien d’autre que les commissions que prélève la société de portage salarial sur votre chiffre d’affaires. On parle de frais de gestion. Généralement, leur coût est exprimé en pourcentage de votre chiffre d’affaires soit en moyenne entre 3 et 10 % du cumul du CA réalisé par le salarié porté. Certaines entreprises de portage peuvent parfois proposer un montant mensuel plafonné, ce qui peut représenter un avantage pour les TJM élevés.

Notons enfin qu’il existe certaines entreprises de portage qui proposent une grille tarifaire dégressive. Plus votre chiffre d’affaires est élevé, plus le taux appliqué est bas.

L’entrepreneur indépendant qui désire opter pour le portage salarial doit donc être très attentif à ces points avant de s’engager.

3/ Les garanties offertes par la boîte de portage

La transparence est le premier facteur de garantie en portage salarial. Vous pouvez vous faire une idée de la santé financière de l’entreprise de portage salarial en consultant la publication des comptes annuels sur Infogreffe, mais sauf si vous êtes un expert en analyse financière, le plus simple reste de demander à l’entreprise de portage de vous fournir les justificatifs des garanties légales requises pour l’exercice de cette activité règlementée à savoir :

Attestation de garantie financière des entreprises de portage salarial en date de validité. (Code du travail Art L 1254-26)

Attestation d’assurance en Responsabilité Civile Professionnelle en date de validité. (Code du travail Art L 1254-15/23)

Notons que ces garanties sont obligatoires pour exercer légalement l’activité de portage salarial et pouvoir conclure des contrats de travail en portage salarial. (Code du travail Art L 1254-24)

4/ L’accompagnement proposé par la société de portage

La qualité du service d’une société de portage passe aussi par un accompagnement efficace et réactif. La plupart du temps, les entrepreneurs sont coincés avec une question d’ordre administratif ou n’arrivent pas à utiliser correctement les outils fournis par la société de portage. Ce sont des situations frustrantes, surtout quand cela a rapport avec les points clés de l’activité comme la gestion du salaire ou le remboursement de frais professionnels.

Pour vous épargner de ces pertes de temps inutiles, renseignez-vous sur les différents moyens mis à votre disposition pour contacter la société de portage à savoir le mail, le téléphone, la messagerie instantanée, etc. Pour finir, cherchez aussi à savoir si la société de portage s’engage à répondre sous un certain délai ou non.