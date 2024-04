Les incontournables du jeu en solitaire 2024: explorez les meilleures variantes pour stimuler votre esprit

Contents

















Le solitaire stimule la concentration, la stratégie et la logique.

Des variantes comme Freecell, Spider et Mahjong Solitaire offrent des défis uniques.

Les jeux encouragent la planification et l’analyse stratégique pour la réussite.









Le solitaire est un jeu de cartes populaire qui séduit et captive depuis de nombreuses années. Il offre des heures de divertissement et contribue à l’amélioration de la concentration, la stratégie ainsi que la logique. Le solitaire a connu plusieurs adaptations, chacune offrant ses propres défis et variantes pour stimuler l’esprit.Dans cet article, nous vous présentons les meilleures variantes du jeu en solitaire pour titiller votre intellect et passer d’agréables moments de détente. Découvrez Freecell, Spider Solitaire, Mahjong Solitaire, TriPeaks, Pyramid Solitaire et Klondike Solitaire.Leest une version du jeu de solitaire qui permet plus de liberté dans le déplacement des cartes et nécessite un bon sens de stratégie pour être réussi. Contrairement à d’autres versions du solitaire, presque toutes les parties de Freecell peuvent être résolues.Le but du jeu est de remplir les quatre cellules de base par les cartes de même couleur, en suivant l’ordre croissant. Vous disposez de 8 colonnes sur le tableau et de 4 emplacements vides (cellules libres) pour déplacer temporairement vos cartes. Les cartes sont mélangées et disposées sur l’écran face visible. La stratégie consiste à bien utiliser les cellules libres pour débloquer les cartes et construire des séquences de cartes sur les colonnes.Le Spider Solitaire est une variante du jeu solitaire qui se joue avec deux jeux de cartes. Il offre un niveau de complexité supérieur par rapport à d’autres versions, ce qui en fait un excellent choix pour stimuler l’esprit et relever de nouveaux défis.L’objectif principal est de regrouper toutes les cartes par ordre décroissant, en rangées complètes, pour les retirer du tableau. La partie est gagnée lorsque toutes les cartes sont éliminées. Les cartes sont distribuées face visible dans 10 colonnes, avec 4 colonnes ayant une carte supplémentaire. Il faut bien planifier les déplacements pour libérer les cartes sous-jacentes afin de créer des séries descendantes de cartes de même couleur et ainsi dégager le plateau progressivement.Le, également appelé Shanghai ou simplement Mahjong, est une variante du jeu traditionnel chinois du Mahjong, adapté pour être joué seul. Au lieu de disposer les cartes sur un plateau, cette version du solitaire utilise des tuiles inspirées de dominos ornées de différents symboles.Le but du jeu est d’éliminer toutes les tuiles du plateau en trouvant les paires correspondantes parmi les tuiles libres (c’est-à-dire celles qui ne sont pas recouvertes par d’autres tuiles et ont leur bord gauche ou droit libre). Le plateau de jeu est généralement en forme de pyramide, avec une disposition particulière des tuiles à chaque niveau. Il faut être attentif pour bien mémoriser les symboles et anticiper les prochains coups afin de maximiser les chances de réussir la partie.Le, aussi connu sous le nom de Three Peaks ou Triple Peaks, est un autre type de jeu solitaire intéressant pour ceux qui recherchent quelque chose de différent. Il utilise un seul jeu de 52 cartes, et la configuration en trois montagnes fait un excellent test pour vos compétences stratégiques.Lire : jeux les plus populaires sur Tik Tok L’objectif du jeu est d’éliminer toutes les cartes des trois montagnes (pyramides) et de les mettre dans la défausse. Seules les cartes du bas de chaque montagne peuvent être jouées, en les mettant sur la carte supérieure de la défausse si elles sont immédiatement plus grandes ou plus petites que celle-ci, indépendamment de la couleur. Lorsqu’aucun coup n’est possible, il suffit de tirer une carte de la pioche. La clé du succès réside dans la planification des mouvements et l’utilisation judicieuse de chaînes de cartes consécutives.Lepropose une présentation originale en forme de pyramide, ce qui permet de développer la réflexion et l’analyse tout en offrant une perspective novatrice du jeu en solitaire.Le but est d’éliminer les cartes de la pyramide en trouvant des paires dont la somme est égale à 13, quelle que soit leur couleur. Les rois peuvent être éliminés seuls, car ils représentent déjà 13 points. Pour réussir cette variante, il est essentiel d’envisager toutes les options possibles et parfois même prévoir plusieurs coups à l’avance pour éviter de bloquer sa progression.Enfin, le, probablement la version la plus connue du solitaire grâce à son inclusion dans les systèmes d’exploitation Windows depuis les années 90, demeure un choix incontournable pour ceux qui souhaitent exercer leur esprit à travers ce jeu intemporel.L’objectif est de compléter les quatre piles de fondations par les cartes de chaque couleur ordonnées selon une séquence croissante (de l’as au roi). Face à un tableau constitué de 7 colonnes où les cartes sont disposées à plat ou en escalier avec une face cachée, vous devrez déplacer les cartes dans une logique ordonnée pour atteindre votre objectif. La gestion des ressources et l’anticipation de vos actions seront essentielles pour remporter la partie.Chacune de ces variantes du jeu en solitaire stimulera votre esprit tout en vous procurant des heures de divertissement. N’hésitez pas à les essayer pour trouver celle qui correspond le mieux à vos envies et aptitudes.