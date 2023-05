Mécène d’un défi de voile pour la Transat Jacques Vabre : La Route du café

Le défi de voile solidaire en peloton est un projet ambitieux qui a de nobles objectifs. Pour la réussite de l’aventure, de nombreux participants interviennent.

À cette nouvelle édition, Thibault Vauchel-Camus participe pour donner de la force aux victimes de la sclérose en plaques.

Dans ce billet, vous découvrirez quelques informations utiles sur la transat Jacques Vabre.

Transat Jacques Vabre : Zoom sur un parcours adulé

La transat Jacques Vabre est l’une des compétitions nautiques les plus attendues de cette année. En fin de mois d’octobre 2023 au Havre, près de 200 marins se lanceront à l’assaut de l’Atlantique pour se diriger vers la Fort-de-France, en Martinique.

Les organisateurs de la transat sont nombreux. On retrouve notamment la région normande elle-même, mais aussi Foncière Magellan en soutien de cette célèbre course nautique.

La Transat Jacques Vabre est la course nautique la plus exigeante en termes de moyens techniques. C’est aussi la plus longue effectuée en duo. Au parcours de la Transat :

le golfe de Gascogne ;

l’Équateur ;

le Pot au noir.

Ce dernier cap est l’un des plus redoutables du parcours pour les compétiteurs.

Par ailleurs, la plus célèbre des compétitions nautiques a été remportée par des nombreux compétiteurs comme :

Cammas ;

Gabard ;

Peyron ;

Michel Desjoyeaux.

Cela dit, cette liste des plus grands noms de la discipline n’est pas exhaustive.

Pour cette prochaine édition de la Transat, de nombreux bateaux seront mis à contribution. Ils présentent diverses caractéristiques définies de base comme règles de participation à la course. Au nombre de ceux-ci, on retrouve :

Les Ultims ;

Les Class40 ;

Les Imoca.

Les Ultims sont des trimarans de 60 pieds ou plus qui font partie des plus populaires dans cette course. Les Class40 sont des monocoques de 40 pieds et les Imoca, des monocoques de 60 pieds fréquents au Vendée Globe.

Foncière Magellan accompagne Thibault Vauchel-Camus pour cette compétition

Pour cette édition imminente de la Transat, de nombreux experts de la compétition nautique seront au rendez-vous. Ce projet verra parmi d’autres spécialistes, Thibault Vauchel-Camus, appuyé par la société Foncière Magellan. Le skipper est depuis 2012 déjà, engagé auprès de la Fondation ARSEP.

Zoom sur le skipper

Thibault Vauchel-Camus est un spécialiste du sport nautique né en 1978. Né d’une famille de formateurs d’équitation, c’est en Guadeloupe qu’il découvrira la voile, à seulement 10 ans lors de ses vacances en Bretagne. Il passera notamment par le Pôle France Espoir avant de devenir membre de la Team Océan. Dans cette formation, il sera un appui important pour son ami Fred Duthil. C’est auprès de lui et de son équipe qu’il prendra goût à la course nautique.

Le skipper a un palmarès riche en victoires et en records. Il a notamment été vainqueur de la Drheam Cup, du championnat Class40, du Transat Bakerly et de la Rald Extreme.

Foncière Magellan : un appui de taille pour la réussite de l’événement

Foncière Magellan accompagne Thibault Vauchel-Camus lors de cette nouvelle édition de la compétition nautique. Et pour l’entreprise, il ne s’agit pas d’une simple compétition nautique. C’est en quelque sorte, une aventure humaine solidaire.

En effet, c’est pour mettre en avant la Sclérose en Plaques, apporter de la joie et du sourire sur les visages des patients qui le skipper participe à la compétition. Cet accompagnement met donc en avant des valeurs chères que sont :

la solidarité ;

l’entraide ;

le dépassement de soi ;

et aussi l’esprit de groupe.

Plus qu’une compétition sportive, Foncière Magellan appuie donc Thibault Vauchel-Camus dans une véritable compétition humaine.

