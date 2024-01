Ne ratez pas le coche cette année : programmez vos vœux avec SMS Scheduler, Do It Later, Tasker

Contents









Préparez et programmez vos SMS de « Bonne année » avec ces applications

Pour ne pas manquer l’occasion de souhaiter à tous vos proches une bonne année, il existe des solutions pour les préparer et programmer en avance. Dans cet article, nous vous présenterons quelques applications telles que SMS Scheduler, Do It Later et Tasker, ainsi que leurs avantages, un guide d’utilisation, conseils et astuces pour utiliser au mieux ces outils.

SMS Scheduler : Planifiez vos messages texte

L’application SMS Scheduler permet de planifier l’envoi de vos SMS à une date et heure précises, facilement et rapidement. Voici quelques-uns des principaux avantages offerts par cette application :

Fonctionnement simple : il suffit de sélectionner le contact, d’écrire le message et de choisir la date et l’heure d’envoi.

Historique des messages programmés : consultez la liste des SMS envoyés et ceux qui sont encore en attente d’envoi.

Notifications : recevez des alertes lorsque vos SMS ont été envoyés avec succès ou s’il y a eu un échec.

Répétition d’envoi : possibilité de prévoir des envois récurrents (quotidien, hebdomadaire, mensuel, etc.).

Guide d’utilisation de SMS Scheduler

Téléchargez et installez l’application sur votre appareil mobile. Ouvrez l’application SMS Scheduler et cliquez sur le bouton « + » situé en bas à droite. Saisissez le numéro de téléphone ou sélectionnez un contact dans votre répertoire. Rédigez votre message texte. Choisissez la date et l’heure auxquelles vous souhaitez que le SMS soit envoyé. Validez pour programmer l’envoi de votre message.

Do It Later : Une application polyvalente pour gérer vos tâches

Do It Later se présente comme une application de gestion des tâches qui offre notamment la possibilité de planifier l’envoi de SMS. Voici quelques points forts de cette application :

Interface conviviale : naviguez facilement entre les différentes fonctionnalités offertes par Do It Later.

Compatibilité avec d’autres applications de messagerie : programmez également des messages pour WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, etc.

Filtres : organisez vos tâches en catégories pour les retrouver rapidement.

Notifications personnalisables : choisissez le type de notifications que vous souhaitez recevoir en fonction de vos préférences.

Guide d’utilisation de Do It Later

Téléchargez et installez l’application Do It Later sur votre smartphone ou tablette. Lancez l’application et accédez à l’onglet « SMS » pour programmer un nouveau message. Cliquez sur l’icône « + » en bas à droite pour ajouter un contact et rédiger votre SMS. Indiquez la date et l’heure d’envoi de votre choix. Confirmez la programmation en cliquant sur « Enregistrer » en haut à droite.

Tasker : Une solution complète pour automatiser vos tâches

Tasker est une application très polyvalente qui permet d’automatiser un grand nombre de tâches sur votre appareil mobile, y compris la programmation de SMS. Parmi ses atouts, on peut citer :

Grande variété de fonctions : à part les SMS, Tasker peut gérer les appels, les notifications, les alarmes et bien d’autres actions.

Flexibilité : créez des scénarios complexes en combinant différentes actions, conditions et événements.

Utilisation avancée : possibilité d’utiliser des variables, des scripts et d’autres éléments pour personnaliser encore davantage vos tâches automatisées.

Conseils pour programmer vos SMS avec Tasker

Téléchargez l’application Tasker depuis le Google Play Store ou l’App Store (version iOS). Ouvrez Tasker et accédez à l’onglet « Profils ». Cliquez sur l’icône « + » en bas à droite, puis sélectionnez « Événement » et « Date/Heure » pour régler la période d’envoi du SMS. Appuyez sur « Nouvelle tâche », puis ajoutez une action « SMS » et saisissez le numéro de téléphone, le message ainsi que les éventuelles options (par exemple, ajouter un fichier). Configurez vos préférences pour cette tâche (par exemple, envoyer seulement si le destinataire est en ligne) et validez en appuyant sur l’icône disquette en haut à droite.

Astuces pour bien programmer vos SMS de « Bonne année »

Nos conseils pour tirer le meilleur parti des applications de programmation de SMS :

Rédigez un message personnalisé : évitez les messages trop génériques pour toucher davantage vos proches.

: évitez les messages trop génériques pour toucher davantage vos proches. Ne surchargez pas votre liste de contacts : sélectionnez uniquement les personnes auxquelles vous souhaitez vraiment adresser un SMS de vœux.

: sélectionnez uniquement les personnes auxquelles vous souhaitez vraiment adresser un SMS de vœux. Privilégiez une heure d’envoi adaptée : choisissez une plage horaire durant laquelle vos destinataires sont susceptibles de lire vos messages (pas trop tard dans la nuit par exemple).

: choisissez une plage horaire durant laquelle vos destinataires sont susceptibles de lire vos messages (pas trop tard dans la nuit par exemple). Vérifiez régulièrement l’évolution de vos envois : assurez-vous que vos messages sont correctement programmés et envoyés, pour éviter toute mauvaise surprise.

Grâce à ces applications et nos conseils, vous êtes désormais prêt(e) à programmer vos SMS de « Bonne année » pour ne manquer aucune occasion de souhaiter le meilleur à vos proches.