Strava Running and Cycling : partagez vos performances sportives avec une communauté active

Dans le monde du sport, la motivation et l’encouragement sont des éléments essentiels pour progresser et repousser ses limites. Avec les avancées technologiques, notamment les smartphone et les appareils GPS, il est désormais possible de partager ses performances en temps réel et d’échanger avec d’autres passionnés. Strava Running et Cycling s’inscrit dans cette tendance, en offrant une plateforme où vous pouvez publier vos activités et suivre celles de vos amis au sein d’une communauté active.

Découvrez Strava Running et Cycling, l’application mobile dédiée aux coureurs et cyclistes

Strava est une application mobile disponible sur iOS et Android qui permet de suivre les itinéraires de course à pied et de vélo, en utilisant les données GPS de votre smartphone ou de votre appareil GPS dédié. Elle a été créée par Axel Anderson, pour aider les sportifs à mieux comprendre leurs performance et à se motiver grâce à la compétition entre amis et avec soi-même.

Suivez vos parcours et analysez vos performances

Strava offre un suivi précis de vos parcours : distance, durée, vitesse moyenne et maximale, dénivelé, calories brûlées… Autant de données qui vous permettent de mesurer vos efforts et d’analyser votre progression. Vous pouvez également accéder à des détails supplémentaires, tels que votre fréquence cardiaque (si vous disposez d’un capteur compatible) ou les segments, petites portions de route où vous pourrez comparer votre temps à celui des autres utilisateurs et tenter de battre leur record. De quoi ajouter un peu de piment à vos exercices !

Partagez vos activités avec une communauté engagée

Une fois votre session terminée, Strava vous offre la possibilité de partager vos performances sur votre profil. Vos amis et votre réseau pourront ainsi consulter votre activité et échanger à ce sujet : encouragements, conseils, suggestions d’amélioration… Les interactions sociales sont au cœur de l’expérience Strava et contribuent grandement à renforcer la motivation.

Développez votre réseau sportif et relevez de nouveaux défis

Strava Running et Cycling n’est pas seulement une plateforme de suivi et de partage de vos performances, c’est aussi un véritable réseau social où vous pouvez suivre les activités de vos amis et découvrir celles d’autres passionnés. L’occasion d’échanger et de s’inspirer mutuellement pour repousser toujours plus loin vos objectifs sportifs.

Suivez les exploits de personnes qui vous inspirent

Vous admirez certaines personnes pour leurs performances et aimeriez en savoir plus sur leur entrainement ? Ajoutez-les à votre liste d’amis Strava et consultez leurs activités récentes. Vous pourrez alors échanger avec eux, poser des questions sur leur programme et tirer parti de leur expérience pour progresser à votre tour.

Relevez des défis proposés par la communauté

Avec Strava, vous ne serez jamais à court de défis à relever ! L’application propose régulièrement des challenges et compétitions auxquels vous pouvez participer : distance à parcourir en un mois, dénivelé à grimper en une semaine, nombre de séances à cumuler… Des objectifs variés qui vous pousseront à donner le meilleur de vous-même pour repousser vos limites.

Participez à des événements organisés par les membres

En plus des défis proposés par l’application, les membres eux-mêmes peuvent organiser des événements sportifs auxquels vous êtes invité à participer. Sorties collectives, courses virtuelles ou réelles, randonnées cyclistes… Autant d’occasions de rencontrer et d’échanger avec d’autres passionnés, tout en pratiquant votre sport favori.

Profitez de fonctionnalités premium pour améliorer encore davantage vos performances

Pour aller encore plus loin dans l’analyse de vos performances et disposentifier de fonctions supplémentaires très utiles, Strava propose une version premium baptisée « Strava Summit ». Trois packs différentes sont disponibles selon vos besoins :



Le pack « Formation » : accédez à des données avancées sur vos performances, programmez des entraînements personnalisés et obtenez des conseils adaptés à votre niveau et vos objectifs.

Le pack « Sécurité » : bénéficiez d’une assistance en temps réel lors de vos sorties, partagez votre position en direct avec vos proches et définissez une zone de retour automatique en cas d’accident.

Le pack « Analyse » : plongez dans des graphiques et rapports détaillés de vos activités, comparez vos performances sur différentes périodes ou en fonction de facteurs externes (météo, état du terrain…).



Chaque pack est disponible à un prix abordable, vous permettant ainsi de choisir les options qui vous apporteront une réelle valeur ajoutée dans votre pratique sportive.

Avec Strava Running et Cycling, vivez pleinement votre passion pour le sport et repoussez toujours plus loin vos limites

Strava est donc une application complète et conviviale, qui saura ravir les coureurs et cyclistes désireux de partager leurs exploits et de profiter d’une source inépuisable de motivation. En participant activement à la communauté, en échangeant avec vos amis et en relevant régulièrement de nouveaux défis, vous ne verrez plus jamais vos séances d’entrainement de la même façon ! Alors n’hésitez pas à rejoindre cette plateforme dynamique et découvrez de nouvelles facettes de votre passion.