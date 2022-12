4 erreurs à éviter pour faire des économies sur ses achats de fin d’année

Les marques redoublent d’ingéniosité en fin d’année pour bonifier le chiffre d’affaires et se débarrasser du stock invendu de marchandises.

Elles organisent à l’occasion des soldes et promotions, ce qui permet de réaliser de bonnes affaires et de faire des économies sur ses achats.

Toutefois, faire de bonnes affaires n’est pas systématique et certaines pratiques courantes peuvent vous faire vivre une mauvaise expérience de shopping.

Dans cet article, nous vous proposons de découvrir quatre erreurs à éviter absolument pour s’assurer de faire des économies sur ses achats.

Faire des achats lorsqu’on a faim

Si vous entrez dans un magasin le ventre vide, vous risquez de réaliser plus d’achats que prévu, surtout pendant les soldes hiver 2023 avec le site Mysoldes . C’est ce qu’il ressort d’une étude réalisée par des chercheurs en marketing et relayée par le New Yorker.

Selon cette étude, la faim nous pousse à acheter tout ce qui nous tombe sous la main, même s’il ne s’agit pas de nourriture. Elle « rend l’idée et le comportement d’achat beaucoup plus attirant ».

En effet, après un sondage effectué auprès d’un groupe de personnes qui sortaient d’un magasin, il a été remarqué que ceux qui étaient les plus affamés ont dépensé jusqu’à 60 % de plus, que ceux en état de satiété.

C’est pourquoi lorsque vous voulez faire des courses, assurez-vous de prendre un bon petit déjeuner, et faîtes une pause déjeuner si vous souhaitez consacrer toute la journée au shopping. Cela vous évitera d’acheter plus qu’il n’en faut d’articles et de produits. Vous pourrez alors mieux maîtriser votre budget et réaliser des économies sur vos achats.

Faire des achats sans une liste précise

On peut parfois se rendre en magasin sans une liste précise, juste pour le plaisir de shopper. Tant qu’on repart avec seulement une ou deux affaires, ça ne peut pas faire de mal.

Par contre, si vous comptez faire beaucoup d’achats et surtout réaliser des économies, il est indispensable de préparer une liste aussi précise que complète.

Sur votre liste doit figurer en priorité ce dont vous avez réellement besoin :

Cadeaux pour Noël ;

Décoration de fête ;

Nécessaires repas ;

Boissons de fête ;

Vêtements ; etc.

Ensuite, s’il vous reste de la marge budgétaire, vous pouvez vous permettre d’inscrire quelques petits plaisirs. Dans tous les cas, vous devez veiller à ne pas dépasser le budget que vous avez prévu, afin de ne pas vous retrouver en difficultés.

En outre, vous devez vous renseigner et inscrire sur votre liste les prix hors promotion de vos différents articles ou produits. Cela vous permettrait d’apprécier avec objectivité la valeur des réductions accordées par tous les marchands pour les soldes.

Faire des achats avec sa carte de crédit

Lorsqu’on a sa carte de crédit, il est facile de dépenser plus que prévu. Vous pouvez ainsi vous retrouver en fin de courses avec de nombreux articles et produits que vous n’aviez pas prévu d’acheter.

C’est pourquoi c’est une erreur à éviter. Comme alternative, vous pouvez recourir à la bonne vieille méthode des enveloppes.

Retirez au distributeur de billets de l’espèce dans le cadre de vos achats et laissez votre carte à la maison ou dans la voiture. Vous vous assurez ainsi de rester dans la limite du budget prévu et de faire des économies.

Le problème est un peu plus délicat lorsque vous faites vos achats en ligne. Là vous devez faire preuve de rigueur pour ne pas dépenser plus qu’il n’en faut. En règle générale, il est recommandé de ne pas excéder un taux de 35 % d’utilisation du crédit.

Vous pouvez aussi demander à diminuer votre limite de crédit. Cela pourrait vous dissuader de dépenser trop et de vous endetter. Vous pouvez aussi ouvrir un compte supplémentaire sans découvert autorisé. Vous alimentez alors le compte par virement, dans la limite de votre budget, pour utiliser la carte dans le cadre de vos achats.

Céder à la pression des soldes et promos

Les soldes et promotions incitent naturellement à l’achat. Vous vous retrouvez devant une offre exceptionnelle qui n’arrive pas tous les jours et êtes de fait tenté de la saisir. Mais vous ne pouvez pas saisir toutes les opportunités ; elles ne sont d’ailleurs pas toutes bonnes à saisir.

Il faut savoir passer son tour dans certains cas, surtout quand il ne s’agit pas d’un achat que vous aviez planifié. Des promotions, ça n’arrive peut-être pas fréquemment, mais il y en a quand même un certain nombre dans l’année. Vous pourrez toujours vous rattraper quand le besoin sera réel.

Pour une bonne maîtrise de votre budget, ne cédez pas à la pression des soldes et promotions pour acheter tout et rien. Tenez-vous à votre liste et ne vous laissez pas séduire, au risque de surconsommer pour vous retrouver en difficultés par la suite. Peut-être avez-vous besoin d’aide ? Faites-vous accompagner à l’occasion de vos courses, par quelqu’un qui pourrait vous aider à ne pas faire des folies.