Quelles sont les innovations technologiques dans le domaine des imprimantes ?

Les imprimantes sont des appareils indispensables en entreprise. Elles sont utilisées pour réaliser une multitude de tâches importantes telles que les facturations, l’impression des contrats, etc.

Depuis leur apparition, ces appareils n’ont pas cessé de connaitre des améliorations technologiques afin d’être plus performants, mais aussi plus faciles à utiliser.

Ainsi, en voulant en acheter, vous devez en tenir compte. À cet effet, voici quelques innovations qui ont été réalisées sur ces dispositifs.

La connectivité

Désormais, il est possible de connecter les imprimantes aux serveurs cloud, GED, archives électroniques et bien d’autres. Ce qui est intéressant, car vous pourrez directement imprimer des documents stockés sur ces plateformes. L’inverse est aussi possible.

C’est-à-dire, dématérialiser des documents papier afin de les classer dans un serveur. Les avantages qui en découlent sont multiples. Tout d’abord, vous avez la sécurisation des documents. Ensuite, vous avez l’automatisation des processus de l’entreprise.

Il s’agit entre autres de :

L’administration des ventes ;

Les processus financiers ;

Les procédures juridiques, etc.

Avec les imprimantes connectées, vous arrivez à accélérer le traitement de ces documents. Enfin, vous avez la facilité de la circulation des informations au sein de la société. Par ailleurs, il est possible de les associer à des technologies de reconnaissance optique de caractères, afin qu’elles puissent traiter intelligemment les informations que contiennent les documents. Vous pouvez vous procurer ce type d’imprimante professionnelle en Belgique et partout ailleurs.

L’impression mobile

En dehors de la connectivité aux serveurs cloud et autres, les imprimantes sont également ouvertes aux technologies sans fil, notamment les Bluetooth, NFC, Wifi, etc. Ainsi, vous pouvez les utiliser même à distance. Vous pouvez donc être à l’étage et lancer l’impression d’un document pour votre secrétaire qui se trouve en bas. Et le plus intéressant est que vous n’avez pas forcément besoin d’utiliser un ordinateur pour vos impressions. Vous pouvez les réaliser depuis votre smartphone ou tablette.

Cette technologie permet non seulement de gagner en temps, mais aussi en productivité. L’un des avantages de l’impression mobile est qu’un niveau élevé de sécurisation et de confidentialité des données y est assuré. En effet, en l’adoptant, vous arrivez à restreindre les accès extérieurs au réseau de votre entreprise. Mais ce n’est pas tout. Vous évitez également toutes les tentatives de connexions anarchiques qui peuvent parfois créer des dysfonctionnements.

La sécurisation

Il est vrai que la connectivité et l’impression mobile garantissent déjà une certaine sécurité pour vos données. Cependant, vous avez quand même des solutions de sécurisation avancées qui ont été mises en place au niveau des imprimantes. Vous avez par exemple le contrôle d’accès ou le cryptage automatique des données.

Ces appareils embarquent désormais toutes les technologies qu’il faut pour assurer la sécurité et l’intégrité des infrastructures informatiques auxquelles ils sont connectés. Vous pouvez y activer :

L’authentification NFC ;

L’accès par mot de passe ;

Le filtrage réseau…

Tout ceci permet de contrôler minutieusement l’accès aux documents, ainsi qu’aux périphériques. Ces nouvelles technologies répondent aux exigences de certaines entreprises dont les données sont très sensibles. Elles contribuent à la conformité des sociétés au RGPD et assurent la confidentialité de toutes leurs informations.

Les tablettes d’impression

Vous avez désormais des imprimantes dotées de tablettes plus grandes et plus ergonomiques. Elles ont une résolution de meilleure qualité, ce qui vous permet de réduire les erreurs d’impression.

Vous avez des aperçus et une prévisualisation optimale des documents. Par conséquent, plus de pages en trop ni des erreurs de numérisation et autres. Elles sont aussi pratiques pour réaliser des modifications sur les travaux avant de les imprimer.

En dehors des fonctionnalités et paramètres avancés, les tablettes disponibles sur les nouvelles imprimantes sont de plus en plus intuitives et personnalisables. Elles proposent des fonctionnalités auxquelles vous avez rapidement accès, ainsi que des options de programmation. Les procédures autrefois complexes sont désormais exécutables sur simple pression d’une touche. En gros, elles favorisent l’usage, la simplicité et la productivité.

La réimpression

Les avancées technologiques dans le domaine des imprimantes tiennent également compte de l’empreinte écologique et des coûts liés à l’impression. Ainsi, les constructeurs ont mis en place des innovations qui permettent de repenser l’utilisation de l’encre, mais aussi du papier pour la réimpression.

Vous avez donc désormais la possibilité d’utiliser du papier réutilisable, de procéder à l’impression à ultra-violet, d’utiliser des encres effaçables, etc. Les imprimantes de dernière génération sont donc plus pratiques, car elles permettent d’être plus productif tout en réduisant la consommation de consommables. Elles sont plus écologiques.

La qualité et la rapidité dans le traitement des documents

Les technologies d’impression ont aussi connu une évolution fulgurante au niveau de la rapidité. Désormais, vous avez la possibilité de produire des documents avec des rendements élevés, qui sont de qualité en plus. Ceci est possible grâce aux capacités de chargement toujours plus importantes. Vous avez des imprimantes capables de produire à une rapidité de numérisation de plus de 200 pages par minute. Quant aux résolutions d’impression, elles sont capables d’atteindre 1200 dpi.