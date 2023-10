Quelles sont les qualités d’un bon recruteur ?

Le bon recruteur au sein d’une entreprise, ce n’est pas seulement l’agent du service des ressources humaines le plus éloquent et le mieux habillé. La prospérité de l’entreprise dépend de ses aptitudes pour dénicher du personnel compétent et qualifié.

Ses qualités humaines sont donc mises en jeu pour motiver les candidats à intégrer l’entreprise. Quelles sont donc ces qualités humaines dont doit disposer un bon recruteur ?

Être confiant

Un bon recruteur doit avant tout avoir confiance en lui. Cette confiance saura se manifester lors de ses échanges avec le candidat au poste à pourvoir. Il donnera ainsi l’assurance à ce dernier de n’avoir aucune crainte lorsqu’il intègrera l’entreprise.

Il ne s’agit pas pour lui de donner au candidat l’impression d’être naïf. Il s’agit plutôt de montrer par son aisance à discuter avec lui qu’il est entre de bonnes mains. Pour en savoir plus, le recruteur doit faire preuve d’optimisme et dégager une certaine tranquillité d’esprit pour rassurer son candidat.

Le recruteur doit se montrer capable de construire au sein de l’entreprise des relations solides avec tous ses collègues, peu importe leur niveau. Toute cette confiance qu’il dégage donnera assurément envie au candidat d’intégrer l’équipe.

Faire preuve d’empathie

Le bon recruteur doit pouvoir trouver les bons mots pour discuter avec ses candidats. Il doit montrer à ces derniers qu’il comprend leur parcours et leurs motivations. Le but ici n’est pas simplement de se mettre à la place des candidats. Le recruteur doit pouvoir être en mesure de percevoir les émotions que chacun d’eux lui communique.

Le bon recruteur empathique, c’est celui qui :

Sourit chaleureusement aux candidats ;

Détend l’atmosphère avec de légères blagues par moment ;

S’intéresse réellement à la vie des candidats plutôt que de rechercher facilement un nouvel employé.

Il peut arriver que certains candidats soient à la recherche d’emploi quand bien même, ils ne remplissent pas les critères pour obtenir le poste à pourvoir. Le recruteur dans ce cas doit pouvoir prouver son humanité et son sens de l’écoute même s’il est conscient que l’entretien n’aboutira pas. Le recruteur empathique, c’est également celui qui sait faire usage de son intuition pour déceler les réels besoins des candidats.

Être persuasif et bon vendeur

Le recruteur est certes celui qui est à la recherche de bons profils pour son entreprise, mais il faut savoir qu’il n’est pas le seul que les candidats doivent convaincre. En effet, un bon recruteur doit se montrer persuasif et bon vendeur.

Le recruteur persuasif

Lorsque le profil recherché est loin d’être ordinaire, ce n’est plus à lui de prouver ses capacités, mais plutôt au recruteur de lui montrer les avantages qu’il a de rejoindre son entreprise. Le candidat est sûrement convoité ailleurs grâce à ses compétences donc le recruteur doit jouer toutes ses cartes pour le maintenir auprès de lui.

Cette persuasion du recruteur doit donner envie au candidat de ne choisir que lui et personne d’autre. Il doit avoir une bonne maîtrise de la négociation pour faciliter les échanges en matière de prétention salariale. Somme toute, le recruteur doit pouvoir garantir au candidat, des conditions de travail très alléchantes et meilleures à celles de la concurrence.

Le recruteur « bon vendeur »

Embaucher une personne revient en quelque sorte à l’acheter. Le recruteur a donc besoin de maîtriser des stratégies marketing et d’avoir la fibre commerciale. Il doit être en mesure de vendre son entreprise et d’en faire la meilleure option disponible sur le marché de l’emploi.

Son objectif ne doit pas être de vendre du rêve, mais plutôt de montrer à quel point plusieurs personnes rêvent d’y travailler. Il doit lui montrer, au moyen d’arguments alléchants, son rôle au sein de votre entreprise et les challenges à relever de sorte à lui prouver qu’il représente un maillon important dans la chaîne. Le bon recruteur doit assurer un environnement professionnel épanoui et challengeant positivement à tous ses candidats.

Être disponible et persévérant

Le bon recruteur doit se rendre disponible tout au long du processus de recrutement et faire preuve de persévérance.

Le recruteur disponible

Votre rôle de recruteur n’est pas seulement de sélectionner les candidats. Vous devez être présent à chaque étape du recrutement et ne pas vous montrer embarrassé par l’une d’elles. Vous êtes l’image de l’entreprise et à ce titre tout passera par vous durant tout le processus.

Vous devez donc être en mesure de pouvoir répondre à toutes questions des candidats afin d’éclaircir toute zone d’ombre, quel que soit le moment. En tant que recruteur, vous devez vous enquérir personnellement à chaque étape de l’évolution du processus d’embauche.

Le recruteur persévérant

Un recrutement ne peut se faire en un jour. En tant que recruteur, vous devez donc savoir que tout ne se passera pas toujours comme vous le souhaitez. Vous devez être paré pour accepter les éventuels imprévus auxquels vous ferez face.

En effet, vous pourriez être confronté à des annulations de rendez-vous de la part des candidats à la dernière minute parce qu’ils ont trouvé une meilleure offre à la vôtre. Certains peuvent carrément vous ghoster malgré vos multiples relances ou c’est plutôt que votre choix ne fera pas l’unanimité et qu’il faille tout recommencer. Trouver le bon candidat, c’est de pouvoir vous montrer patient et persévérant à tout instant du recrutement.