Réparation smartphone : Que des avantages ?

Motorola Edge 30 Fusion 5g 8gb/128gb 6.6´´ Dual Sim Smartphone Gris

Motorola Edge 30 Fusion dans Cosmic.Conception sans monture :- 6,55 pouces : profitez de votre divertissement préféré dans toute sa splendeur avec pratiquement aucun avantage.- 144 Hz : streaming, défilement et jeux plus fluides et plus rapides.- Poled et Hdr10+ : Noirs plus riches, détails plus nets, contraste infini.- Dci-P3 : des couleurs plus brillantes et plus riches qui répondent aux normes de précision pour les images animées.Caractéristiques:- Affichage : écran Oled 6,55´´ / 16,64 cm avec écran tactile- Résolution d`affichage (pixels) : 2400 X 1080 Full Hd+- Processeur : Qualcomm Snapdragon 888+ 5g Octa Core- Mémoire vive de travail : 8 Go- Mémoire interne : 128 Go Rom- Caméras arrière : caméra principale 50 Mp (F/1.8), ultra grand angle 13 Mp (F/2.2)- Caméra frontale : 32 Mp (F/2.45) Caméra Selfie- Communication : 5g, Lte/4g, Umts/3g, Gsm/2g- Connectivité : Bluetooth 5.2, Nfc, Wlan- Navigation/Localisation : Gps, Boussole- Capteurs : capteur de proximité, capteur de lumière ambiante, accéléromètre, gyroscope, empreinte digitale, reconnaissance faciale- Carte SIM : Dual Sim (2x Nano Sim)- Connexions : 1x Usb-C- Batterie : 4400 Mah, fonction de charge rapide- Système d`exploitation : Androïd 12- Dimensions (LXHXP) : 158,48 X 71,99 X 7,45 mm- Poids : 175 grammes