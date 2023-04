Les Trois-Ilets : comment s’héberger et que faire pendant les vacances ?

noracora Vacances Floral Imprimé à Bretelles Bikinis Ensemble de Trois Pièces - Multicolore - Size: S - female Achetez peu coûteux Trois-Pièce Ensembles à Fr.noracora.com en ligne BOUTIQUE, SPU: 47I14THB22FB6, Couleur: Multicolore, Encolure:à Bretelles, Style:Vacances.

Couvrant toute la côte sud de la baie de Fort-de-France, la commune des Trois-Îlets doit son nom aux petits îlets qui lui font face. Elle est considérée comme le pôle touristique le plus important de la Martinique, car elle bénéficie des meilleures infrastructures de loisirs.

En plus de cela, pendant votre séjour, dans cette commune, vous pouvez faire des activités sortant du commun et séjourner dans plusieurs types de biens immobiliers.

Retrouvez dans la suite, les différentes manières dont vous pouvez vous héberger et les activités à faire pendant les vacances dans la commune des Trois-Îlets.

La question du logement est un point crucial lorsqu’on projette passer ses vacances en Martinique et notamment dans la commune des Trois-Îlets. Avant de boucler vos valises pour cette destination, vous devez réserver votre logement.

Si vous souhaitez bénéficier de tout le confort que vous méritez, optez pour la location villa martinique particulier pour passer des vacances inoubliables. Dans la commune des Trois-Îlets, il existe un grand nombre de villas 4 étoiles qui offrent des vues à couper le souffle. La plupart de ces logements sont dotés d’un parking, d’une piscine privative et de plusieurs pièces décorées avec esthétisme. Elles peuvent de ce fait accueillir plusieurs personnes.

À défaut de louer une villa, vous pouvez loger dans un hôtel. Prévoyez environ 100 euros pour passer une nuit dans un hôtel. Cependant, vous serez amené à dépenser plus, si vous voyagez pendant la saison sèche et notamment de décembre à mai.

Par ailleurs, il est fondamental que vous sachiez qu’il n’est pas facile de trouver un hôtel ou une location à moindre coût, surtout en haute saison. Toutefois, cela ne devrait pas vous empêcher de passer un séjour de rêve sous le soleil et en bord de mer. En effet, dans les Trois-Îlets, vous pouvez trouver facilement des hébergements pas chers.

Les Trois-Îlets : que faire pendant les vacances ?

Un séjour aux Trois-Îlets à la Martinique est l’occasion idéale pour pratiquer plusieurs activités divertissantes et découvrir des endroits époustouflants. Voici les principales choses que vous pouvez faire dans cette ville de martinique durant les vacances.

Les activités à faire aux Trois-Îlets

Aux Trois-Îlets, vous pouvez vous initier à des sports nautiques. Par exemple, si vous le souhaitez, vous pouvez faire la découverte du kayak, du scooter des mers ou de la voile. Dans le cas où vous avez envie de ressentir des sensations fortes, vous pouvez faire d’autres activités comme de la bouée tractée.

Il est aussi possible de partir à la découverte de la faune sauvage de la Martinique. Depuis Trois-Îlets, vous pouvez prendre des bateaux pour aller observer des dauphins et des baleines dans la baie de Fort-de-France.

Par ailleurs, vous pouvez également vous rendre au parc Mangofil pour passer de bons moments. Ce parc comporte 56 ateliers, qui sont pour la plupart situés entre 2 et 18 mètres au-dessus du sol. Dans ce parcours, vous trouverez :

Des rondins suspendus ;

Un pont à bascule ;

; Une Tyrolienne géante, etc.

Par ailleurs, le parc Mangofil a à sa disposition plus de 7 000 m² de filets. Cela fait de lui, un espace de jeu ouvert à tous. Il vous donne la possibilité de vous promener dans les arbres sans aucun matériel et de profiter pleinement de la nature.

Les lieux à visiter aux Trois-Îlets

Au cours de vos vacances aux Trois-Îlets, vous pouvez prendre le temps de visiter la cabane des esclaves. Ce lieu a été conçu pour préserver le patrimoine martiniquais et pour vous permettre de plonger dans l’histoire de la Martinique.

Le musée de la Pagerie fait également partie des endroits mythiques que vous devez visiter pendant votre séjour aux Trois-Îlets. Créé au XVIIIe siècle, il est consacré exclusivement à l’impératrice Joséphine (Josèphe-Rose de la Pagerie), femme de Napoléon 1er.

Ce musée comporte les affaires qui appartiennent à cette reine. Aujourd’hui, vous pouvez visiter le musée de la Pagerie. Il est construit sur l’ancien domaine de la Pagerie de la famille et retrace la vie de Joséphine et l’histoire des sucreries martiniquaises. Retrouvez ici une petite histoire sur la vie de la première impératrice française.

Le village de la poterie est un site touristique et industriel, qui vaut aussi le détour. Au cours de votre visite, vous aurez la chance d’assister à la fabrication des briques et des tuiles couvrant généralement les toitures du village des Trois-Ilets. Dans ce village, vous trouverez aussi des boutiques où vous pourrez acheter des cadeaux souvenirs pour vos proches. Vous pouvez même acheter des objets décoratifs pour ramener un bout de Martinique chez vous.

Hameau français de la commune des Trois-Îlets en Martinique, l’Anse à l’Âne est une belle plage de sable fin, qui s’étire sur plus de 400m de long. Bordé par des résidences et restaurants de plage, elle est adaptée aux enfants, puisqu’elle est assez calme. Sur cette plage, vous aurez une vue sur la belle baie de Fort-de-France et sur l’Îlet à Ramiers. Vous pouvez vous y rendre pour prendre un bain-de-soleil en compagnie de vos proches.