Offrandes Sur-Mesure pour chaque occasion pour des moments inoubliables

Les cadeaux d’entreprise sont un moyen efficace de créer des liens avec vos clients, de stimuler vos collaborateurs et de mettre en avant votre marque.

Mais comment sélectionner le cadeau idéal, qui soit adapté à votre secteur d’activité et à votre cible ?

Voici quelques idées pour vous orienter, selon votre métier.

Cadeaux pour les professionnels de la santé

Dans le domaine de la santé, personnalisé cadeau est une opération recommandée, car il améliore votre image. Vous pouvez par exemple leur offrir un stylo antibactérien personnalisé avec votre logo ou votre slogan, qui lutte contre 99,9 % des bactéries.

Un autre cadeau apprécié est le thermomètre sans contact, qui permet de prendre la température à distance, sans risque de contamination. Pour les infirmiers ou les médecins à domicile, un sac isotherme qui maintient les aliments ou les médicaments au frais est idéal. Enfin, un porte-clés lumineux en forme de cœur est un cadeau qui montre votre engagement pour la santé et qui sert de lampe de poche en cas de besoin.

Cadeaux pour les professionnels du tourisme

Ceux qui travaillent dans le secteur du tourisme apprécient les cadeaux qui évoquent le voyage, la découverte et l’évasion. Vous pouvez par exemple leur faire plaisir avec un carnet de voyage personnalisé avec votre logo ou votre message, qui permet de garder une trace de ses impressions, ses souvenirs et ses anecdotes lors d’un séjour.

Une autre idée de cadeau est une boussole personnalisée, qui aide les aventuriers et qui affiche votre logo sur le cadran. Un cadeau pratique et utile est un adaptateur universel de voyage, qui permet de recharger ses appareils électriques dans plus de 150 pays différents. Enfin, un cadeau confortable et agréable est un coussin de voyage gonflable, qui offre un confort optimal lors des trajets en avion, en train ou en voiture.

Cadeaux pour les professionnels de la beauté

Si vous travaillez dans le secteur de la beauté, vous pouvez faire plaisir à vos clients ou à vos partenaires en leur offrant des cadeaux qui valorisent le bien-être, la détente et l’esthétique. Par exemple, vous pouvez leur faire découvrir les bienfaits des cosmétiques naturels, qui respectent la peau et l’environnement, avec un coffret contenant des produits de soin pour le visage, le corps et les cheveux.

Vous pouvez aussi leur faciliter la vie avec un miroir de poche lumineux, qui leur permettra de se maquiller ou de se coiffer à tout moment, grâce à un éclairage LED intégré.

Apportez-leur du confort et de la personnalisation avec un peignoir doux et chaud, sur lequel vous aurez fait broder votre nom ou votre logo. Enfin, vous pouvez leur offrir une ambiance agréable et relaxante avec un diffuseur d’huiles essentielles, qui diffusera des arômes adaptés à leur humeur.

Cadeaux pour les professionnels de l’éducation

Dans le secteur de l’éducation, vous pouvez surprendre vos élèves ou vos collègues en leur offrant des cadeaux qui stimulent la créativité, la curiosité et l’apprentissage. En revanche, vous pouvez leur proposer un puzzle personnalisé, qui leur fera découvrir une carte du monde, un tableau célèbre ou une photo de votre choix, tout en sollicitant leur mémoire et leur logique. Faites-leur vivre une expérience originale avec un stylo 3D, qui leur permettra de dessiner en relief, avec un filament chauffé qui se solidifie à l’air libre. Vous pouvez également leur faire aimer la nature avec un kit de jardinage, qui leur apprendra à faire pousser des plantes aromatiques ou des fleurs, avec tout le matériel nécessaire. Enfin, offrez-leur un jeu de société éducatif, qui leur fera explorer l’histoire, la géographie, la culture ou la science, de façon ludique et interactive.

Cadeaux pour les professionnels du sport

Si vous avez des proches passionnés de sport, vous pouvez leur faire plaisir en leur offrant des cadeaux qui les aideront à pratiquer leur sport préféré à améliorer leurs performances et à prendre soin de leur santé. Par exemple, vous pouvez leur offrir un bracelet connecté, qui leur permettra de mesurer leur activité physique, leur rythme cardiaque, leur qualité du sommeil et leurs calories brûlées. Donnez-leur aussi une gourde personnalisée, qui leur servira à s’hydrater pendant l’effort, avec votre logo ou votre message imprimé dessus. Enfin, vous pouvez leur proposer un tapis de yoga, qui leur offrira une surface confortable et antidérapante, pour réaliser des postures de yoga ou de pilates.